Los 8 argentinos que están triunfando en Hollywood: de Anya Taylor-Joy a Alexis Bledel y Camila Morrone

Las estrellas argentinas de exportación

El surgimiento de los talentos latinos ha dado mucho de qué hablar a la industria hollywoodense. En épocas anteriores, los artistas oriundos de países de Sudamérica debían hacer un gran esfuerzo para figurar en los espacios del mundo cinematográfico. Hoy en día, gracias a varios que abrieron estas puertas, estos actores con raíces argentinas son parte de esa ola latina que está apoderándose del terreno televisivo y de la gran pantalla.

Stephanie Beatriz

Stephanie Beatriz (Foto: REUTERS)

Su nombre de pila es Stephanie Beatriz Bischoff Alvizuri. Nació el 10 de febrero de 1981 en Neuquén, Argentina. Llegó a Estados Unidos a los tres años, con su padre colombiano, su madre boliviana y una hermana menor. Creció en Webster, Texas, en las afueras de Houston, y asistió a la Clear Brook High School. Se interesó por la actuación tras cursar oratoria y debate como asignatura optativa. Esto le permitió adentrarse en varias obras de teatro.

Debutó con la interpretación de la detective Rosa Díaz en la serie Brooklyn Nine-Nine, de la NBC. Luego fue Jessica en el drama independiente Short Term 12. Y fue parte del elenco la adaptación cinematográfica de 2021 del musical In the Heights, de Lin-Manuel Miranda, ganador de un premio Tony. Ahora, Beatriz le dará voz a Mirabel Madrigal, el personaje principal de la próxima película de animación de Disney, Encanto.

Alexis Bledel, la famosa Rory Gilmore

Alexis Bledel (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Su gran debut fue en Gilmore Girls (2000-2007). Lo que muchos no sabían, es que Alexis es de origen argentino. Nació el 16 de septiembre de 1981 en Houston, Texas, pero su padre, Martín Bledel, nació y creció en Argentina, lo mismo que su abuelo paterno, Enrique Einar Bledel Huus.

La abuela paterna de Alexis, Jean (de soltera, Campbell), era originaria de Nueva York y tenía ascendencia escocesa e inglesa. La madre de Bledel, Nanette, nació en Phoenix, Arizona, y a los ocho años se trasladó a Ciudad de México.

La actriz se ha referido a sus raíces latinas: “Es la única cultura que mi madre conoce de la vida y mi padre también. Ambos tomaron la decisión de criar a sus hijos dentro del contexto en el que se habían criado”. Bledel creció en un hogar hispanohablante y no aprendió el inglés hasta que empezó a ir a la escuela. Se considera una latina.

Su más reciente aparición ha sido como Emily Malek en The Handmaid ‘s Tale (2017, hasta la actualidad), que la hizo merecedora del premio Primetime Emmy a la actriz invitada sobresaliente en una serie dramática.

Debutó en el cine con el papel de Winnie Foster en Tuck Everlasting (2002), y posteriormente apareció en Sin City (2005), Post Grad (2009) y, como Lena Kaligaris, en la serie cinematográfica The Sisterhood of the Traveling Pants.

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

La actriz camaleónica de los acentos disímiles. La crítica ha considerado que tiene talentos muy impresionantes y reveladores a tal punto que es capaz de hablar con acento británico, americano o argentino.

En estos momentos se encuentra en Venecia presentando en el famoso festival su próxima película, Last Night in Soho. A su corta edad (25 años) ya ha recibido varios reconocimientos tales como un Critics’ Choice Award, un Golden Globe Award y un Screen Actors Guild Award. Lo que muy pocos han logrado tan rápidamente en su trayectoria.

Su origen latino era una incógnita para muchos: nació en Miami, pero fue criada en Buenos Aires y Londres. Por ello, tiene esa capacidad de desenvolverse con cualquiera de esos acentos. Su papel debut fue Beth Harmon en Gambito de Dama (2020), con el que ganó Globo de Oro a la mejor actriz en miniserie o película para televisión y el Premio SAG a la interpretación sobresaliente de una actriz en una miniserie o película para televisión.

Gambito de Dama no ha sido su única participación televisiva. Anteriormente ha tenido pequeños papeles, pero luego fue acrecentando su lista de éxitos en el cine como Thomasin (el papel principal) en La Bruja (2015), que le fue merecedora de un premio Gotham y un Empire. Para la crítica, los elogios le quedaban cortos al interpretar a Emma Woodhouse en la adaptación de Jane Austen Emma (2020).

Taylor-Joy es una actriz muy versátil capaz de desenvolverse en cualquier género. Su experiencia en el género de terror y comedia negra se la debe a Split y Thoroughbreds (ambas de 2017). Y para resaltar más su lista de éxitos: en ese mismo año obtuvo una nominación al premio BAFTA Rising Star. Su desempeño ha generado una sensación a la audiencia latina y estadounidense. La revista Time la incluyó en una elogiada lista Time 100 Next de 2021 como una de las celebridades más influyentes del año.

Camila Morrone

Camila Morrone (Foto: AFP)

Camila Rebeca Morrone Polak nació el 16 de junio de 1997 en Los Ángeles, California. Su origen latino se lo debe a sus padres argentinos, los también actores Máximo Morrone y Lucila Polak −que responde al nombre artístico de Lucila Solá, que se mudaron a Los Ángeles, California, poco antes de su nacimiento, y se divorciaron en 2006.

Posteriormente, su madre mantuvo una relación de larga duración con el actor Al Pacino, desde 2007 hasta 2015. Camila se refiere a Pacino como su padrastro.

Debutó como actriz en la película Bukowski (2013), de James Franco. En 2018 volvió a actuar en el filme de acción Death Wish y coprotagonizó Frizzell Never Goin’ Back.

Morrone mantiene una relación desde 2017 con Leonardo DiCaprio, ganador del Oscar al mejor actor. Hicieron su primera aparición oficial como pareja en la 92ª edición de los Premios de la Academia, en febrero de 2020.

Actualmente se encuentra grabando la serie Daisy Jones & The Six. , siguiendo el ascenso de la banda de rock homónima a través de la escena musical de Los Ángeles, ambientada en los años 70 dentro del estatus de ícono mundial.

Bárbara y Andrés Muschietti

Bárbara y Andy Muschietti

Andrés Muschietti es un director de cine argentino que alcanzó un amplio reconocimiento con la película Mamá (2013), con Neil Cross, y su hermana, la productora y guionista Bárbara. Basada en la película de tres minutos del mismo nombre, esta producción, que realizó a los 39 años, había atraído la atención de Guillermo del Toro, quien ejerció el papel de productor ejecutivo.

Muschietti obtuvo un mayor reconocimiento por dirigir las dos películas de la serie cinematográfica It, la primera de ellas, la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Stephen King, que se convirtió en la película de terror más taquillera de todos los tiempos. También se puso al frente de It Chapter Two (2019).

En abril de 2021, tanto Andy como Bárbara formaron su propia compañía de producción, Double Dream, con The Flash como primer proyecto. Será protagonizada por Ezra Miller, ambientada en el Universo Extendido de DC. También está previsto que dirija un remake de The Howling, para Netflix.

Juan Diego Botto

Juan Diego Botto

Este actor y director nacido en Buenos Aires el 29 de agosto de 1975 proviene de una familia muy latina. Aunque es argentino, se mudó a España a sus dos años y allá creció. Por ende, es considerado argentino-español.

Sus padres son actores argentinos: Cristina Rota y Diego Fernando Botto. Es hermano de María Botto, primo de Alejandro Botto y medio hermano de Nur Levi; todos son actores.

Además, también es director y guionista: ha recibido varios premios en el cine. Con cuatro nominaciones a los Premios Goya por Historias del Kronen, Plenilunio e Ismael.

Este multifacético actor también se adentra al teatro y gracias a su papel en Hamlet ganó un Premio Fotograma de Plata por mejor actuación. También cosechó premios Max y Cosmopolitan.

En 2016 hizo parte de la serie Good Behavior como Javier, en el canal TNT. En 2021 será parte del elenco de la prestigiosa franquicia del universo DC, The Suicide Squad.

Juan José Campanella

Juan José Campanella (Foto: EFE)

Director de cine y televisión, guionista y productor argentino, Campanella no creció o se lanzó desde joven a Hollywood, sin embargo, sus trabajos lo ayudaron a exportar su talento en el mercado norteamericano. Ganó un Oscar por la película El secreto de sus ojos, en 2010). Posteriormente en 2015 fue adaptada en una versión en inglés.

Antes de ganar ese premio de la Academia, su película El hijo de la novia fue quien le brindó la oportunidad para lanzarse a las grandes ligas. Pero en su país natal recibió premios como Cóndor de Plata y Martín Fierro, entre otros. También ha recibido el Goya.

Fue director y guionista de producciones como Vientos de agua (2006) y Entre caníbales (2015). Luego de varios años decidió lanzarse de lleno a dirigir varias producciones en inglés, como Colony (2016), Mini beat power rockers (2017) y en las series Law & Order: Special Victims Unit, House y Halt and Catch Fire.

