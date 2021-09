La emoción de Pampita y Benjamín Vicuña por la comunión de su hijo Beltrán: “Entre nubes y ángeles”

Pampita y su hijo Beltrán

Beltrán, uno de los cuatro hijos que Pampita tuvo con Benjamín Vicuña, dio un paso importante en su vida y ambos papás compartieron imágenes del niño en redes sociales. “Primera comunión entre nubes y ángeles”, escribió la expareja de Eugenia la China Suárez en sus historias de Instagram.

La celebración se produce en el mismo fin de semana que Nicole Neumann y Fabián Cubero se reunieron por la comunión de su hija Allegra. De este modo, la modelo y conductora junto a su ex pareja tuvieron la misma celebración por su hijo Beltrán. A través de las redes sociales, el ambos compartieron diferentes postales de este día tan especial.

Benjamín Vicuña junto a Beltrán (Foto: Instagram/benjavicunamori)

La jurado de la Academia publicó varias fotos de Beltrán, una donde se lo ve junto a la torta para las celebraciones de este día y otra de un momento de la misa donde se lo ve tocar una imagen de la virgen de Luján. Si bien, tratan de guardar la intimidad de sus hijos, esta vez tanto Pampita como Vicuña sorprendieron con las publicaciones al mostra entre íntimo momento familiar.

En la reunión religiosa, la conductora de Pampita Online estuvo acompañada por su marido Roberto García Moritán y los hermanos de Beltrán: Bautista, Benicio y Ana. La primera comunión de nene de 9 años se produce días después de cumplirse nueve años de la muerte de su hija Blanca.

Benjamín Vicuña se animó a tatuarse un significativo diseño en el brazo que se hizo la semana en la que se cumplía un nuevo aniversario de la muerte de su hija Blanca y ahora decidio mostrarlo públicamente. El 8 de septiembre de 2021 se cumplieron nueve años de la trágica partida de su hija con Pampita, quien murió a los seis años en 2012.

¿Qué se tatuó Benjamín? Una rosa con tinta negra atravesada por signos y una montaña hecha solamente con líneas muy pero muy finitas. Vale recordar que cada 8, Benjamín publica en sus redes un ramo de rosas blancas en honor a su hijita. Recordemos que en los próximos días, Vicuña confirmó que viajará a Europa para reencontrarse con Magnolia y Amancio, los hijos que tiene con la China Suárez, quien se encuentra en España por compromisos laborales.

Por su parte, Pampita se mostró muy sensibilizada el viernes último en ShowMatch tras el accidente de Facundo Mazzei en la pista. La jurado pidió la palabra y terminó arrancando las lágrimas de todos los presentes. “La vida del bailarín es muy sacrificada. Es muy corto su tiempo profesional, porque el cuerpo se gasta muchísimo, porque se avejenta, porque los ligamentos y todo se arruina de tanto usarlo. Y no siempre es valorado o es remunerado. Porque no todos tienen la estrella de estar en un escenario. A veces le dedican toda su vida y nunca alcanzan eso que han anhelado y a lo que le han puesto, realmente, el cuerpo”, comenzó diciendo.

Y luego continuó: “En esta pista vemos los grandes bailarines que tenemos, el talento que tenemos en la Argentina. Y muchos que no tienen la suerte de pisar acá, pero me gustaría que los valoremos y los aplaudamos fuerte. Que los abracemos, porque eligen una profesión que es muy ingrata muchas veces. Por ahí pasa desapercibida, como si fuera fácil. Y son personas que, desde muy chiquitos, prácticamente desde la infancia, dedican el cien por ciento de su vida, de sus horas y de su corazón esto. Dejan muchas veces amores en el camino o cosas personales. Se pierden Navidades y momentos familiares por estar buscando suerte por el resto del mundo. Y no tienen a nadie que los acompañe, ni un sponsor más que la fuerza propia adentro de sus corazones”.

La modelo marcó que la situación vivida con Mazzei los había conmovido a todos como compañeros, ya que la habían visto en vivo y en directo. De hecho, en ese momento, todos los colegas de Facu se encontraban llorando. Pero señaló: “Muchas veces esto pasa en la vida de estos bailarines que le ponen el cuerpo. Así que no quería dejar de decirlo”.

