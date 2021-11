Marcelo Tinelli saludó a su hija Juanita por su cumpleaños compartiendo una desopilante foto

Marcelo Tinelli y su hija Juanita

Juanita, la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles, cumplió este domingo sus 19 años. Y, como era de esperar, recibió los saludos de sus familiares y seres queridos a través de su redes sociales. Sin embargo, el que más se destacó fue el de su padre, quien decidió compartir una foto inédita de cuando la joven era una criatura y en la que él aparecía disfrazado mientras jugaba con ella.

El posteo de Marcelo Tinelli

“Feliz cumple a mi Pebe, mi Jua, mi amor. Que tengas un día maravilloso. Te amo con toda mi alma”, escribió el conductor de ShowMatch en su cuenta de Instagram, arrobando a su hija junto a un emojie de corazón. Inmediatamente, la joven compartió la publicación en sus historias y le agregó un “Te amo”. Pero también se hizo eco de la tierna imagen su hermana Micaela, quien comentó: “¡Jajajaja! Amaban cuando te disfrazabas”.

El saludo de Tinelli a Juanita

Un poco más serio, Tinelli subió a sus historias una foto vestido de gala con la cumpleañera, en la que también le puso una dedicatoria. “Feliz cumple Pebe de mi vida. Estoy orgulloso de ser tu papá. Te amo con todo mi corazón y mi alma. Te merecés siempre lo mejor”, le puso junto a la postal.

Obviamente, a excepción de Lolo, el hijo de Tinelli y Guillermina Valdes, que por su edad todavía no maneja las redes sociales, todos los hermanos de Juanita aprovecharon sus cuentas para mandarle sus saludos. “¡Feliz cumple a la persona de mi vida! Mi corazón entero. Te amo”, escribió Francisco, el hijo mayor de Marcelo y Robles, junto a una foto de los dos abrazados.

La historia que publicó Francisco Tinelli

Las dos hijas de Marcelo y Soledad Aquino, también le hicieron llegar sus saludos. Mica lo hizo a través de unas historias que mostraban la intimidad del festejo familiar y en la que la arrobó diciendo “Te amo” junto a tres corazones. Cande, en tanto, optó por una foto retro en la que una pequeña Juanita estaba en un avión con un pijama que le quedaba gigante. “Feliz cumple mi mini escorpiana. Te amo mucho”, le escribió.

Las publicaciones de Mica y Cande Tinelli

Se sabe que Tinelli ha logrado ensamblar su familia, generando una relación armónica entre sus hijos y sus ex mujeres. Por ende, estaba claro que Guillermina también se sumaría a sus saludos. Y lo hizo, al igual que Mica, con imágenes del festejo del que todos participaron. “Feliz cumple hermosa”, le escribió la empresaria.

La historia de Guillermina Valdes

Por su parte, la mamá de Juanita decidió saludarla con una foto de ambas en la playa, cuando la cumpleañera era una beba y jugaba en la arena con un baldecito. “Te amo Jua”, escribió Paula. “Y yo te amo a vos ma”, puso la joven al compartir la historia.

El ida y vuelta de Juanita con su mamá, Paula

Hace unos días, Rodrigo Lussich, dio a conocer la noticia de que Warner Media le habría ofrecido a las hijas de Tinelli protagonizar un reality sobre sus vidas similar al gran éxito de las hermanas Kardashian. El conductor de Intrusos aseguró que desde la empresa de entretenimientos ya se reunieron con Marcelo, quien habría dado el visto bueno aunque no participaría del programa.

La idea es que las tres chicas tengan un show al estilo Keeping up with the Kardashians, el reality que hizo famosas a Kim Kardashian, sus hermanas, Kourtney y Khloe y a su madre, Kris Jenner. La serie, que cuenta con 20 temporadas y que este año llegó a su fin, sigue los pasos de la familia durante las 24 horas: desde que se levantan, desayunan, los compromisos laborales de cada una de ellas, las rutinas de ejercicios, los eventos sociales y sus vidas como influencers y celebrities.

