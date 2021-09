Cómo y cuándo será el reencuentro de la China Suárez y Benjamín Vicuña en España

La China Suárez y Benjamín Vicuña se separaron después de cinco años en pareja

“Hola, Madrid”, escribió Eugenia La China Suárez el pasado 11 de septiembre en sus redes sociales cuando llegó a la capital de España acompañada por sus tres hijos, a quienes describió como sus “pollitos incondicionales”. Es que la actriz no estará de vacaciones en el país europeo sino que se instaló allí por compromisos laborales: filmará una película con Álvaro Morte, popularmente conocido por su personaje de El Profesor, de la exitosa serie La Casa de Papel.

Como estará en España durante algunos meses, la ex protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza decidió viajar con Rufina -de su relación anterior con Nicolás Cabré -, Magnolia y Amancio, a quienes tuvo con Benjamín Vicuña. La actriz y el chileno anunciaron su separación a fines de agosto, unos días antes de que ella y sus hijos subieran al avión. Y cuando decidieron terminar la pareja lo hicieron sabiendo que el actor viajaría a visitar a sus hijos menores para no estar tanto tiempo sin verlos.

Según pudo saber Teleshow, Vicuña llegará a Madrid el 2 de octubre. Es decir, un día antes de la entrega de los Premios Platino -evento en el que estará presente- y se quedará unos días más para disfrutar de la estadía junto con Magnolia, de tres, y Amancio, de uno. El actor aprovechará la ocasión y estará durante una semana de vacaciones con sus hijos menores.

La china Suárez encontró un cartel con su apellido y le tomó una fotografía a sus tres hijos (IG: @sangrejaponesa)

Durante la estadía de Vicuña en Madrid, la China, en tanto, aprovechará para continuar con sus distintos compromisos laborales ya que además de la filmación de la película fue contratada por distintas marcas que la eligieron como la cara de sus campañas. Y si bien los actores no estarán parando en el mismo lugar, se verán seguido por esos días, como si estuvieran en Buenos Aires y debieran hacerlo para reunirse con sus hijos, al igual que lo hace cualquier ex pareja.

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo de vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, escribió Benjamín Vicuña en un comunicado que emitió el día que anunció su separación de la actriz.

El último fin de semana, la China Suárez y sus hijos disfrutaron de las aventuras en un parque de diversiones

Ella, en tanto, decidió romper el silencio unos días más tarde y luego de que surgieran rumores de que él le había sido infiel. “Odio tener que dar explicaciones, pero ya estaríamos. Cómo rompen los huevos, que no tengo, con la moza que me escribió. No me escribió nunca nadie. No me escribió nunca nadie –repitió-. Nadie me dio detalles físicos. Ni siquiera sé si existió, no tengo ni idea. ¡Paren ya, por favor!”, exclamó a través de un video que compartió en sus redes sociales.

“Dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o por una traición -remarcó-. La gente se separa por muchas otras cosas más simples, no tengo idea. Nos queremos un montón. Está todo bien. Nos separamos bárbaro, aunque eso no venda, pero cortenla ya, por favor. Es agotador”, agregó la China.

Cuando regrese de España, Benjamín deberá realizar la cuarentena correspondiente por viaje al exterior y luego se reencontrará con sus hijos mayores -Bautista, Beltrán y Benicio, de su relación anterior con Pampita- y también retomará su actividad laboral: será figura de la nueva tira de Telefe, El primero de nosotros.

El nuevo look de Benjamín Vicuña

