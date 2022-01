Cristina Pérez desembarca en Radio Rivadavia: cómo será su nuevo programa

Cristina Pérez se suma a Radio Rivadavia

Aún con el eco de las copas en alto y los brindis por el año que está comenzando, el mercado de pases de la radiofonía argentina no se detiene. En un panorama que ya cuenta algunas ratificaciones y unas cuantas sorpresas, otra primera figura cambia de emisora y de horario, en un doble desafío para su carrera profesional.

Se trata de Cristina Pérez, la conductora de Telefe Noticias, que días atrás selló su desvinculación de Radio Mitre. Allí estuvo durante seis años al frente de Confesiones en la noche, el ciclo con el que lideró la franja de horaria de lunes a viernes a las 22. Su destacado trabajo le valió dos premios Martin Fierro, en la categoría de Mejor Programa Nocturno en AM y por la Mejor Labor Periodística Femenina en Radio y generó expectativas de cara a su futuro laboral.

Cristina Pérez continuará al frente de Telefe Noticias junto a Rodolfo Barili (Maximiliano Luna)

Luego de evaluar diferentes propuestas, la tucumana se decidió por Radio Rivadavia. En las últimas horas firmó el contrato que la unirá a la emisora de la calle Arenales, donde desde el próximo lunes 31 de enero se hará a cargo de la segunda mañana periodística, de lunes a viernes de 9 a 12 horas. Si bien todavía no trascendió el nombre del programa, sí se conoció el gran equipo que la secundará. Manuel Adorni (Economía), Luis Tonelli (Política), Claudio Zin (Salud), Román Iucht (Deportes), Ariel Tarico (Humor), Ceferino Reato, y Pablo Montagna (Espectáculos), entre otros.

“Con Radio Rivadavia cumplo un sueño y voy a dar todo para que vivamos mañanas memorables, mirando nuestra realidad con coraje e interpelando al poder, y para eso se prepara nuestro equipo”, destacó la conductora luego de poner la firma. “Y como la radio es el medio más parecido a la vida, estoy segura de que nos esperan hermosos momentos con la fortaleza que da estar juntos”, agregó la periodista, que continuará en el noticiero de Telefe junto a Rodolfo Barili.

Además, Cristina remarcó estar agradecida “por la confianza del grupo Alpha en esta mujer periodista que soy y que abraza el oficio cada día como una aprendiz. No veo las horas de reencontrarme con los oyentes para hacer la radio que esperan y merecen”, cerró entusiasmada.

Cristina Pérez deja la noche de Mitre por las mañanas de Rivadavia

Pérez no es la única que le dice adiós a Radio Mitre. En noviembre Marcelo Longobardi oficializó su salida del ciclo Cada mañana, que comenzó en Radio 10 y lleva al aire 21 años consecutivos. Esta decisión tomó por sorpresa a los seguidores que lo escuchaban desde hace años en la primera mañana de la emisora.

Por otra parte, Julio Lagos debutará el 3 de enero con el programa La radio sos vos en Rivadavia a las 21 horas, en una nueva aventura en el éter y en las plataformas de la histórica emisora de la calle Arenales. “Esto es milagroso. Voy a cumplir 77 el lunes 3 de enero, y en general a esa edad, no se empieza algo, no se inicia una aventura y a mí me pasa algo extraordinario que me regala la vida”, dice Julio a Teleshow.

Mientras que Beto Casella dejó de conducir Bien Levantado en Continental. El conductor del popular programa Bendita (El Nueve) ya arregló para regresar a la Rock & Pop, donde ya había estado trabajando en 2018 y 2019. Luego de regresar de sus vacaciones, en enero de 2022 Casella llegará con un nuevo formato y con un equipo renovada que lo acompañará. Todavía no dieron a conocer el nombre del programa. Lo único que se sabe hasta el momento es que está confirmado el humorista Milton Re.

