Las fotos románticas de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo celebrando seis meses de pareja

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo cumplieron seis meses como pareja (Foto: Instagram)

Se conocen desde hace años y compartieron una sólida amistad, pero en febrero de este 2021 Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se reconfiguraron como pareja y viven un intenso romance. En el pasado verano, comenzaron las primeras sospechas de que entre ellos había “algo” y según pudo saber Teleshow, los vecinos de Banfield del ex jugador del Taladro, contaron que el auto de la hija del Diez solía estacionar en la cuadra. También, que más de una vez se la había visto entrar y salir de la casa que Osvaldo compartía con su ex mujer, Jimena Barón.

Con el paso de las semanas, el cantante y la joven dejaron de ocultar su relación amorosa y fueron compartiendo distintas postales amorosas en sus redes sociales. Y esta semana, cumplieron seis meses como pareja, algo que también celebraron en sus respectivas cuentas de Instagram.

“TE AMO 22+1″, le escribió Gianinna Maradona a Daniel Osvaldo en el posteo de Instagram con el que celebró los primeros seis meses de relación (Foto: Instagram)

“ TE AMO 22+1 ″, escribió Gianinna, con textuales mayúsculas, en el epígrafe de un álbum de cinco fotos en donde la pareja se ve abrazada, dándose cariño, tomados de las manos y también disfrutando de un pasaje de ensueño en la Patagonia argentina.

Unas horas más tarde, el ex futbolista le correspondió el saludo a su novia con otras seis fotos nunca vistas de la pareja: en casi todas, sonrientes y abrazados, pero también con él besándola a ella. “ Felices 6 meses Dinorah…TE AMO ”, expresó Daniel apelando al segundo nombre de la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe. El mensaje lo remató con seis corazones violetas, uno por cada mes que lleva la pareja.

“Felices 6 meses Dinorah…TE AMO”, fue la leyenda que Daniel Osvaldo utilizó como epígrafe para mostrar fotos inéditas de su relación con Gianinna Maradona (Foto: Instagram)

La buena sintonía en la pareja continúa y en sus redes van mostrando la evolución de este amor. Hace una semana, Gianinna registró un momento doméstico y de intimidad con su pareja y él la sorprendió con una respuesta que sorprendió. “La escobita, ¿sabés cómo me va a quedar la cintura? Yo tengo una cierta edad, querida. Comprá una escobita más alta”, se lo escuchó decir al padre de Morrison, criticando el tamaño del elemento de limpieza.

“Me hacés lavar los platos, cocinar, ¿qué más querés? ¿Querés la postura también? Te la debo a la postura”, completó Osvaldo, con humor, en el posteo que su actual novia plasmó en Instagram Stories. Pero él como todo hombre enamorado dejó su sello al comentar: “Te amo, alto de mi cora. Te amo, mi amor”.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo comenzaron su relación amorosa en febrero de 2021 (Foto: Instagram)

Días atrás, sin embargo, también habían expuesto una crisis ocasionada por los celos . Gianinna lo mencionó en su cuenta de Twitter en un ida y vuelta con otra usuaria. “Estoy con unos quilombos de celos que ya me colmaron la paciencia”, le escribió la hija del Diez a una persona que había señalado que la había visto en un bar, lo que generó que el malestar del ex jugador de fútbol. “¿Cuándo me viste y en qué laburas?”, le preguntó la diseñadora a la chica que no respondió de manera pública, decidió ponerle privacidad a su cuenta y cambió su biografía: “Leave Gianinna alone” (“Dejen a Gianinna en Paz”, en español).

Las manos de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona, enamorados (Foto: Instagram)

Pero luego llegó la paz: en sus Instagram Stories y en la previa a un show que dio el sábado pasado Barrio Viejo, la banda liderada por Osvaldo, Gianinna publicó una en la que se lo ve a su novio tocando la guitarra. “Te amo, Stone de mi corazón”, dijo Maradona y lo arrobó a Daniel. Un rato más tarde, la hermana de Dalma publicó otra foto en la que se los ve a los dos fundidos en un tierno abrazo, en blanco y negro y musicalizada la captura con “Melodía simple”, canción de La Mancha de Rolando, una de las bandas de rock argentino predilectas de Osvaldo.

Gianinna Maradona acompañó a Daniel Osvaldo a una gira de Barrio Viejo -su banda- por la Patagonia argentina (Foto: Instagram)

Gianinna y Daniel se conocen desde principios del 2015, cuando él volvió a la Argentina para integrar el plantel de Boca. Después de vivir entre Italia e Inglaterra –todavía en pareja con Jimena Barón–, el deportista se instaló en una casa de un exclusivo barrio privado de Tigre, donde ya residía Gianinna. Tras la pelea de Osvaldo con Barón, la amistad entre ellos se afianzó y hoy son más que eso: una pareja con mucho amor.

