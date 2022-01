Chano compartió su número de teléfono: habló con 67 personas, realizó versiones con su piano y recibió 49 mil WhastApp

Chano Moreno Charpentier

“Esta semana me voy a comprar un teléfono y voy a tuitear el número. Para que me agreguen a grupos de WhatsApp y pinten videollamadas a cualquier hora. Lo voy a dejar prendido, pero silenciado. Voy a atender llamadas random”, había adelantado hace unos días Chano Moreno Charpentier. Y el ex líder de Tan Biónica, cumplió.

El lunes por la noche invitó a través de su cuenta de Twitter: “Cuando te sientas sol@ y cuando no, siempre contás conmigo. Besos”. A su mensaje, le adjuntó el número del teléfono al que hacía referencia, que atenderá al azar para charlar con quien desee tener un momento divertido, hablar de música o de la vida.

La invitación de Chano

“Bancándote en todas”, junto con el emoji de un corazón, escribió el músico en su estado de WhatsApp junto con una foto de él haciendo al “V” de victoria con los dedos.

El lunes, luego de que el publicara le número, mucha gente lo llamó y durante la madrugada, él realizó un video titulado “Gracias”: “Ya corté de atender llamadas por el día de hoy, me mandaron más de 49 mil WhastaApp, hablé con más de 67 de ustedes, familias, novios, novias, les grabé saludos, les toqué canciones en el piano únicas, versiones inigualables y con el correr de las llamadas me di cuenta que éste no era un servicio que hacía yo para ustedes, sino que yo recibía la mejor parte”.

Así se muestra Chano en el WhatsApp que habilitó para hablar con la gente

“Necesitaba esto para ser mejor persona, mejor hombre, mejor compositor, para conocerlos más a ustedes. Me di cuenta que estaba haciendo lo mismo que hace quince años cuando llamaba para Año Nuevo y Navidad a los que estaban solos, a fin de cuentas, mi vida es un largo camino que recorro junto a ustedes y cada día soy más feliz”, agregó.

Al despedirse dijo que que luego avisará en qué momento de hoy seguirá atendiendo llamadas. “Gracias por todo el amor, los amo con todo mi corazón”, dijo y tiró un beso a cámara.

Chano sorprendió a sus fans y compartió su número de celular en Twitter

Durante el 2021 Santiago, como es su verdadero nombre, estuvo internado primero en el Sanatorio Otamendi y luego en una clínica de rehabilitación tras un violento episodio que protagonizó el 26 de julio en Exaltación de la Cruz, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Según el reporte elevado a la Justicia por aquellas horas, en medio de un presunto episodio de salud mental, el músico agredió a su madre e intentó atacar con un cuchillo a un efectivo de la Policía Bonaerense que había sido enviado al lugar, que le disparó y lo hirió en el abdomen.

De inmediato el cantante fue trasladado al Otamendi donde fue operado de urgencia. “Está en terapia intensiva con uno de sus riñones, el páncreas y el bazo afectados por el disparo”, habían emitido un comunicado desde su entorno por aquellas horas.

Luego de tres semanas internado y de que fuera su hermano Bambi quien cuando despertó le relatara todo lo ocurrido, el cantante fue dado de alta y continuó con su recuperación en una clínica de rehabilitación. “Me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento y necesito respeto no solo por mí, sino por los compañeros que necesitan del silencio para seguir con su tratamiento de su enfermedad y adicción”, había contado él en un video.

Antes de brindar sus shows en el Luna Park en noviembre pasado, había hablado con Jorge Lanata sobre su internación: “Ahora vivo en una estructura muy rígida que me hacía falta la verdad. Hay gente que puede parar, yo estoy agradecido a la enfermedad que tengo porque hay personas que no llegan a consumir y viven de manera compulsiva sin darse cuenta que tienen una enfermedad que tratar y esto me permitió conocerme”.

