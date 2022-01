Las vacaciones en Punta del Este de Ámbar De Benedictis, la hija de Juana Viale: playa y festejo familiar

Ámbar de Benedictis está estudiando cine en París y aprovechó sus días de descanso para visitar a su familia en Punta del Este

Muy de a poco, la vida de Ámbar De Benedictis está dejando de ser un misterio. Es que Juana Viale, que es muy celosa de la intimidad de sus hijos, siempre intentó mantenerla alejada de los flashes. Sin embargo, y aunque por el momento la joven de 18 años no tiene intenciones de trabajar en la televisión argentina, ya no tiene problemas a la hora de dejarse fotografiar por la prensa.

En este sentido, la lente de Teleshow la pudo captar disfrutando de la playa de Punta del Este, lugar donde su familia tiene una histórica casa en la que se alojan todos los veranos. Porque además, este domingo fue el cumpleaños de su tío, Nacho Viale, motivo suficiente para que se reúna a celebrar todo el clan, incluyendo a Lucía Pedraza, la modelo cordobesa con la que el director de StoryLab está en pareja desde 2017.

Incluso, fue la propia Marcela Tinayre quien se encargó de compartir una tierna postal junto a sus hijos y a su nieta. “Parte de mi Amada Familia ¡El mejor 2022 para todos!”, escribió la conductora de Las Rubias.

La foto que posteó Marcela Tinayre junto a sus hijos mayores y a su nieta

Cabe recordar que a fines de agosto la nieta de Mirtha Legrand había viajado a Europa para acompañar a su hija a instalarse en París, Francia. Allí la joven está estudiando la carrera de cine y durante algunos días contó con la compañía de su madre, que aprovechó para tomarse unos días de descanso.

En diciembre de 2020, Ámbar había sorprendido con su presencia en lo que fue el primer regreso de su bisabuela a la televisión, luego de estar nueve meses en cuarentena por la pandemia. En esa ocasión, y a pedido de Nacho, ingresó al estudio con un enorme ramo de flores para su madre y un cálido beso para la Chiqui. “Yo no lo sabía, Juana no lo sabía, mamá no lo sabía”, había indicado Marcela y contó que se enteró que su nieta aparecería cuando la producción le alcanzó un papel que decía “presentá a Ámbar”.

Luego, destacó que fue la joven quien aceptó la invitación del productor cuando la llamó para convocarla. El sí quedó entre sobrina y tío. Ni Mirtha, Marcela y Juana estaban al tanto. Era una verdadera sorpresa. “Ámbar tiene 17 años, ella decide, ella maneja, se mueve, decide sus profesiones”, dijo en esa oportunidad la conductora.

Ámbar de Benedictis disfruta del sol de Punta del Este, antes de retomar sus estudios en París

Este último diciembre, Ámbar volvió a aparecer en el programa de Legrand, pero en esta oportunidad lo hizo mediante un video que grabó desde la capital francesa. “Hola abuelita linda, hola mamá”, saludó desde su residencia en Europa. “Qué bueno poder decirles que las amo con todo mi corazón a las dos juntas, que las extraño un montón. Las admiro, y admiro sus trayectorias profesionales y de vida y de experiencias”, destacó. “Las amo con todo mi corazón y les dejo un beso enorme. Y a todos los invitados que están en la mesa”, cerró. En el improvisado dúplex, Mirtha contuvo las lágrimas como podía, intercalando cada tanto una sonrisa y compitiendo con Juana a ver cuál de las dos estaba más emocionada. “Me quiere mucho y yo a ella”, reconoció la diva, y ambas coincidieron en cuánto extrañaron a la adolescente que hace cuatro meses estudia en el viejo continente. Afortunadamente, hoy la familia está nuevamente reunida, al menos hasta que cada uno retome sus obligaciones.





SEGUIR LEYENDO: