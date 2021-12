La China Suárez se rió de un seguidor que la criticó en las redes sociales

La China Suárez, cansada de los haters en las redes sociales

Desde que estalló el escándalo entre Wanda Nara y Eugenia La China Suárez, en el que se acusaba a la actriz de ser la tercera en discordia entre la empresaria y Mauro Icardi, la ex Casi Ángeles no para de recibir agresiones en las redes sociales por parte de usuarios anónimos. Son los clásicos “haters”, que en el último tiempo proliferaron en Internet y que son padecidos en mayor medida por los famosos, que son los que más expuestos están. Y, si bien muchas veces son ignorados, otras agotan la paciencia de las figuras del espectáculo y son ellos mismos los que deciden exponer las terribles críticas que reciben.

Así sucedió este lunes con la ex de Benjamín Vicuña, quien compartió en sus stories un comentario despectivo que recibió en una de las postales que publicó en su Instagram, donde tiene casi seis millones de seguidores. “La que se hace la diferente, la mala, la libre y es esclava de su narcisimo extremo, el ombligo del mundo”, le espetó un internauta. Sin mostrar ni la foto ni el nombre de la cuenta, Eugenia también compartió el perfil de la persona que le escribió dicho comentario, que en su biografía decía: “No sé, no juzgo”, algo que la actriz tomó como una contradicción. Acto seguido, y a modo de ironía, la actriz publicó dos memes: el de Tom Cruise riéndose y otro del personaje de Soraya Montenegro en la telenovela María la del barrio, también con una carcajada y la frase: “Qué risa me da, qué chistosa eres”.

La China Suárez expuso un desubicado comentario que le hizo una seguidora

Por otra parte, en las últimas horas la actriz también fue noticia en las redes por una llamativa coincidencia con Wanda. Apenas horas después de que la China compartiera una selfie con una particular pose, sentada en el piso y vestida con una malla enteriza, la ex de Maxi López subió una muy similar. Fue Estefi Berardi quien notó el parecido, con la única diferencia que la primera optó por un modelo negro, mientras que la hermana de Zaira Nara eligió una prenda blanca escotadísima.

Días atrás, Suárez también había tenido otro cruce con una seguidora que cuestionó sus amistades. Todo comenzó cuando, en compañía de su hijo Amancio, se mostró distendida junto a su grupo íntimo y compartió algunos momentos en Instagram. Allí se la ve bailando con el pequeño de un 1 año y medio, acompañada de cinco amigas en una foto. Mientras algunos usuarios celebraron el encuentro, hubo una seguidora que se burló de su publicación y aseguró: “Buscando amigas para la foto”, junto a un emoji de risa. La China no dejó pasar ese mensaje y recurrió al sarcasmo para contestarle: “Les pagué”. Su respuesta cosechó más de 200 “me gusta” en pocos minutos y muchos de sus admiradores se sumaron para defenderla de las críticas, aunque tampoco faltaron los haters que trajeron a colación los rumores en torno al Wandagate.

En esa línea, también había hecho un duro descargo, cansada de ver su nombre en las noticias. “Esto es persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro, ni (voy) a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental, está estable. Pero ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de ‘bullyng’ y son los primeros en ejercerlo”, había escrito.

SEGUIR LEYENDO: