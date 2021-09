Del comedor de Harry Potter a la puerta azul de Notting Hill: lugares de película que existen en la vida real

Las más impatantes locaciones de series y películas

¿Quién no soñó alguna vez con meterse en la pantalla del cine o de la televisión para poder disfrutar de algún mobiliario, palacio o mansión de nuestras historias preferidas? Lo bueno es que este es un sueño que puede hacerse realidad, porque existen tours y visitas guiadas a los lugares más emblemáticos de series y películas. Un recorrido con nuestra imaginación sobre aquellos lugares que todos anhelamos conocer en algún momento para lograr la tan ansiada foto.

La mansión de X-Men

Podríamos afirmar que se trata de un castillo donde estos mutantes encuentran un refugio dirigido por Xavier. A pesar de que el sitio para visitar es el que se ubica en el 1407 Graymalkin Lane, Salem Norte, condado de Westchester (New York), la saga fue filmada en varias otras mansiones para dar con la locación justa. Así, a lo largo de las películas el castillo " se mudó” a Toronto (Casa Loma), a Oshawa, Ontario (Parkwood Estate). También al Hatley Castle de British Columbia y, por último, a la localidad de Berkshire, Inglaterra donde eligieron al Englefield House como hogar de los X-Men

La puerta azul de Notting Hill

Tal vez muy pocos conocían el barrio Notting Hill de Londres antes de que esta película se estrenara. Hugh Grant era William Thacker, el dueño de una pequeña librería de viajes que llevaba una vida tranquila entre su negocio y su grupo de amigos. Pero un día toca la puerta de su local una actriz consagrada de Hollywood y el amor aparece. Con locaciones inolvidables, la puerta azul de la casa del protagonista es una de las más emblemáticas, que recibe visitas a diario de turistas que quieren su foto allí. La dirección exacta para quienes tengan planes de ir es 280 Westbourne Park Road, en Notting Hill.

Casa de Carrie de Sex and the City

New York es sinónimo de Carrie Bradshaw, aquel mítico personaje de Sarah Jessica Parker que se animó a hablar de sexo femenino casi por primera vez en la televisión. Ambientada en los ‘90, ahora la serie tendrá un regreso con la esperada And just like that..que se estrenará próximamente en HBOMAX. Pero la casa de la protagonista es un lugar obligado para quienes pasean por la ciudad que nunca duerme. Miles de escenas fueron grabadas en la puerta de esta vivienda, por lo que es super fácil identificarla. Por las dudas, la dirección exacta es: 66 de Perry Street en Greenwich Village

Castillo de Downton Abbey

¿Les gustaría pasar una jornada en la mansión de los Crawley? Bueno no tienen más que contratar el paseo guiado que lo llevará hasta Bampton, Cotswolds, lugar que ya también conocido ahora como el pueblo de Downton. La hiper premiada serie inglesa invita a visitar cada uno de los cuartos, salones y jardines donde se recreó la vida de esta familia aristocrática. También se puede visitar el magnífico castillo de Highclere, donde fueron grabadas la mayoría de las escenas.

Colegio Hogwarts de Harry Potter

Locación emblemática si las hay. La extensa saga de Harry Potter (ocho en total) fueron grabados alrededor de Londres por lo tanto existen muchos puntos turísticos para visitar, como por ejemplo la estación de tren en San Páncreas. Pero el colegio Hogwarts y, más que nada, el salón comedor es el más clásico. Para recorrerlo debemos ir al College Christ Church de la Universidad de Oxford, en Inglaterra.

Hobbiton, lugar donde habitan los Hobbits de los films El señor de los anillos y El hobbit

Matamata, Nueva Zelanda. El lugar donde habitan los seres más pequeños de la tierra según El señor de los anillos, existe. De hecho hay un tour de dos horas que permite recorrer las tierras de Frodo Bolsón y que puede extenderse a cuatro horas si se suma una cena al estilo hobbit. Eso sí, preparen una buena cantidad de dólares.

Tranquilum, Nine Perfect Strangers

La reciente serie de Nicole Kidman nos regala un paraíso terrenal. En la ficción se llama Tranquilum, que es una especie de resort donde la gente se acerca para rehabilitarse. Pero en realidad este lugar existe. Se llama SOMA y se puede reservar por AirBNB. Queda en el municipio de Byron Bay, en Australia, y es un lugar de meditación, clases de yoga, vida en la naturaleza ¿Los precios? Aproximadamente, 4700 euros la noche.

Casa de Walter White en Breaking Bad

Albuquerque tomó notoriedad mundial cuando Breaking Bad se estrenó allá por 2009. Y, por supuesto, tiene locaciones célebres como la casa de Jesse Pinkman, el lavadero de autos o la oficina de Saul Goodman. Pero el lugar más emblemático tal vez sea la casa de Walter White (quien no recuerda la pizza arrojada en el techo). La visita al hogar del profesor de química forma parte de un tour que incluye los demás sitios de la serie.

