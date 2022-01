Iván Noble se quejó del comportamiento de los turistas en la playa con una divertida frase

La queja de Iván Noble en las redes sociales sobre el comportamiento de las personas en las playas

Comenzó el 2022 y muchas personas aprovechan para disfrutar de sus vacaciones luego de un año de mucho trabajo y con complicaciones. De esta manera, los centros turísticos, en especial las localidades balnearias están llenas de familias que aprovechan el verano para descansar y divertirse.

Pero no siempre es fácil relajarse en este contexto, ya que al ser temporada alta hay mucha gente en todos lados y a veces se viven situaciones incómodas. Con un humor irónico, Iván Noble se quejó en las redes sociales por el comportamiento que tienen ciertas personas en las playas. Además tuvo un interesante ida y vuelta con sus seguidores.

“Hay gente que a las 9 am, en una playa semidesierta, elige ranchear a un metro de los poquísimos que ya estamos. ¿Qué es esa compulsión gregaria? ¿Qué tienen, almas de galletitas surtidas?”, escribió el cantante en su cuenta oficial de Twitter.

El mensaje de Iván Noble

Luego de este posteo, una usuaria le preguntó: “Decime que usaste la frase ‘almas de galletitas surtidas’ en alguna canción o en algún poema”. El ex líder de la banda musical Los Caballeros de la Quema le contestó: “No. ¡Pero tal vez lo considere!”.

Otra persona leyó el mensaje y le escribió: “Es lo peor. Yo soy de ir a la playa súper temprano y quedarme todo el día, así y todo cuando llego armo mi ranchada lejos de donde todos se quieren poner y así y todo siempre cae alguno temprano y se pone a 2 metros. ¿POR QUÉ?”. Noble le respondió: “Misterios inescrutables del inefable género humano”.

Además, una seguidora señaló en tono divertido una estrategia que no suele funcionar: “Madre no sólo ranchea alejada, hace un círculo en la arena y esparce cosas para que no se acerquen... Jaja. Obvio que no funciona”. El popular artista le dijo: ”Yo también uso esa especie de conjuro. Pero es en vano...”.

Julieta Ortega e Iván Noble tienen una excelente relación por la crianza de su hijo

Por otra parte, en diciembre Iván fue invitado al ciclo Debo Decir (América) y habló de su rol de padre de Benito, el adolescente de 16 años, fruto de su relación con Julieta Ortega. “Yo tardé mucho en querer ser padre. Fui papá a los 37. Y yo diría que, hasta los 35, no era una urgencia ni mucho menos. Pero, cuando quise, casi inmediatamente me di cuenta de que iba a ser como el rol de mi vida donde más me iba a romper el traste. Creo que soy mejor padre que hijo, que lo que he sido como marido, que lo que soy como pareja...”, dijo en una charla con Luis Novaresio.

Frente a esta confesión, el conductor le remarcó lo que Julieta Ortega había dicho sobre él en el informe en el que, incluso, contaba que uno de sus novios le había dicho que no podía entender por qué se había separado de un tipo tan bueno como el músico. Entonces, Iván agregó: “Soy muy buen ex marido, también. Marido no, pero ex marido sí”.

Cuando le preguntaron si existía algún tip como para poder lograr esta buena relación con una ex, Noble respondió con seguridad: “Hay que tratar de no ser un miserable, con eso alcanza. Y, si tenés hijos, hay que recordar que ellos van a ser testigos del trato que tengas con su mamá”.

