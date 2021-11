Habría un video del encuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi en París

La China Suárez y Mauro Icardi

Como si algo faltara en la novela que tiene a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez como protagonistas, en las últimas horas se supo que habría un video que probaría el encuentro entre los amantes en un hotel de París y que habría sido grabado por uno de ellos.

Fue la panelista de Intrusos Karina Iavicoli quien aseguró que habría imágenes del encuentro entre el futbolista y la actriz en La ciudad de las luces, mientras la mayor de las Nara disfrutaba de unos días con su hermana en Milán en el marco de La semana de la moda.

“Hay videos, una de las partes retrató ese encuentro, lógicamente chicos”, dijo la periodista y anteriormente el conductor, Rodrigo Lussich, contó: “Icardi fue capaz de mentirle a Wanda, que estaba de paseo con su hermana. Fue a un hotel para verse con la China Suárez, para cometer una infidelidad y después, dicen, que ‘el amigo’ no le funcionó”.

“¡Qué se haga viral!”, dijeron desde el estudio y Lussich pidió: “Que no les roben el celular”. La periodista no dio detalles de qué imágenes habrían grabado, si se habría tratado de algún momento íntimo o no y dio a entender que la autora del video sería la ex Casi Ángeles y no el futbolista del PSG.

Wanda Nara y Mauro Icardi en Dubai

En las últimas horas, y cuando parecía que las cosas estaban mejorando entre los papás de Francesca e Isabella que disfrutaron de unos días de relax en Dubai, se conoció que el futbolista ya le habría sido infiel en el pasado a su esposa y que ella había decidido perdonarlo en silencio. La aventura habría sucedido en Ibiza en el 2018.

“Todo sucede en un club privado llamado Lío, donde van todos los jugadores”, comenzó revelando Rodrigo Lussich. Y agregó: “Esa noche actuaba en ese club, donde estaba Wanda y Mauro, un ilusionista que trabajaba allí y que fue despedido al día siguiente porque su mujer le escribió a Wanda que había visto a Icardi en una situación sospechosa”.

“Wanda y Mauro miraban el show, una chica que trabajaba allí pasó por al lado de Icardi; él la miró constantemente sin perderla de vista, ella se paró a charlar muy cerca de él. En un momento ambos se miran, ella se va para otro sector, Icardi se levanta, se van a un baño. Minutos después, la chica sale primero e Icardi después”, leyó el conductor el mensaje de un informante.

Acto seguido, mostraron fotos del ilusionista en cuestión y su esposa, que es quien le cuenta esta historia a la empresaria. “Ella le escribe un comentario a una foto que publica Wanda, en la que pone ´Día de piscina en casa en Ibiza´. Aparentemente, la casa no era de Wanda, entonces Sabrina, la esposa del mago, le escribe ´No es la casa de ella, es de uno de los viejos que tiene de amigos y ojo que se le iban los ojos en Lío a él, se repite lo de Maxi´. Y al día siguiente de escribir este comentario, al marido lo echan del lugar”, explicó Lussich. Y finalizó: “Según la historia que relatan los testigos, Wanda se queda sola, muy tiradita en la mesa mientras Icardi desaparece en un baño. Obvio que hubo quilombo entre Wanda y Mauro, pero esa vez Wanda no lo quiso contar al mundo”.

En los próximos días Wanda romperá al fin el silencio frente a cámara y contará su verdad. Será en una entrevista íntima que le dará a Susana Giménez para Telefe y en la que se espera que cuente cómo se enteró de la infidelidad de su marido, las idas y vueltas con él, su charla con la actriz y cómo es su situación sentimental hoy con el papá de sus hijas menores.

