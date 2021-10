La primera selfie romántica de Wanda Nara y Mauro Icardi tras la reconciliación

Mauro Icardi y Wanda Nara

“Gracias, mi amor, por seguir confiando en esta familia hermosa. Gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo. Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenés el perdón de quienes heriste”.

El martes, Mauro Icardi confirmó su reconciliación con Wanda Nara luego de haber protagonizado un escándalo mundial cuando ella le encontró mensajes y llamadas con la actriz Eugenia La China Suárez. Después de cuatro días de incertidumbre y de crisis matrimonial, el futbolista dejó entrever en sus redes sociales que su esposa lo perdonó y que siguen juntos. La empresaria, en tanto, no lo volvió a seguir en Instagram y tampoco hizo referencia a alguna posible segunda oportunidad en la pareja.

Y este miércoles, luego de dicho posteo, el jugador volvió a utilizar sus redes sociales para publicar la primera romántica selfie de ellos juntos luego de su reconciliación. Se trata de una imagen que tomó el deportista, quien está mirando a cámara y sonriendo. Ambos están recostados, él sobre el pecho de ella que –a diferencia de la última foto que había publicado Icardi, en donde estaba más distante- en esta oportunidad le está haciendo un mimo a su esposo al apoyar su mano sobre su cabeza. No obstante, no mira a cámara –signo de que no sabe que habría una foto luego- sino que está enfocada en algo que no sale en el plano.

El primer posteo de Mauro Icardi con Wanda Nara tras confirmación su reconciliación (Instagram)

La ubicación, según precisa en la Historia que posteó Mauro, es París, a donde regresaron luego de que él la fuera a buscar a Milán (Italia) buscando su perdón. Y agregó: “Mon amur” (“mi amor”, traducido del español al francés) junto al emoji de un corazón. Además, etiquetó a su esposa, al igual que en las publicaciones anteriores.

Por otro lado, el futbolista compartió una imagen en su feed -que queda fija en su cuenta- de uno de los viajes que realizaron. Desde que se casaron hace siete años, todos los años Mauro y Wanda se toman una semana al año para viajar solos, sin sus hijos (Valentino, Constantino y Benedicto, de la relación anterior de la empresaria y Maxi López; y Francesca e Isabella, del matrimonio).

Su intención es disfrutar de unos días de pareja y reencontrarse como tal. “Abrazame fuerte y no me sueltes nunca”, escribió el deportista junto a un corazón. Y volvió a mencionar la cuenta oficial de Wanda Nara, quien -pese a que no sigue a su esposo- continúa manteniendo su apellido en las redes sociales.

El posteo de Mauro Icardi este miércoles luego de anunciar su reconciliación con Wanda Nara

Desde que el futbolista aseguró en sus redes sociales -en donde tiene poco más de siete millones de seguidores- que se reconcilió con Wanda Nara, la empresaria no se hizo eco de aquella afirmación. Por caso, luego de dicho posteo, ella se mostró activa en su Instagram pero mostró fotos de una campaña que había hecho. En tanto, aún no decidió volver a seguir a su esposo, a quien le había dado unfollow el sábado cuando hizo pública su crisis matrimonial.

Aquel día, publicó un fuerte mensaje contra una mujer a quien trató de “zorra” y de haberse “cargado otra familia”. Más tarde, se supo que la destinataria de aquella acusación era La China Suárez, a quien descalificó durante un cruce con Alejandra Mglietti en su cuenta de Twitter: “¿Necesitás nombres, boludita? ¡¡O un mapa para saber quién es la putita que manda fotos a casados!! Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió”, le dijo a la panelista de Bendita que había compartido su opinión en las redes sociales: “Más allá de que es claro que lo de Wanda, etc. es un show, en su drama (que le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión…”.

China Suárez, la tercera en discordia (@sangrejaponesa)

Con el correr de los días, se supo había sido la actriz quien había dado el puntapié inicial luego de un like de Icardi: según la información de Yanina Latorre, le escribió por privado, le dijo que estaba en Europa y le envió su número de celular. El futbolista la llamó y comenzó el ida y vuelta, un conversación fluida sobre su rutina diaria: ella le enviaba fotos en el set de filmación en Madrid y él, de los entrenamientos con el PSG.

Ambos intentaron tomar recaudos para no ser descubiertos y se comunicaban a través de Telegram, una de las plataformas de mensajerías más seguras. Por esa vía, además de chatear, también mantenían conversaciones telefónicas.

“Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja”, escribió la China en uno de los mensajes que descubrió Wanda. “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”, le respondió Icardi a dicha conversación a quien tenía agendada como CS, por sus iniciales.

El chat entre la China Suárez y Mauro Icardi que encontró Wanda Nara

La panelista también contó que el enojo de la empresaria, además de con Icardi, es con la China Suárez porque hace unas semanas tuvieron un encuentro por videollamada. Fue en el recital que dio Camilo en París y al que el matrimonio fue junto a otras parejas de famosos como Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, entre otros.

Allí también estuvo presente Ricky Sarkany y cuando terminó el concierto, todos fueron invitados al meet and greet para charlar con Camilo y su esposa, Evaluna Montaner. En ese momento -siempre según el relato de Yanina Latorre- la China se comunicó con el diseñador de zapatos a través de una videollamada. “Pasame con Wanda que la quiero saludar”, le dijo la actriz que terminó hablando con la modelo y su esposo.

Al finalizar dicha conversación, Eugenia le envió un mensaje por Telegram al futbolista: “Qué lindo que estabas”. Wanda encontró esa conversación, vio la fecha y ató cabos. Así fue recopilando toda la historia entre Mauro Icardi y la China Suárez.

