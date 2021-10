Pampita y Benjamín Vicuña juntos otra vez: las fotos del festejo del cumpleaños de su hijo Benicio

Benicio Vicuña junto a sus padres Carolina Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña

Tras regresar de su viaje a España donde participó de la entrega de los Premios Platino, Benjamín Vicuña volvió al país para festejar el cumpleaños de su hijo Benicio en una celebración íntima que compartió junto a su ex pareja, Pampita. Cómo se hizo costumbre en las últimas semanas, la ex pareja compartió en sus redes sociales fotos del encuentro donde llamativamente, a pesar de la buena onda, no compartieron imágenes en común.

Desde hace tiempo, Pampita y Roberto García Moritán lograron ensamblar la familia con total armonía. Por el bien de los chicos, parece un tema prioritario que todos compartan los festejos y eventos relacionados a ellos. Ocurrió semanas atrás cuando se realizó un conmovedor homenaje por los 15 años que hubiera cumplido Blanca, la hija fallecida en 2012 de la modelo y el actor chileno. Y lo mismo pasó con la celebración de Beltrán, el otro hijo de la ex pareja, que tomó hace días su primera comunión.

Pampita junto a su hijo Benicio

En esta oportunidad, Vicuña se sacó fotos con cada uno de sus hijos en el festejo. Y Milagros Britos-ex de Moritán- subió a su cuenta de Instagram videos de sus hijas Asia y Frani jugando con Benicio y Beltrán. Además compartió fotos de sus hijas Asia, Frani y Delfina -la hija que tuvo con Roberto- junto a Ana, la beba que Pampita dio a luz en julio de este año.

“Mi pequeño rey de mundos paralelos. Pisa fuerte, que en tu nombre la risa vuela más allá de tu reino. Eres amor que crece como enredadera en mi jardín. Eres la victoria de la vida, eres un señor generoso y creativo, eres loco y bueno”, escribió Benjamín Vicuña en una foto donde aparece su hijo con una corona.

Y agregó: “Eres todos los animales que se puedan pronunciar. Eres la dulzura de la fruta fresca. Eres el viento de tiempos mejores. Te amo con mi alma, cachorro. Feliz cumpleaños, su majestad don Benicio”.

La publicación de Benjamín Vicuña dedicada a su hijo Benicio

Por el lado de la jurado de La Academia, el posteo estuvo más centrado en una serie de fotografías con el cumpleañero y también videos del divertido festejo en una plaza blanda que alquilaron para el evento. Así en las postales se puede ver a la modelo, posando con el pequeño de 7 años recién cumplidos en la celebración del especial día, junto a sus hermanos, Beltrán, Bautista y la pequeña Ana.

En las últimas semanas, Roberto García Moritán volvió a sonar en las redes sociales cuando se supo que él y Vicuña tuvieron un encuentro para jugar al fútbol. El marido de Pampita aclaró cómo fue que ocurrió el encuentro y contó como empezó la amistad que forjaron. “La verdad es que nos llevamos súper. Nos faltó uno a último momento (para jugar al fútbol); lo llamé por teléfono y nos hizo la gamba. Justo, hablando por otro tema le pregunté si le divertía porque nos había clavado un amigo por un problema familiar”, explicó el empresario gastronómico.

La publicación de Milagros Britos, ex de Roberto García Moritan, invitada al cumpleaños de Benicio

Mientras tanto, Pampita disfruta del estreno de Siendo Pampita en la plataforma de streaming Paramount+ que permitió a los fanáticos de la modelo espiar algunas imágenes de su vida íntima. Pero, además de situaciones cotidianas de su familia, el reality refleja uno de los momentos más importantes en la vida de la conductora: la búsqueda y el minuto a minuto del nacimiento de Ana, la primer hija que tuvo junto al candidato a legislador porteño, entre otras cosas.

