Caballos, teleféricos, palmeras y cementerios: los lugares más insólitos y divertidos en los que las famosas tuvieron sexo

Moria Casán, Maru Botana, Luciana Salazar y otras celebridades se atrevieron a contar los lugares más insólitos donde tuvieron sexo

Aunque no aparecen en el Kamasutra y para más de uno resultan algo incómodos, al momento del goce muchas parejas eligen disfrutar del sexo en sitios que rompen con la clásica y confortable cama de una clásica y confortable habitación. Famosos y famosas no son la excepción; con picardía y complicidad, varios se atrevieron a contar cuáles fueron los lugares más insólitos donde hicieron el amor. Queda a criterio del lector si quiere repetir la experiencia, le sirve de inspiración o prefiere disfrutar del encanto de lo clásico.

Al trote, al trote

Desde los comienzos de la historia, el caballo acompañó a la humanidad. El hombre utilizó su fuerza y velocidad, ya sea como animal de carga o medio de transporte. Con el descubrimiento de la máquina de vapor su rol quedó relegado y hoy solo son relevantes en distintos deportes. Sin embargo siguen ejerciendo una gran fascinación y encanto. Quizá por la fortaleza que inspira, muchas parejas tienen la fantasía de tener sexo arriba de un caballo y varias famosas lograron concretarlo. Parece ser que solo es cuestión de habilidad, y de encontrar un animal manso y discreto.

Luciana Salazar fue una de las que admitió que tuvo relaciones sexuales sobre uno. “Lo hice una vez arriba de un caballo, pero estaba amarrado. Mi pareja estaba arriba conmigo. ¿Si es muy peligroso? Bueno… lo hacés un poquito, tampoco es que le ponés todo”, confesó la rubia, en PH, Podemos hablar.

Luciana Salazar contó dónde tuvo intimidad: "Lo he hecho en el mar, la playa. Y es lo más, es lindo todo. Es genial. Si tenés gente alrededor tenés que tener un poquito de cuidado. A mí me encanta la adrenalina, quiero siempre estar al límite de que alguien te pueda ver o no. Eso me encanta desde chiquita, cuando me escondía para que no me vieran".(Foto: Franco Fafasuli)

Maru Botana también sorprendió al contar que tuvo sexo sobre un caballo. “Bernie (su esposo) tiene un campo en Córdoba, íbamos arriba del caballo y era como su fantasía. Él ama el campo, es parte de su vida, y se ve que su fantasía era hacerlo arriba del caballo... Y bueno, ¡dale que va! Yo me entrego, porque él la tiene atada. Arriba del caballo hace cualquier cosa”, contó sin culpa en el programa de Andy Kusnetzoff. También aseguró/aconsejó que “la ducha es el mejor lugar para tener sexo”.

Maru Botana contó que varios de sus hijos "nacieron" en la ducha. "Yo les recomiendo la ducha a las que estén buscando. Es un buen lugar", consideró

Mercedes Morán sabe disfrutar de la vida. En el programa Los Mammones el conductor le preguntó si había tenido sexo en un camarín y ella, pícara, lo negó, pero agregó: “Pregúntame distintos lugares que no tengan que ver con el trabajo y te digo que sí a todo”. Jey Mammon se metió en el juego y enumeró sin repetir y sin soplar el pasto a la vera de la ruta, un ascensor, un baño, y Mercedes a todo respondió afirmativamente hasta que, traviesa, subió la apuesta y contó que lo hizo “arriba de un caballo”. Como buena dama sin memoria agregó que no fue con un actor. Es que ya sabemos que Morán “sótano nunca, siempre terraza, terraza, terraza”.

Tumbas de la gloria

Noelia Marzol no solo es la ganadora de La Academia, también es una mujer linda, sensual y natural. Sin complejos, en sus redes y para sus casi dos millones de seguidores suele postear fotos muy sexys donde se la ve con un lindo conjunto de lencería, una bikini diminuta o en la bañera junto a su marido, Ramiro Arias.

Sin tabúes pero con gracia, en Cortá por Lozano reveló el insólito sitio donde tuvo sexo. “Es un lugar muy controversial, la gente se puede llegar a ofender”, dijo entre risas y siguió: “Fue en un cementerio. Estaba de paso, era más un lugar turístico que un cementerio... Fue en el interior del país y fue durante la tarde”.

“Por eso, me apenan mucho las mujeres que no aprecian esa femineidad putonezca e irreverente como una rebelión. Me apena que algunas no puedan romper con el mandato social. Y que critiquen y que señalen a quienes queremos coger con libertad. Porque, si vamos a lo biológico, el órgano de la inteligencia es el cerebro. Así que inteligente sería que dejes de subestimarme cuando disfruto de mi clítoris. Porque eso no afecta mis cualidades intelectuales. Porque puedo pensar y coger. Porque puedo ser inteligente y ser la más puta a la vez. Y eso me llena de poder”, aseguró Noelia Marzol en sus redes

“Fue con mi pareja, la pasamos bien. Tratamos de olvidarnos de todo el entorno. Creo que las almas se pararon y aplaudieron ”, bromeó Marzol.

En la misma línea, sin miedo a los fantasmas ni recordando cuentos de terror, Julieta Nair Calvo se animó a hacerlo en una casa abandonada, aunque aclaró que fue “una inconsciente”.

Mirá vos

María Carámbula es actriz, comediante y la hija del inolvidable Berugo, uno de los humoristas más recordados y queridos por los argentinos. La actriz nunca protagonizó escándalos y transitó todas sus relaciones con discreción, y eso que podría alardear que tuvo un romance con Gustavo Cerati, que le dedicó el tema “Danza rota”. Por eso, sorprendió cuando en Los Mammones contó, divertida, varias situaciones de su intimidad. Jey le preguntó: “¿Hiciste la chanchada en un camarín?”. Ella primero respondió que no, para luego admitir que sí, pero “semi semi...”.

María Carambula asegura tajante: "No me gusta fingir en el sexo, nunca tuve que hacerlo"

Con ese manejo único que tiene de los tiempos, el conductor le preguntó: “Sí (lo hiciste) al lado de la General Paz...”. En ese instante, ella se sorprendió y no sabía qué responder. Hasta que asintió con la cabeza sin revelar más sobre ese momento. Rápida de reflejos, Silvina Escudero profundizó: “¿Pero en el pasto o en el auto?”. Y la invitada contestó sincera: “No, en el auto no, porque era incómodo”, y finalizó con precisión de GPS: “Lo hicimos camino a Devoto. ¡Chicos, por favor! ¿Si fue programado? ¡Cómo voy a programar para...! Era un novio que era un amor”.

Le rompió el coco

Actriz y modelo, Florencia Floppy Tesouro es otra de las famosas que se atrevió a contar cuál fue el lugar más insólito donde tuvo sexo. En una entrevista con Juan Etchegoyen por Mitre Live sorprendió a todos cuando reveló: “Fue arriba de una palmera. Dificilísimo. Fue en el exterior, era chica”. Al escucharla uno no sabía si felicitarla por su destreza física o admirarla por su osadía. Para desmitificar un poco el momento, Floppy cerró contando: “Se me ocurrió a mí para cambiar un poco... Estuvo bien pero fue más divertido que otra cosa. Imaginate, te hacen subir, tenés que hacer equilibrio y no caerte. Que no te vean. Fue todo tremendo”, lo que sonó al consabido “chicos no lo intenten en sus casas”.

Floppy Tesouro confesó que en alguna oportunidad se filmó teniendo sexo con una pareja "fue para ver si nos erotizaba un poco más la historia, para hacer algo diferente, qué se yo. Era para cambiar un poco la rutina" (Foto: Instagram)

Desmitificando la playa

Una fantasía recurrente de muchas parejas es hacer el amor en una playa, pero la realidad parece que no es tan idílica. El recordado músico Willy Crook fue uno de los primeros que se atrevió a desmitificarlo. Oriundo de Villa Gesell aseguraba que el sexo en la arena no era lo suyo porque “acarrea consecuencias altamente corrosivas”.

Mica Viciconte nació y creció en Mar del Plata, e incluso trabajó de guardavidas, así que algo de arena sabe. En el programa de Moria Casán recordó un encuentro sexual con Fabián Cubero en una playa. “También fue en Brasil… en una escollera, sobre una piedra”. Pero luego aseguró que la experiencia no fue muy satisfactoria: “Era incómodo. Además pasó un barquito y nos vio. ¡Un desastre!”.

“Fue una noche increíble. Primero fuimos a cenar. Después nos fuimos a caminar por la playa, solo nos acompañaba el ruido del mar y el reflejo de la luna. La situación nos puso muy románticos y después…. Imaginátelo”, detalló Fabián Cubero

Aunque esa experiencia no fue tan buena, en otra nota contó una en que les fue mejor. “El lugar más loco en el que estuve con Fabián fue en la playa. En México, acá no. Fue de noche, él no lo había hecho nunca en la playa. Así que dijimos: ‘Bueno, probemos’. Siendo profesora de natación, guardavidas y viviendo en una ciudad como Mar del Plata, yo las tenía todas a favor”. Las olas y el viento, sucundun sucundun...

Placer con altura

Pasaron diez años desde que se filtró un video íntimo de Silvina Luna junto a un ex novio, donde aparecía manteniendo relaciones sexuales en un viñedo de Napa Valley, Estados Unidos. En su momento fue tal el revuelo que se generó que Luna aprovechó un viaje al exterior para quedarse más tiempo de lo pautado hasta que se calmara el escándalo. Años más tarde, la actriz confesó que fue un momento difícil de su vida: “Fue horrible. Es algo muy preciado como para que todo el país lo vea. Me acuerdo que volví en micro de Rosario a Buenos Aires con un ataque de nervios, me daba mucha vergüenza la mirada de la gente”.

El tiempo calmó todo y Silvina logró reírse de la situación. En un viaje a Mendoza visitó un viñedo y aprovechó para sacar una foto y bromear en redes con sus seguidores. “Y un día volví... ¡Pero para tomar un vinito!”, escribió la ex Gran Hermano.

Luna viajó a la provincia de Mendoza y bromeó sobre su visita a uno de los cultivos de uvas, ya que se trata de una locación similar a la del clip prohibido.

El viñedo no fue el único lugar original donde Silvina se animó a disfrutar del sexo. “Tengo un lugar que supera al viñedo… En un teleférico en Salta. Fue hace muchos años…”, contó en Incorrectas y reconoció que “como a Nora Cárpena (otra de las panelistas del programa), también me gustan los camarines y la adrenalina de que golpeen la puerta”. En ese mismo programa, y ya más en plan charla de amigas que panelistas, Sofía Zámolo contó que con su marido lo hizo en el baño de un restaurante, y Carolina Losada, en un estacionamiento al aire libre.

Antes de estar en pareja con Gonzalo Heredia, Brenda Gandini reveló que tuvo sexo en un colectivo de larga distancia, camino a Mar del Plata. Una frazada ayudó a evitar miradas pero no placer.

Moria Casán asegura que "disfruto y celebro el sexo, con amor o sin amor. Incluso pretendo el sexo no comprometido. Yo no sacralizo el sexo. Para mí el sexo tiene el mismo valor que la comida o tomar un té con una amiga". (Foto: Franco Fafasuli)

Para finalizar no podemos menos que citar a la monumental Moria que como siempre da cátedra de libertad y disfrute sin culpas. “Amo volar y la forma del avión. Tuve sexo en uno, en la parte de atrás. El lugar más divertido que hice el amor fue en el colectivo yendo de New York a Atlantic City, también en casa rodantes y en un coche”, contó en declaraciones a Radio Latina, y siguió: “La cama es para dormir, no es para hacer el amor. La cama me da siempre lo mismo. Me gusta adentro de un vestidor, tengo ese tipo de morbo”.

Porque cuando se trata de sexo placentero y consensuado, las fantasías como las posibilidades son tan infinitas que nunca acaban.

SEGUIR LEYENDO