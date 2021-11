El filoso “me gusta” de Wanda Nara: ¿un reproche a Mauro Icardi?

Wanda Nara perdona pero...¿no olvida?

Desde hace algunos días, parece que todo marcha sobre ruedas entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Incluso, el último fin de semana se hicieron una “escapada” romántica a Dubai, donde se hospedaron en un lujoso hotel y compartieron momentos a solas. A mediados de octubre, cuando estalló el escándalo en el que la empresaria acusaba a Eugenia La China Suárez como tercera en discordia, todo parecía indicar que el matrimonio se iba a separar definitivamente, pero después de varios idas y vueltas la relación finalmente se recompuso y hoy lo demuestran con apasionados posteos desde Francia.

Sin embargo, a pesar de que la mediática ya le otorgó el perdón, no va a olvidar tan fácil lo sucedido. En este sentido, en las últimas horas dejó un picante “me gusta” en una cuenta de Instagram (@escritodefrases) que se dedica a postear diferentes frases. “La diferencia es que tú me vas a engañar con el tipo de mujer que no quieres que yo sea, mientras que yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras, pero no pudiste serlo”, rezaba el posteo al que la rubia le dejó su like, y que sería una indirecta hacia el futbolista.

La publicación a la que Wanda Nara le dio "me gusta"

Lo cierto es que en los próximos días, Wanda romperá el silencio con una entrevista exclusiva que le brindará a Susana Giménez en París. Allí, además, recorrerán la ciudad durante tres días en los que tomarán imágenes de absolutamente todo. No obstante, ella venía hablando con Yanina Latorre -quien lo contó en Los ángeles de la mañana-, sin embargo, nunca lo había hecho de manera directa como lo hará con la conductora con quien se encontrará en el exclusivo hotel Ritz, el mismo en el que pasó sus últimas horas de vida Lady Di.

Si bien la hermana de Zaira no tenía pensado que Icardi apareciera en la nota, Pía Shaw informó en LAM que “se está pensando en un pedido de perdón público” por parte del delantero del PSG. Esto surgió luego de que el matrimonio se enterara que la China Suárez grabó una entrevista con Alejandro Fantino que se verá por Star +. “Fue una charla profunda, relajada. Dicen que le preguntó un montón de cosas, es una entrevista larga”, contó Ángel De Brito sobre aquel mano a mano. Las versiones indican que ese material saldrá al aire la semana que viene, una vez que la pareja ya haya estado con la diva de los teléfonos.

Por otra parte, la ex Casi Ángeles se encuentra filmando nuevas escenas de Objetos, la película que protagoniza con el actor español Álvaro Morte, popularmente conocido por su personaje de El Profesor de La Casa De Papel. El rodaje del filme comenzó en septiembre en Madrid (España) -de allí viajó al encuentro secreto con Icardi en París- y sigue por estos días en el norte argentino. Desde allí, la actriz realizó un conmovedor posteo en el que contó que estar ahí la moviliza y le recuerda a su padre, fallecido en 2012.

En las últimas horas, dio una nota en lo que fue la primera desde que se desató la polémica. Fue en diálogo con el medio local Somos Jujuy y en la que se limitó a hablar de su estadía en la provincia por sus proyectos laborales. “Estoy muy contenta de estar acá trabajando, con mi familia, con amigos, con compañeros. Me encanta Jujuy, nunca había estado acá”, contó quien visitó Tilcara, Purmamarca y también irá a Salinas Grandes. En tanto, expresó sus intenciones de regresar de vacaciones para recorrer los lugares que no pudo en esta oportunidad. “Mi papá era de Salta así que me crié escuchando folclore. Ayer fuimos a una peña parecida a una cerca de mi casa así que fue como volver a la infancia”, continuó en la nota en la cual no precisó hasta cuándo se queda con el equipo de rodaje en Jujuy.

