Rodrigo Lussich y Adrián Pallares abandonan Intrusos y pasarán a El Trece

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares estarán al frente de un programa en El Trece

En la columna de espectáculos que tiene en el ciclo radial conducido por Jorge Lanata en Mitre, Marina Calabró aseguró que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares están armando las valijas para dejar Intrusos (América) y comenzar un nuevo ciclo en El Trece.

“La estrategia de El Trece es sencilla: ‘Si con los espectáculos nos fue bien, sigamos con eso’”, describió Calabró respecto a la decisión tomada por las autoridades del canal tras haberse confirmado que el próximo 31 de diciembre será el último programa de Los Ángeles de la Mañana. El programa conducido por Ángel de Brito le dio buenos réditos a El Trece y la idea es continuar por esa senda. “Yo me enteré por una alta fuente de América TV. Como sabía que iba al muere con ellos, me fui a El Trece y me lo confirmaron. No tuvo cara para frenarme, pobre Adrián”, agregó Marina.

“En marzo desembarcarán en El Trece”, pudo saber Teleshow. Por otro lado, aclararon a este medio la misma fuente que Pallares y Lussich no deben ser considerados “reemplazos de nadie” ya que la nueva propuesta tendrá una impronta distinta a la de LAM. También se sabe que este nuevo ciclo irá de lunes a viernes, en el horario de 11 a 13. Asimismo, el contrato de los conductores de Intrusos está vigente hasta el próximo lunes 28 de febrero de 2022, cuando sería la última emisión del ciclo con ellos dos al frente.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se hicieron cargo de la conducción de Intrusos en 2021 (Foto: Instagram)

“No vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo. El programa tiene la edad de mis hijas y este programa es mi hijo de verdad: lo parí. Podría quedarme acá cómodo. Pero hay que reinventarse: estoy por cumplir 60″, había dicho Jorge Rial a comienzos de febrero pasado, anunciando así su alejamiento definitivo del exitoso ciclo de espectáculos de América.

Rial estaba de vacaciones y debía reincorporarse en marzo. Pero prefirió interrumpir su descanso para regresar al programa que creó hace 21 años y dar él mismo la noticia al aire, en medio de rumores que sonaban cada vez más fuerte. Y de inmediato a su anuncio comenzaron otros nuevos, vinculados a las especulaciones sobre quién ocuparía su lugar en el célebre envío de espectáculos.

Así, la dupla conformada por Lussich y Pallares, quienes venían bastoneando de manera no oficial el ciclo, se hizo cargo formalmente de la conducción de Intrusos desde el 1ro de marzo de este año.

Luego de estar al frente de Confrontados, Lussich fue uno de los últimos profesionales en incorporarse a Intrusos. De inmediato supo sumar una divertida sección, Los Escandalones, que terminó convirtiéndose en un programa en sí mismo: se emite los domingos con producción de Pallares, justamente. Además, los dos llevaron el show al teatro: en la temporada de Mar del Plata, y adaptándose a los nuevos protocolos, hicieron un par de funciones.

“Tengo más de 25 años de periodista y trabajo desde hace 15 en televisión: conozco cómo es el negocio y sé que una noticia como la salida de Rial de su programa, después de más de dos décadas en la conducción, es una tentación para cualquier periodista de espectáculos que se precie de tal”, había dicho Adrián Pallares en una nota publicada en Teleshow en la que narró la trastienda del día en que Rial anunció su salida de Intrusos.

