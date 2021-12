El profundo mensaje de despedida de Gabo Usandivaras a su hermana Giselle: “Les juro que la siento en mi piel”

Este miércoles, se conoció la noticia de la muerte de Giselle, la hermana de Gabo Usandivaras, quien fue encontrada sin vida en su casa de la ciudad de Córdoba. En horas de la noche, el bailarín compartió un contundente mensaje a través de la red.

En Los ángeles de la mañana (El Trece), Ángel de Brito dio un indicio del dramático hecho al aludir a la forma en la que murió la muje de tan solo 30 años. “Le quiero mandar un beso muy grande a Gabo, que viene de años muy difíciles, y hoy falleció su hermana. Él perdió a su mamá hace poco, de una manera muy triste y lo ha contado públicamente”, comenzó informando el periodista. Y siguió: “Él debe estar destrozado porque ama a su familia. Yo estuve distraído todo el programa porque me había llegado la noticia desde que arrancamos, así que les pido disculpas”.

En medio de la conmoción, Gabo Usandivaras reflexionó sobre la muerte de su hermana con un categórico pedido a sus seguidores. “Amigos no puedo responder porque no hay nada que pueda decir. Pero sí escribo este mensaje para pedirles su ayuda y sé que me la quieren brindar. El alma de la Coca está saliendo de este plano y ahora tiene un hermoso camino que transitar al otro lado. Cada uno tiene su fe, su creencia y sobre todo amor, amor por mí, amor por ella, y son fuentes de amor. Les pido que prendan una vela, sahumerio, rezos o lo que cada uno desee y pidan por la luz en el camino del alma de mi hermana”, expresó el joven a través de una historia de Instagram.

Luego, en otro posteo agregó: “Manifiesten amor para ella, generen amor por favor. Y manden ese amor convertido en luz para que su alma tenga compañía. Yo ya me lloré lo que nunca y seguiré en esa. Pero ahora tengo mis auriculares con nuestras canciones del karaoke, nuestras cumbias de Américo y los cuartetos de Ulises Bueno. En breve me llega el fernet, y a mí hermana la despido como la viví. Y les juro que la siento en mi piel. Así que hacete un fernet y celebrá su paso por esta tierra. Que para mí es la maravilla más hermosa que conocí en este mundo. Esto lo necesito para ella. Ayudame a iluminarla. Gracias”.

El mensaje de Gabo Usandivaras en sus redes sociales para despedir a su hermana Giselle

En julio, Usandivaras había sido noticia luego de que Cinthia contara detalles de su nueva vida en México. “Trabajó en una plantación de cannabis, ahora está viviendo de los ahorros que ahorró de esa plantación. Está en México y está ahora siendo modelo. Me dijo ‘no vuelvo más’”, reveló ella en aquél entonces. “¿Gabo es modelo?”, se sorprendió De Brito en esa oportunidad. “Sí. Ahora hizo una tapa divina, espectacular. Una producción tremenda. Ahora está buscando otro laburo, no sé si lo consiguió”, señaló Cinthia, que no se mostró muy preocupada al respecto: “Gabo con dos pesos, vive”, cerró, dando a entender que el bailarín lleva una vida austera.

En sus redes sociales, Usandivaras solía compartir comparte diferentes momentos de esta vida alejada de las ciudades y en permanente contacto con la naturaleza y la aventura. Se lo veía feliz y relajado, con fondos de playas, lagos y bosques paradisíacos, celebrando su nueva vida entre el disfrute y la reflexión, antes de que esta tragedia lo golpeara.

