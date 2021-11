La reacción de Darío Barassi ante un fan que se disfrazó de él en Halloween

Darío Barassi

En su rol de conductor de 100 Argentinos Dicen (El Trece), Darío Barassi logró convertirse en todo un fenómeno de masividad y popularidad con el que, además, logra alcanzar altos puntajes de rating en su franja horaria cada semana. Tanto en el ciclo como en las redes sociales, el humor del animador es todo un boom y cada una de sus intervenciones se vuelve rápidamente viral. Así, se convirtió en uno de los conductores favoritos de la actualidad. Prueba de esto es que varios fanáticos suyos decidieron rendirle homenaje en la última celebración de Halloween disfrazándose de él.

Lo característico de esta fiesta, que se celebró el pasado domingo 31 de octubre, es que las personas suelen disfrazarse pero ya no de personajes del mundo del terror, sino también de personalidades públicas. Así, en las redes pudo verse a quienes eligieron vestirse como Diego Maradona, otros que se disfrazaron de Lionel Scaloni, el director técnico de la Selección Argentina de fútbol, también quienes representaron los looks de Mauro Icardi y Wanda Nara, entre otros famosos y también reconocidos personajes de películas o series de televisión.

En Twitter, un joven llamado Gabi publicó una foto suya en una fiesta caracterizado como Barassi, junto con las tarjetas del programa de juegos. “Perdí mi saco pero valió la pena, a ver quién lo saca a este”, escribió a modo de adivinanza. Al otro día, el homenajeado decidió citar el tweet del usuario para que todos vean su ocurrencia. Y lo elogió de un particular modo: “Te amo”, le dedicó Darío a su fan.

Gabi y su particular homenaje a Darío Barassi (Foto: Twitter)

La respuesta de Darío Barassi al fan que se disfrazó de él (Foto: Twitter)

Sin embargo, Barassi no siempre se enfrenta a momentos felices en las redes sociales. A mediados de octubre tuvo un cruce con un seguidor quien le hizo un comentario gordofóbico. “Volvete saludable, así te tienen más tiempo y cuando tu nena se dé cuenta de lo gordo que sos, ¡se va a avergonzar de vos!”, comentó un usuario de Instagram una foto de Darío Barassi en la que el conductor reflexiona acerca de la importancia de pasar tiempo de calidad con su hija de dos años Emilia, la Pipi como cariñosamente llaman a la nena con su esposa Luli.

El anfitrión de 100 argentinos dicen no pasó por alto el ofensivo comentario y desde sus historias respondió: “Si mi hija se llega a avergonzar por el cuerpo de otro es porque hice las cosas mal educándola. Mi gordura no da vergüenza. Tu irreverencia en cambio, sí”.

Darío suele referirse a su cuerpo a través del humor, pero siempre desde el respeto y sin agresiones, mucho menos mencionando a su hija o a los hijos de otro, muy distinto a lo que ocurrió en las redes. “El humor es como un aliado en todo sentido, es sanador y facilita todo en la vida y el límite lo pone el otro. Me pasa con los participante en el programa, que si hago algún planteo y no agarran, tengo que tener la cintura suficiente para correrme. El tipo de humor que tengo, que lo hago en casa desde que soy chico y me permito hacer humor es porque son temas que tengo elaboradísimos y en un asado con amigos también los charlo así”, le había dicho semanas atrás de este incidente a Teleshow.

