¿Lucía Galán es la cantante que aparece en la serie de Diego Maradona?

Lucia Galán y Diego Maradona

Antes de cada episodio, Maradona, Sueño Bendito aclara que la serie está “basada en hechos reales”, pero que también cuenta con elementos ficcionados para darle mayor dramatismo a la historia. Y la producción se deslinda de posibles demandas señalando: “Cualquier coincidencia con la realidad es mera coincidencia”.

Lo cierto es que, aunque aún después de su fallecimiento sigue sorprendiendo con nuevos e impensados capítulos, la vida de Diego Maradona es bastante conocida. Y todos sus fanáticos saben quienes son los personajes que, aunque en la serie aparezcan con sus nombres cambiados, rodearon al jugador a lo largo de sus sesenta años de existencia.

Es por eso que, apenas se vio en pantalla el personaje de Lorena Gaumont, una cantante argentina interpretada por Eva de Dominici que mantiene una relación sentimental con el Diez en Barcelona, paralela al noviazgo que este vivía con Claudia Villafañe, todos pensaron en Lucía Galán. Y es que, aunque es verdad que hay muchos detalles que no cierran, la integrante del dúo Pimpinela reconoció haber vivido un intenso romance con Diego entre los años 1982 y 1983.

“Él me dijo que en ese momento estaba separado... Las salidas las vivíamos con naturalidad. La relación nunca fue secreta, pero muchos creyeron eso porque nadie me había preguntado. Teníamos veinte y pico de años. Era el Diego sano, divertido, simpático y familiero. Era el mejor Maradona”, había contado la hermana de Joaquín Galán hace unos meses sobre su relación con el astro.

Maradona junto a Lucia y Joaquín Galán

Sin embargo, al ser consultada por lo que se vio en los primeros capítulos de la biopic de Amazon que se estrenó el jueves pasado, Lucía evitó hacer definiciones al respecto. “No tengo nada para decir. Llegué hoy de gira, todavía no la vi. Cariños” , fue la respuesta que dio la cantante ante la pregunta de Teleshow.

En la ficción hay varios aspectos que desorientan, como el hecho de que la historia transcurriera solo en España y que ella triunfara como solista, cuando la realidad es que los hermanos Galán estaban en pleno auge como dúo, con temas como Olvídame y pega la vuelta, cuando Lucía y Diego se enamoraron. Por otra parte, resulta extraño que en uno de sus shows el personaje de Dominici interpretara Qué ganas de no verte nunca más, uno de los más famosos hits de Valeria Lynch.

Sin embargo, hay algunos otros puntos que bien podrían indicar que se trata de la Pimpinela. Por un lado, que es ella la que decide terminar la pareja al no estar dispuesta a dejar su carrera por pedido de Maradona. Y, por el otro, que la madre de Diego fuera cómplice de la relación. Porque, aunque a ella le había dicho que atravesaba en un impasse con su novia de la adolescencia, lo más probable es que el jugador estuviera con Villafañe en esa época.

Eva de Dominici en el rol de Lorena Gaumont (Instagram)

“Estuvimos juntos nueve meses. No fue el amor de mi vida pero duró un montón de tiempo, fue algo serio que se terminó porque no había manera de mantenerlo, por la distancia y la situación de cada uno. En ese momento nuestra comunicación era mucha, no existía Claudia y yo iba mucho a su casa”, había contado Lucía.

Y explicó: “Mi mamá (María Engracia Cuervo) también tenía una excelente relación con Doña Tota. Íbamos muy seguido a la casa de la calle Cantilo y tomábamos mate. Todo se dio de manera muy natural, nada era preparado ni con invitación. Ella y Don Diego eran dos personajes maravillosos y hablábamos mucho tiempo. Diego y su madre tenían una relación muy simbiótica y muy linda, de mucho cariño, de respeto y admiración

