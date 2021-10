El recuerdo de Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando por el cumpleaños de Diego Maradona

Es una fecha muy dura para cada uno de ellos: este sábado, Diego Maradona hubiera cumplido 61 años. Pero ya no está en este plano. Y por eso, con profunda tristeza, Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando se volcaron a las redes sociales para recordarlo.

“Saludos Papá. Ayúdame a aceptar que la vida ha sido tan injusta con nosotros y, sobre todo, dime si del otro lado eres feliz porque eso le daría un poco de paz a mi corazón. Camina siempre un paso por delante de mí y nunca sueltes mi mano. Todavía no puedo ir contigo, tengo a Diego e India que proteger, pero ten la seguridad de que en cuanto pueda correré hacia ti para abrazarte”, fueron las conmovedoras palabras que le dedicó a su padre desde Italia el hijo que el jugador tuvo con Cristiana Sinagra. Y las acompañó con un video de los dos juntos.

El posteo de Diego Junior

Enseguida, Junior compartió en sus historias una imagen con una camiseta de la selección argentina, con el número 10 y el nombre de Maradona en la espalda, que parece volar sola sobre el césped de una cancha. ”¡Feliz cumple pá! Te amo”, escribió junto a la foto.

La historia que compartió Diego Junior

Por su parte, Dalma subió a sus historias una foto junto su padre, su hermana y su sobrino, Benjamín, en el agua. “En un cumple tuyo, hace mucho, nos pediste que siempre, siempre, siempre, el 30/10 sea una fiesta, estés o no estés vos. Ese día te dijimos que te callaras, que vos ibas a estar siempre. Hoy se me hace muy difícil cumplir tu deseo de festejar. Si no estás vos, no tiene sentido. Estas conmigo todos los días pero qué difícil es no pelearme con la negra para ver quién te saluda primero. Es mentira que el tiempo cura todo, porque para mí cada vez es más difícil... Feliz cumple al cielo. Te extraño y te amo para siempre”, escribió junto a tres corazones con los colores de Boca Junior.

La historia de Dalma

Gianinna, en tanto, optó por compartir una vieja foto de un festejo en Buenos Aires News, en el que estaban Diego, Claudia Villafañe, Dalma y ella, que se prendía del cuello de su padre para besarlo. “¡La vida por abrazarte así de nuevo!”, fue lo que puso junto a esa vieja postal.

La publicación de Gianinna

Curiosamente, Jana dejó como último posteo de su feed el que hizo para el aniversario número 60 de Maradona, en decir, 26 días antes de su muerte. “¡Feliz, feliz, feliz cumple pa! Un año raro, pero después de tanto tiempo, tantas circunstancias y tanta vida, voy a ser egoísta y voy a decir que es el año que más te disfruté. Te tengo cerquita para verte y convivir de verdad, esa convivencia en la qué hay días que nos peleamos por boludeces y nos bardeamos fuerte, pero después volvemos a amarnos más que antes porque esa es una relación real de padre-hija, donde vos aprendes de mi y yo de vos. Y aprendo tanto de vos que no llego a describir los momentos. Aprendo sobre disciplina cuando no tenés ganas y querés estar acostadito e igual te levantas a entrenar y lo das todo y te enfocas en estar bien, aprendo sobre el amor para siempre cuando me pedís a mi y a todos que siempre mantengamos prendidas las velitas a los abuelos para que nos guíen, aprendo sobre humildad cuando tenés el mundo amándote y cada persona te dice que fuiste, sos y serás el más grande y vos contestas con una sonrisa inmensa agradecido y devolviéndoles el halago y cuando más aprendo es cuando recordás de donde venís, porque la gente cuando está arriba se olvida, y vos no, por eso sos mi ídolo. Se que para muchos sos el más grande del fútbol, y no lo dudo, pero para mi sos el mejor papá del mundo. Yo se que no estuve presente en muchos momentos tuyos pero si me lo hubieran permitido, vos sabes que hubiera estado como hoy y siempre desde que nos abrazamos por primera vez. Ahora entiendo un toque el complejo de Edipo porque no encuentro ser humano que sea digno de compararse con toda tu magia. Te amo con la vida, hasta el infinito y deseo que se te cumplan todos tus sueños y que recibas todo el amor y felicidad del mundo y el brindis siempre a los ojos”, dice el texto que acompaña una foto de la joven, hija de Valeria Sabalain, junto a Diego.

El último posteo del feed de Jana

Por último, fue Verónica Ojeda quien, en la cuenta de su hijo Dieguito, puso un video de Maradona con el pequeño cuando era un bebé. “Recuerdos”, decía el sobreimpreso con el símbolo del infinito. Y agregó: “Papá, miro al cielo sé que estás ahí cuidándome. Hoy en tu cumpleaños te mando un beso. Tu Pipi”.

El posteo de Dieguito Fernando

