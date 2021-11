Paula Galloni mostró las primeras fotos de su hija Faustina: “Aprendo de un nuevo rol para hacer de su vida la más plena”

La periodista Paula Galloni se convirtió en mamá de Faustina. En la foto, junto a su compañero, el periodista Juan Cruz Sánchez Mariño (Instagram)

Después de transitar su embarazo, Paula Galloni, periodista y panelista de Pampita Online (Net TV), se convirtió en madre de Faustina, fruto de su relación con su colega Juan Cruz Sánchez Mariño. Así lo contó en sus redes sociales para compartir la noticia con todos sus seguidores.

“Nació Faustina. Fue de medianoche y en un silencio poco habitual en un sanatorio. Todo lo que imaginé sobre este momento queda corto: la sabiduría del cuerpo, el parto, la familia de tres, la memoria para recordar las millones de indicaciones, el olorcito de bebé, la lactancia, el desvelo, la falta de sueño, la celebración por cada avance, la necesidad de observarla y no perderme de nada”, escribió la mamá primeriza en un largo posteo publicado en su cuenta de Instagram que acompañó con una tierna foto del rostro de la recién llegada Faustina.

La primera foto de Faustina, hija de Paula Galloni (Instagram)

“Juan Cruz, somos un equipo extraordinario. En buena parte, por tu paciencia, contención y amor. No sé de dónde saliste, marciano. Te amo. Gracias por acompañarme en esta aventura que soñamos sin imaginar la maravilla”, fueron las palabras que le dedicó a su compañero y flamante padre.

También se encargó de agradecerle a su obstetra y, no menos importante, la partera que la asistió. Y cerró con palabras de cariño para sus cercanos: “Gracias familia y amigos por acompañarnos. Cada mensaje es un mimo, una palabra de aliento, un abrazo virtual. Mientras Fausti sigue descubriendo este mundo, yo aprendo de un nuevo rol para hacer de su vida la más plena”, manifestó Paula.

“Juan Cruz, somos un equipo extraordinario. En buena parte, por tu paciencia, contención y amor", le escribió Paula Galloni a su compañero luego del nacimiento de Faustina (Instagram)

En tanto, el padre de Faustina también expresó en sus redes sociales el amor que le generó la feliz noticia. “El día más largo y feliz de mi vida: 1 de noviembre de 2021. Las amo para siempre, Paula y Faustina Sánchez Mariño. Son mi vida”, escribió Sánchez Mariño.

Y como buen periodista, resumió el hecho con data: “Datos duros: parto natural, 3.390 kg y cero horas de sueño. Lo más importante: hincha fanática de Boca. Gracias a todos y todas por el amor y el aguante. Se transmite y se contagia”, contó el padre de Faustina, quien nació en el Sanatorio Los Arcos y, debido a los protocolos impuestos de la pandemia, no puede recibir visitas en el lugar.

Faustina, hija de los periodistas Paula Galloni y Juan Cruz Sánchez Mariño, nació a través de un parto y pesó 3.390 kg (Instagram)

“Tengo una primicia solo para Pampita Online. Es una primicia muy importante para mí: se agranda la familia de Pampita Online porque... ¡estoy embarazada!”, había revelado Galloni a mediados de mayo en el ciclo conducido por Carolina Ardohain. “¡Qué lindo, así vamos a la plaza juntas!”, la felicitó la anfitriona y ella bromeó, en alusión a que el próximo mes nacerá el bebé de la modelo: “Me tendría que haber puesto el barbijo para estar cerca tuyo, porque me contagié”.

“¡Felicitaciones a la familia! No sabíamos nada, lo disimuló re bien y no la vimos vomitar por ningún lado”, dijo Carolina y de inmediato recordó que no es la primera coincidencia entre ellas, ya que en el 2019 se casaron con pocos días de diferencia: ella con el empresario gastronómico Roberto García Moritán y la periodista con su colega Sánchez Mariño.

“Ya pasé las nauseas, el cansancio, sentís una revolución en la panza, muy raro todo. Lloro con los capítulos de Luis Miguel, imaginate la revolución que tengo”, había relatado Paula en aquel momento, cuando cursaba el cuarto mes de su embarazo.

