Fotos exclusivas: Susana Giménez viajó a Miami para grabar con Marley

Susana Giménez viajó a Miami desde el aeropuerto internacional de Ezeiza (Ramiro Souto)

Este miércoles por la tarde Susana Giménez llegó al aeropuerto de Ezeiza para viajar hacia Miami. La diva realizará las grabaciones correspondientes para un programa especial de Por el Mundo (Telefe), conducido por su amigo Alejandro Marley Wiebe y tal como se viene adelantando en las promociones del ciclo.

Susana viajó hacia la ciudad estadounidense en un vuelo de American Airlines y estará una semana allí. Desde ese punto, luego volará hacia Europa para entrevistar a Wanda Nara y también para realizar otros reportajes para sus programas especiales, según pudo saber Teleshow.

Susana viajó a Miami en un vuelo de American Airlines y estará una semana allí (Ramiro Souto)

Giménez llegó dos horas antes de su vuelo al aeropuerto internacional bonaerense y lo hizo en compañía de Marcela Amado, amiga y vestuarista, y de Federico Levrino, productor ejecutivo de su programa. Ellos fueron quienes despacharon los equipajes de la diva, realizaron los trámites migratorios y presentaron la documentación de los PCR negativos necesarios para poder viajar.

En la espera, Susana se quedó unos veinte minutos en su auto, acompañada de su chofer, y cuando estuvieron todos los papeles listos, ingresó de muy buen humor por la puerta de embarque para luego subir directamente por la escalera mecánica hacia la sala de espera hasta que partiera su vuelo. En ese trayecto, dialogó con los periodistas presentes.

En Miami, Susana Giménez grabará para un programa especial de Por el Mundo, conducido por su amigo Alejandro Marley Wiebe (Ramiro Souto)

En ese ida y vuelta comentó que comenzará a grabar en marzo de 2022 para su programa, que “perdió pelo por consecuencia del covid”, que no se hará ciudadana uruguaya “pese a tener los papeles y la radicación”, que le “encantó” la serie Diego Maradona: Sueño bendito, a la vez en que no cree que “Claudia quede mal parada” en la mencionada producción audiovisual. Asimismo, dijo no saber quién es Mavys Álvarez, la novia menor de edad de Maradona en sus años cubanos.

Por último, tuvo unas palabras en torno al affair Wanda, China Suárez y Mauro Icardi: “Soy amiga de Wanda y cuando me enteré, pensé: ‘La vida es así'. Ellas no eran amigas, sino conocidas”, cerró Susana.

Sobre el escándalo Wanda, China, Icardi: “Soy amiga de Wanda y cuando me enteré, pensé: ‘La vida es así'", dijo Susana Giménez antes de viajar a Miami (Ramiro Souto)

Se estima que Susana llegue a París el próximo 18 de noviembre para grabar un especial durante tres o cuatro días en torno a una entrevista con Wanda Nara. Allí, la ¿ex? mujer de Mauro Icardi hablará por primera vez sobre el escándalo con el padre de sus hijas, Isabella y Francesca.

En un primer momento habían pactado que daría una entrevista junto a su marido. Pero ahora, Wanda descartó por completo ese plan, ya que la situación cambió drásticamente desde que recibió ese mail. “Ni loca”, le respondió a Yanina cuando le consultó sobre la posibilidad de que Mauro también salga en cámara.

Por otra parte, trascendió que la modelo está evaluando una interesante propuesta que le hizo Telefe: conducir un programa junto a Marley, una de las figuras del canal. Todavía no hay nada definido pero a ella le gusta trabajar en la pantalla chica y ya se ha desempeñado como panelista en el ciclo Tiki Taka de la televisión italiana.

Además, Susana regresaría a la capital francesa para celebrar Año Nuevo con Wanda. Luego de varias entrevistas, ambas forjaron una excelente relación. Tanto es así que la mediática le dedicó a la diva un emotivo mensaje en sus Instagram Stories. “Hermosa sorpresa. Gracias amiga por tus palabras, consejos y amor hacia mi familia. Nos vemos pronto”, le expresó junto a la foto de un ramo de flores que recibió por parte de la conductora. Sin dudarlo, la animadora replicó la story en su perfil y le respondió: “¡Nos vemos pronto!”, como guiño al futuro encuentro.

