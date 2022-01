¿Embarazo? El desopilante diálogo entre Damián Betular y Barbie Vélez en Masterchef Celebrity 3

El desopilante dialogo de Damian Betular y Barbie Velez sobre los embarazos (Masterchef Celebrity 3 - Telefe)

La gala del martes tuvo varias sorpresas en Masterchef Celebrity 3 (Telefe), debido a la participación de dos nuevas concursantes: Barbie Vélez en lugar de Denise Dumas y Ernestina Pais en reemplazo de Joaquín Levinton. En una noche donde se mezcló la despesperación de las recién llegadas con los percances de quienes están en competencia desde el comienzo, el jurado Damián Betular mantuvo una desopilante charla con la hija de Nazarena Vélez sobre un mito sobre el embarazo.

“Hoy a la noche me van a ver en la tercera temporada de Masterchef Celebrity reemplazando a Denise, que ya se puede decir porque ya está anunciado, y es porque Denise estuvo con Covid-19. No saben los nervios que tengo, por todo lo que implica entrar en un programa que ya está funcionando, que ya está hace tiempo, con otros compañeros con muchas semanas de experiencia”, había anticipado Barbie unas horas antes de la emisión del capítulo. Luego publicó un video de su esposo, Lucas Rodríguez, preparando la cena, bajo el título: “El verdadero chef de la casa”.

En el inicio del programa Santiago del Moro aclaró que habría dos famosas que ocuparían momentáneamente el lugar de otros dos compañeros y le dio la bienvenida a las dos flamantes participantes. Sin más misterio, los expertos contaron en qué consistía la consigna del día: hacer una réplica exacta del pescado de hojaldre que tenían expuesto en la mesada. A su vez, también debían preparar como acompañamiento una salsa holandesa y una ensalada de hojas verdes.

Barbie Vélez se tentó al escuchar la desopilante contestación de Damián Betular sobre el mito del embarazo y la salsa holandesa

Mientras hacía su recorrido habitual por las estaciones de cocina Betular se detuvo primero en la de Mery del Cerro, que fue la primera que padecío inconvenientes con la salsa. “¿Estarás embarazada, María?”, le preguntó el chef, ante la cara de asombro de la actriz. “Si se te corta la salsa holandesa, es porque estás pregnant (embarazada en inglés)”, sentenció el jurado. Cabe agregar que la ex Casi Ángeles ya es madre de Mila y Cala junto a su marido, Meme Bouquet.

Sin embargo, la participante no fue la única que no pudo hacer una réplica exacta del acompañamiento, y en el momento de la devolución confesó que se le había cortado tres veces la salsa holandesa. “¿Estás embarazada, Barbie?”, le preguntó sin filtro el conductor, tal como había ocurrido algunos meses atrás con Mica Viciconte algunos meses atrás, pocos días antes de que anunciara la dulce espera junto a Fabián Cubero.

Aunque en un princió respondió con una negativa rotunda, Del Moro le insistió: “Pero di cen eso, que cuando se te corta la salsa...hay embarazo”. Intrigada y sorprendida, la actriz repreguntó: “¿Pero tres veces? No sé, después de esto voy a ver, pero no creo”. Fiel a su humor, Betular formó parte de la conversación y los interrumpió para lanzar una frase desopilante: “A mí me pasó, tuve que ir a comprar un test varias veces”.

Barbie Vélez irá directo a la gala de eliminación del domingo en lugar de Denise Dumas

Después de una carcajada por la respuesta del pastelero, Dolly Irigoyen retomó el análisis del plato y le explicó los aciertos que había logrado y las fallas técnicas a mejorar. La hija de Nazarena confesó que la invadió el nerviosismo durante toda la prueba, y el conductor hizo público otro dato: “Se esguinzó ayer Barbie, está arrastrando el pie hoy, pero vino igual a defender el lugar de Denise”.

Cabe recordar que la actriz se casó en septiembre de 2021, tras haber pasado por el Registro Civil y dar el “sí, quiero”. Barbie y Lucas dieron una fiesta para 100 personas entre las que hubo muy pocos famosos, para celebrar su amor. El evento se realizó en Ingeniero Maschwitz, y estuvo organizado por Claudia Villafañe.

