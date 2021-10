Los posteos de la China Suárez tras ser señalada como la presunta tercera en discordia entra Wanda Nara y Mauro Icardi

La China Suárez - Mauro Icardi y Wanda Nara

“¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, sorprendió Wanda Icardi el sábado en sus redes sociales dando a entender que se separó de su marido y padre de sus dos hijas Francesca e Isabella, Mauro Icardi. Además, dejaron de seguirse en las redes sociales. De inmediato, las miradas apuntaron a Eugenia la China Suárez, que estando en Madrid con sus hijos, dejó de seguir en las redes sociales a la hermana y el cuñado de Zaira.

Los usuarios de las redes sociales se encargaron de señalar a la ex de Benjamín Vicuña como la presunta tercera en discordia entre el jugador del PSG y su representante. Sin embargo, la actriz no recoger el guante, la actriz se mostró totalmente despreocupada al respecto.

Desde España, donde se encuentra filmando una película acompañada por su mamá, su hija Rufina fruto de su relación con Nicolás Cabré y Magonolia y Amancio, la ex Casi Ángeles realizó varios posteos que dan cuenta de lo bien que la esta pasando combinando trabajo con placer y demostrando que poco le afecta lo que se diga de ella.

La China Suárez con su mamá y sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio

La China Suárez en Madrid

Así, usó sus historias para saludar a su madre que incondicionalmente la ayuda a cuidar a sus “pollitos” como ella cariñosamente llama a sus hijos, mientras trabaja y publicó una foto de ellas dos con los tres pequeños paseando por las calles madrileñas. Luego, jugó con un cartel de un restaurante que rezaba “tapas de la China” y compartió más fotografías de ellos paseando por el Mercado de San Miguel.

Rufina, la hija mayor de la China Suárez

Además, en otra de sus historias saludó por el Día de la Madre a su amiga Sofía Sarkany, fallecida el 29 de marzo de este año una semana después de haberse convertido en mamá de Félix, tras una extensa lucha contra el cáncer. “Feliz día amiga mía, tranquila porque acá te cuidamos a Félix. Te amo”, escribió.

En el Día de la Madre, la China Suárez recordó a su amiga Sofía Sarkany

“No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra. No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver”, habría dicho Eugenia a un amigo quien replicó sus palabras en el sitio Mendoza Online.

A partir de sus posteos, recientemente separada de Benjamín Vicuña, Eugenia demostró que le importa muy poco lo que digan de ella y se enfoca en disfrutar de su presente disfrutando de poder trabajar en una de sus ciudades preferidas y en compañía de su familia.

Mientras siguen las especulaciones y las idas y vueltas entre Mauro Icardi y Wanda, la mayor de las Nara sorprendió esta mañana al mostrar en un posteo que ya no usa su alianza de casamiento. “Buen día. Me gusta más mi mano sin anillo”, escribió alimentando aún más los rumores de separación, a pesar de que él ayer compartió una foto con ella.

En medio de una polémica, la empresaria aún mantiene el apellido del futbolista en su usuario de Instagram. Ella sigue apareciendo como @wanda_icardi. Cabe destacar que cuando se separó de Maxi López, lo primero que hizo fue quitar el apellido de él en sus perfiles en las redes sociales. Además, si bien borró las últimas fotos que había publicado en su feed, aún sigue teniendo imágenes de su marido en las redes sociales, tanto en viajes anteriores, en meses pasados. Así como también en sus Historias Destacadas.

