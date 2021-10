Ángela Torres recordó el incómodo momento en que la Negra Vernaci la encaró: “Che, tenés el micrófono abierto”

Ángela Torres y la Negra Vernaci

Entre risas, invitada al programa de Jey Mammon, Ángela Torres recordó un incómodo momento que le tocó pasar con Elizabeth la Negra Vernaci cuando participó del concurso Tu cara me suena del que la conductora era jurado.

“Me hisciste acordar algo, ¿lo puedo contar?”, preguntó el conductor de Los Mammones esperando el consentimiento de su invitada y siguió: “Estábamos en Tu cara me suena con el micrófono abierto, no sabía y ella empezó a putear a la Negra Vernaci, cuando la Negra escuchó.... era la guerra de los dos mundos”.

Fue entonces que la cantante pidió contar ella la anécdota ocurrida en el 2016: “En el programa interpretábamos personajes, era difícil porque se hacía cantando en vivo semana a semana. Estaba buenísimo el programa, era un re desafío. Estoy para hacerlo de nuevo. Y la Negra me venía tirando palos, ‘no le caigo bien’ pensaba, para mi no le caía bien el perfil de nenita, porque era más nenita yo realmente”.

“Y yo estaba hablando con vos y empecé a putearla, soy muy mal hablada. Y vino. Ella estaba fumando atrás del decorado, donde está el control y me toca la espalda y me dice ‘che, tenés el micrófono abierto’”, recordó con vergüenza.

Sin embargo, a pesar del incómodo momento para las dos, las cosas terminaron bien. “A partir de ahí nos amamos. Algo de lo que ella pensaba cambió porque le dije ‘perdón pero es lo que pensé' y ahora la amo con toda mi alma”.

La sobrina de Diego Torres fue la ganadora de aquella edición del ciclo de Telefe conducido por Marley. Ronda a ronda los participantes tenían que imitar a un personaje famoso, para lo que además de poner su cuerpo bailando y su voz, contaban con un gran acompañamiento por parte del equipo de vestuario y maquillaje. Una de las interpretaciones más recordadas de al ex Simona fue la que hizo de su abuela, Lolita Torres.

Desde muy chica la cantante comenzó a trabajar en los medios y siempre se movió en un mundo de adultos. Hace un tiempo, se refirió a su vínculo con sus padres al que definió como “delicado”. “Tuve una familia muy poco hegemónica, por así decirlo. No tengo tanto esa conexión con la familia, me cuesta un poquito. Mi familia siempre fue un bardo, toda familia de artistas, un quilombo mal. Y yo me sumé al quilombo de entrada. El vínculo con mi mamá siempre fue un poco difícil, nos cuesta, pero de a poquito lo vamos encontrando”, había develado la hija de la actriz Gloria Carrá en PH, Podemos Hablar.

“Yo siempre me abrí camino, laburo desde muy chiquita y lo hice todo de forma muy independiente. Me fui a vivir sola a los 17 años porque quería irme de casa”, recordó y sobre sus padres, que se separaron cuando ella era muy chica, agregó: “Nunca se llevaron bien, con sus motivos, y yo estaba en el medio. Mi viejo hizo de todo, es un aventurero de la vida. Tiene sus experiencias, que son magníficas, sus aventuras y anécdotas que me cuenta y valoro, pero es un hippie”.

“Creo que lo que hice en mi vida es que mis amigos son un poco mi familia, y mis hermanos más que nada. Obviamente que a mis viejos los amo, pero necesito unos diez añitos de terapia para sanar un par de cositas”, concluyó, un poco en serio un poco en broma.

