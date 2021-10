Las 8 parejas más disparejas de la pantalla

Martha Stewart y Snoop Dogg: Potluck Dinner Party

Martha Stewart y Snoop Dogg posan con unos brownies para la foto de su show en VH1

¿Existe una pareja televisiva más dispareja −o más inesperadamente encantadora− que la formada por Snoop Dogg y Martha Stewart? Nunca nadie se hubiera atrevido a juntarlos. De por sí, asociar al rapero y a la ama de casa de la televisión parecía una elección extraña. Sin embargo, la química que muestran en la serie Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party, de VH1, es innegable. Tanto que el público los aprobó una vez se dieron cuenta del encanto de este dúo.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman: X-Men Orígenes

Hugh Jackman y Ryan Reynolds bromean en una fiesta de Navidad

Esta dupla se gana el título del bromance más popular de internet. Ambos actores, Ryan Reynolds y Hugh Jackman, mantienen una falsa disputa desde 2009, pero en realidad son muy amigos. Se conocieron en el rodaje de X-Men Orígenes: Lobezno (2009), y Reynolds se ha dedicado a burlarse de la película en sus filmes de Deadpool. Los dos enemigos han hecho anuncios de pseudo destrucción sobre el otro, y a menudo estas disputas aumentan en sus redes sociales.

Reynolds y Jackman se dieron una tregua, pero está claro que su enemistad sigue en pie. Jackman fue nombrado el hombre vivo más sexy de People en 2008 y Reynolds se hizo con el título en 2010, y a menudo lo sacan a colación en sus pullas mutuas.

En 2015, Reynolds se puso su prótesis de Deadpool e imitó el acento australiano de su amigo en un vídeo que Jackman publicó en Twitter: “¡Buenos días, amigo! Habla Hugh Jackman, solo para recordarles que voten por el hombre vivo más sexy de People. La portada ya está por salir”, dijo Reynolds.

Kevin Hart y Dwayne Johnson: Jumanji y Central Intelligence

Dwayne Johnson y Kevin Hart en una escena de Central Intelligence

Reynolds y Jackman tienen un bromance tan fuerte que no pueden ocultarlo. Pero ellos no son el único dúo de Hollywood que expresa sus sentimientos en sus redes de forma hilarantemente odiosa, tal como lo haría una pareja de adolescentes que llevan dos minutos enamorados. Tal es el caso de Kevin Hart y Dwayne The Rock Johnson. En los últimos años, estos dos han sido muy divertidos de ver tanto dentro -en Jumanji I y II y Central Intelligence- como fuera de la pantalla.

Arnold Schwarzenegger y Danny De Vito: Twins

Arnold Schwarzenegger y Danny De Vito en el afiche de la película Twins

Seguramente esta dupla no es tan dispareja como otras. Su amistad nació durante los rodajes de Twins (1988), tanto que Schwarzenegger recuerda cómo DeVito le hizo olvidar sus líneas durante el rodaje: “Es un bromista brutal”. Es tanta la química entre ellos que el director Ivan Reitman planea hacer una secuela de los Gemelos. Solo que tendría un toque mucho más divertido al reclutar a Tracy Morgan para que interprete al hermano perdido de este dúo.

La película alcanzó un éxito comercial con una recaudación en taquilla de 216 millones de dólares en todo el mundo. Los actores, en lugar de cobrar sus sueldos, acordaron con la productora de quedarse con el 20% de las ganancias. Esto hizo que ambos tuvieran un saldo mucho mayor. Estos hermanos en la película traspasaron de la pantalla a la realidad su confidencialidad y mantienen una amistad muy sólida desde aquel entonces.

Woody y Buzz Lightyear: Toy Story

Woody y Buzz Lightyear en el póster de Toy Story

Uno de los principales triunfos de la franquicia Toy Story son sus personajes multidimensionales. Esta es una extraña pero amada pareja de la infancia para muchos, una de las más entrañables. “¡Eres un juguete! ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear! Eres una figura de acción. Eres un juguete para niños”. Clásicas líneas recordadas de Woody en la voz del increíble Tom Hanks con su inflexión y energía las convirtieron en una de las más recordadas.

Woody es el juguete favorito del niño Andy, lo que impone respeto entre sus compañeros. Es un buen líder y organiza a los juguetes en una comunidad productiva. A medida que se acercan dos acontecimientos estresantes, como el día de la mudanza y el temido cumpleaños, en el que los viejos juguetes son sustituidos por nuevos artilugios. Por su parte, Woody hace todo lo posible por mantener a los juguetes de Andy tranquilos y preparados para cualquier desastre.

Pero llega Buzz Lightyear, quien parece opacar a Woody. Esta guerra inicial parece que se va amortiguando con el tiempo, convirtiéndolos en amigos inseparables. Hay que reconocer que el uno sin el otro, Toy Story no tendría magia.

Sofía Vergara y Ed O’Neill: Modern Family

Sofía Vergara y Ed O'Neill en sus personajes de la serie Modern Family

Esta es una de las parejas más exitosas y queridas de la industria. De la serie de comedia Modern Family, esta dupla interpreta a Gloria y Jay Pritchett. Después de haber trabajado juntos como un matrimonio en pantalla durante 11 temporadas, Sofia Vergara y Ed O’Neill tuvieron un emotivo último día en el set al concluir el final de la serie.

Sin embargo, el dúo dinámico recibió muchas críticas en la serie por parte de la familia en pantalla, especialmente por su gran diferencia de edad. Aunque sus personajes discutían bastante en la serie, como un clásico matrimonio entre un estadounidense y una latina, tal parece que Sofía y Ed no se enfrentan tan a menudo como lo hacían en la pantalla. Este hecho que causó curiosidad a los fans: cómo se llevaban detrás de cámaras.

Cuando se trata de la vida real, Sofía y Ed realmente son dos guisantes en una vaina. Después de pasar 11 años juntos como marido y mujer en la pantalla, es lógico que tengan una amistad cariñosa y una experiencia de rodaje detrás de las cámaras.

Jackie Chan y Chris Tucker: Rush Hour

Chris Tucker y Jackie Chan como un par de policías en Rush Hour

El argumento nunca ha sido el motor de la franquicia Rush Hour. Lo que en realidad hizo que esta producción tuviera revuelo fue la gran química entre Jackie Chan (Martin) y Chris Tucker (Lewis), que en esta ocasión está en su mejor momento. Martin, un policía recto y sencillo que no es capaz de sonreír ante las extravagantes payasadas de su compañero, y Lewis, a quien le gusta llamar la atención y tiene métodos pocos convencionales para hacer su trabajo como policía.

Danny Glover y Mel Gibson: Arma Letal

Danny Glover y Mel Gibson como dos policías amigos pero muy diferentes de Lethal Weapon

Shane Black en 1987 se asoció con el director Richard Donner (Superman) para crear Arma Letal, una producción que para su audiencia llenó todas las expectativas. Lo extravagante: estaba protagonizada por Danny Glover y Mel Gibson. Ambos haciendo un raro festejo en Hollywood: interpretar personajes mayores, más de lo que aparentaban sus edades en aquel entonces.

La química entre Glover y Gibson era tan asombrosa que impulsó a las siguientes producciones con una base narrativa sólida. La maqueta de policías amigos desde entonces, con diferentes grados de éxito. La propia Arma Letal ayudó a lanzar una franquicia y cada película posterior añadió al menos un personaje más a la familia.

