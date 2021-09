Romance musical: Rosario Ortega y Mariano Otero están en pareja

Rosario Ortega y Mariano Otero

Rosario Ortega (35) y Mariano Otero (44) están enamorados. La cantante y el bajista y compositor fueron vistos a los besos y agarrados de la mano en el Saldías Polo Cultural. De esta manera, los artistas no ocultan su relación amorosa, según informaron este miércoles en el ciclo Los Ángeles de la Mañana, conducido por el periodista Ángel de Brito por la pantalla de El Trece.

Como una noticia enigmática, la panelista Maite Peñoñori fue dando a cuentagotas detalles de los protagonistas de este “romance musical” para que sus compañeras de panel adivinaran. “Los dos tienen que ver con el mundo de la música. Ella canta. Trabajó con los más grosos de la música. Es solista pero estuvo como corista de artistas muy importantes”, afirmó la “angelita” haciendo referencia a Charly García y Fito Páez.

“Ella tuvo parejas famosas. Salió con el hijo de una figura importante también”, agregó sobre el vínculo sentimental de la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar con Lautaro Cura, el hijo de Gabriela Michetti. La relación terminó hace unos meses y Rosario apostó nuevamente al amor de la mano de Mariano.

Rosario en uno de los conciertos de Charly García en el Luna Park

En cuanto al bajista, Peñoñori aseguró que estuvo casado y tiene cuatro hijos de dos matrimonios anteriores. “Tuvo relaciones largas y algunos escándalos, uno muy fuerte con una chica. Es conocido por su relación con una actriz famosa, muy importante”, manifestó respecto a la actriz y conductora Florencia Peña. Fruto de esa relación, nacieron Tomás y Juan.

Palito Ortega y Rosario Ortega

En 2012 se separaron, luego de haber sido víctimas de un hacker que pudo acceder a un video íntimo que ella había filmado con el músico y lo publicara en redes sociales. “Me sentí absolutamente acusada, denigrada como mujer y también sentí como que tenía que pedir disculpas por haber hecho eso en mi intimidad. Todavía estoy con cinco juicios esperando una resolución”, detalló en su programa Flor de Equipo al recordar ese tremendo episodio.

Mariano Otero en los premios Gardel

Además, ese año se superpuso su divorcio con su participación en el Bailando. “Pesaba 46 kilos. Yo me excusaba: “¡Dale, vamos, vamos! ¡Bailar me hace bien! Llegaba a casa y era otra. Te juro que deseé morir”, confesó en una entrevista. Además dio detalles de su dolorosa ruptura con Otero: “La separación de Mariano fue el gran golpe que me provocó el KO. Jamás sentí tanto dolor. Veía los pedazos de mí misma y pensaba: ‘¡¿Cómo hago?!’”.

“Mariano me dejó, él reaccionó primero, ya no estaba bueno lo que éramos cuando estábamos juntos. No es fácil estar conmigo, ni con ningún famoso. No se bancaba mi modo extrovertido de encarar la popularidad y yo no podía torcer mi naturaleza. Mis hijos iban y venían con el andador en los estudios de televisión, pero con Mariano jamás pude compartir mi carrera. Éramos dos artistas con una relación muy intensa, para lo bueno y lo malo”, afirmó Flor.

Sin embargo, la conductora de Telefe rehízo su vida con el abogado salteño Ramiro Ponce de León y tuvo a su tercer hijo, Felipe. Mientras que el artista también formó una nueva familia con una dibujante llamada Eugenia y se convirtieron en padres de Ana y Fidel. Tras su separación, ahora Mariano disfruta de su romance con Rosario Ortega. Habrá que esperar un poco para ver cómo sigue esta reciente historia de amor.

Florencia Peña y Mariano Otero

