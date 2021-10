Fin del misterio: Barbie Vélez develó de qué trabaja su marido, Lucas Rodríguez

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez (Crédito: Ramiro Souto)

Recientemente casada con Lucas Rodríguez, Barbie Vélez se entretuvo en Instagram respondiendo preguntas de sus seguidores respecto a ella y a su pareja. Entre otras cosas, le preguntaron a qué se dedicaba el joven y ella develó el misterio.

“Recibo muchas preguntas sobre el trabajo de Lucas”, dijo en Instagram la hija de Nazarena y agregó en un video: “Él es productor y, en este momento, está haciendo una obra que se llama Trepadores, que es una comedia espectacular. ¡Vayan a verla, así de paso ayudan a la familia!”.

Protagonizada por Rodrigo Noya, Bautista Lena, Federico Barón y Santiago Caamaño, el novio de Nazarena, la obra que está en cartel en el Picadiilly cuenta con la producción también de la mamá de Barby, Chyno y Thiago.

De esta manera, además de develar el misterio sobre el trabajo de su flamante marido, Barbie mostró que él sigue los pasos de su padre, Fabián Rodríguez, dedicándose a la industria del entretenimiento, ya que antes de morir, había hecho en sociedad con Nazarena la productora teatral Jaz, en honor a la hermana de ella. Desde ese entonces, la ex de Daniel Agostini siempre autogestionó los proyectos en los cuales trabajó.

El 25 de septiembre, tras haber pasado por el Registro Civil, Barbie y Lucas dieron una fiesta para 100 personas entre las que hubo muy pocos famosos, para celebrar su amor. El evento se realizó en Ingeniero Maschwitz, y estuvo organizado por Claudia Villafañe.

“Lucas siempre gustó de Barbie, apenas la vio”, dijo alguna vez Nazarena Vélez sobre los comienzos de su relación que en un principio generó polémica ya que los padres de ambos habían sido pareja. En aquel momento recibieron varias críticas en las redes sociales y algunos recordaron la relación entre los personajes de Nancy Dupáa y Gatón Pauls en la tira adolescente Montaña Rusa: Mariana y Alejandro estaban enamorados y la mamá de ella y el papá de él estaban casados en segundas nupcias. Pero, como en la novela, en la vida real triunfó el amor y ellos lograron vencer los prejuicios.

Pero si bien Nazarena y Fabián fueron una familia durante muchos años, los hijos de él convivían con su madre, mientras que Bárbara, Gonzalo -el hijo que Vélez tuvo con Daniel Agostini- y Thiago vivían bajo el mismo techo que la pareja. Tampoco compartían demasiados momentos juntos. “No fuimos de esas familias ensambladas. Las dos familias estaban muy divididas, nunca lo sentí de mi familia ni a él ni a su hermana. Obviamente lo conocía pero no teníamos otra relación más que saludarlo en los cumpleaños de Thiago, y tampoco nos hablábamos tanto. Fue como conocer a alguien nuevo””, explicó la actriz en una entrevista.

Su historia comenzó cuando tras la muerte de Fabián, Barbie y Camila se hicieron más cercanas y empezaron a compartir salidas a las que, de a poco, se sumó Lucas. Les tomó bastante tiempo una vez que comenzaron a salir, contarle a todos que estaban en pareja, sobre todo porque querían cuidar al hermano que tienen en común, Thiago, hoy de once años.

“Fue por prudencia. No le decía a nadie, ni siquiera a mis amigas, más que nada por Thiago. Obviamente era un tema delicado y no podía generarle falsas esperanzas porque es chiquito. Tampoco estaba bueno decirlo si no le veíamos un futuro. Pero cuando le empezamos a ver un futuro ya estábamos dispuestos a blanquearlo. Fue después de unos meses en los que nos conocimos y dijimos ‘vale la pena’”, contó ella. Sin embargo, a veces hay que aprender mas de los nenes, ya que todos se asombraron de la naturalidad con la que Titi tomó todo. “Qué felicidad que estén juntos”, les dijo.

Tres años después, con un perfil muy bajo, ambos lograron superar los prejuicios y mostrar que su historia iba en serio. En el verano en unas vacaciones familiares en Punta Cana él le propuso casamiento y ella no dudó en decir “sí, quiero”. Ahora marido y mujer, Lucas es parte también del negocio familiar y trabaja a diario con su suegra en la obra de teatro.

