Cuánto cuestan las botas italianas de goma y cuero verdes y negras que usó Susana para pasear por París con Wanda Nara

Susana Giménez viajó a Francia a entrevistar a Wanda Nara y de la nota, no solo se desatacaron las frases de la empresaria y la Torre Eiffel de fondo, sino también los looks que las protagonistas eligieron tanto para la nota en sí, como para recorrer París juntas.

En su paso por el club donde juega Mauro Icardi, Susana lució un pantalón negro, remera verde loro y botas haciendo juego con el resto de su atuendo, también en tono negro y verde.

Susana Giménez con Wanda Nara en París

“Bottega Veneta”, es el nombre de las botas de caña baja que usó la diva que tienen 9,5 centímetros de altura entre taco y plataforma. Hechas en Italia, son de cuero y goma y tiene elástico para poner y sacar de manera más fácil. El par en verde, como tenía la conductora, cuesta 2.134 dólares, algo así como 225.670 pesos si se toma el cambio oficial, número que asciende a 430 mil si se toma el tipo de cambio blue a 201,5 pesos.

El modelo también se consigue con la suela en color turquesa, crudo, rosa y negro y está la alternativa de caña alta, que cuyo precio es de 2.900 dólares.

Las botas que usó Susana Giménez en la nota con Wanda

La charla entre Susana y Wanda Nara tras el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez, que se vio el martes por la noche en Telefe, fue un adelanto de la entrevista completa que se emitirá por Paramaunt + y tuvo picos de 15 puntos de rating.

“Cómo empezó esto?¿Vos le viste el teléfono a Mauro?”, fue lo primero que le preguntó Susana sobre el inicio de la crisis a su invitada. “Estábamos en un campo, estaban las nenas andando a caballo y busqué una foto en el teléfono. “Ahí vi pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben”, señaló la mayor de las Nara en referencia a la China, a quien nunca mencionó.

“Vos eras amiga de la China”, afirmó Susana, aunque Wanda marcó un límite. “No era amiga, tenía buena relación, cordial. Mi enojo fue una mirada machista, de echarle la culpa a la mujer. Después tomé distancia, y admiro que una mujer pueda ser libre. Yo soy una mujer chapada a la antigua: para mí un mensajito es divorcio”, reconoció, y se imaginó en la situación opuesta. “Los mensajes no los hubiera escrito y no me gustó que no me hayan contado del otro lado”; respondió sin dar demasiados detalles. “Nunca tuvimos problemas de este tipo, te lo puedo jurar por mis cinco hijos. Cuando vi el mensaje, agarré mis cinco hijos y en el primer avión me fui a Italia. Y él se vino en el avión atrás mío”, afirmó.

Luego, la empresaria contó que habló mucho con su marido: “Me dijo que piense en la familia, que fue el error de su vida. Nosotros nos contábamos cualquier cosita”, reveló. “Él no parece ser un tipo mujeriego”, intuyó Susana. “No, pero a cualquiera le puede pasar, lo importante de esto es que pudimos poner un stop a la relación. Plantearnos seguir o no seguir”, reconoció Wanda.

En la charla, la hermana de Zaira también se refirió al encuentro entre su marido y la ex Casi Ángeles: “Confiamos los dos ciegamente en todo, yo pongo las manos en el fuego por Mauro, pero sentí que hubo un quiebre. Después él me dijo que hubo un encuentro y que no fue nada. Yo pienso que podría haber pasado de todo pero es verdad que no pasó nada”.

