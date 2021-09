El descargo de Mica Viciconte, ¿contra Nicole Neumann?: “El tiempo pone a cada uno en su lugar”

Mica Viciconte y Nicole Neumann nunca pudieron tener una buena relación

Cuando todo parecía haberse tranquilizado en la relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, luego de que el último fin de semana compartieran la comunión de su hija Allegra junto a sus nuevas parejas, un nuevo frente de conflicto se abrió entre la modelo y Mica Viciconte.

Es que la jurado de Los 8 escalones del millón (El Trece) declaró en las últimas horas que si bien ahora tiene un buen vínculo con el padre de sus hijas, “tendría que haber un par de cambios grandes” para poder dialogar con la ex Combate. “Tengo un par de cosas para decirle en este momento. No vendría mal, ponele”, dijo ante las prensa sobre la posibilidad de tomar un té con ella.

En este contexto y horas más tarde, fue Mica quien, sin nombrarla, le dedicó un extenso descargo en su cuenta de Instagram, texto que acompañó con dos fotos en la que se la ve abrazada con el ex futbolista en una bañera. “Más de 4 años de relación y hoy más que nunca decido quedarme y acompañar a mi pareja Fabian Cubero a pesar de las críticas por cierto ´rol´ que ocupo. Porque fácil sería irme y no soportar cosas que no me corresponden por inseguridades de otras personas”, comenzó escribiendo.

Las fotos con las que Mica Viciconte acompañó su descargo

Y continuó: “Decido dar amor a las personas que me acompañan y me dan amor de la misma forma porque la reciprocidad es una de las cosas que más valoro. Soy feliz y no necesito hacer cosas malas porque así como todo lo bueno vuelve, lo malo también”. En ese sentido, se deshizo en elogios para su pareja: “El GRACIAS más grande se lo lleva él. El que más sabe y entiende por todo lo que pasamos. Con el que, a pesar de todo, supimos salir adelante y construir juntos un montón de cosas. Gracias por dejarme ser parte de esto, por enseñarme a transmitir valores como el amor y la felicidad y por mostrarme que nuestra familia va más allá de un papel”.

Finalmente, expresó: “Si hay algo de lo que estoy segura es que sos un buen padre con las prioridades claras y que le pone dedicación a todo lo que ama. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Sean felices”

Semanas atrás, después de años de mantener su vida privada resguardada de la atención mediática, Neumann celebró la posibilidad de publicar imágenes de sus hijas luego de que se levantar la prohibición. En diálogo con Intrusos (América), había dicho: “Es tan lindo, una siempre quiere mostrar a sus hijas. Ellas son mi orgullo, mi mundo. Estoy feliz de poder compartir estos días tan lindos, y que estén ellas en mis fotos fue re lindo”. “No me sorprendió este arreglo judicial, en algún momento tenía que pasar, como todo. Hace un año y medio que estoy atrás de esto”, aseguró. Por otra parte, Nicole reconoció que su vínculo con Poroto Cubero “va mejorando”, y auguró que espera “que siga por ese buen camino”.

En este sentido, contó que está en su mejor momento sentimental desde que encontró el amor junto al piloto Juan Manuel Urcera, y pudo disfrutar al máximo de su viaje a San Martín de los Andes: “Fue muy lindo, la verdad es que teníamos fotos tan lindas que teníamos ganas de subirlas, y no hay nada más lindo que un vínculo que va avanzando y evolucionando cuando estás enamorado”, comentó.

