Las señales que anticiparon la ruptura de la China Suárez y Benjamín Vicuña: distancia, viajes cruzados y ausencia en momentos difíciles

La China Suárez y Benjamín Vicuña

Eugenia la China Suárez mira al frente mientas posa montada a un caballo. Parado sobre el césped y a la vez que lo sostiene en brazos a Amancio, Benjamín Vicuña la mira sonriente. La postal es del 16 de febrero y es la última que la actriz compartió en sus redes sociales junto con su ahora ex pareja y padre de sus hijos.

El último posteo de la China Suárez con Benjamín Vicuña

Señal de futura ruptura o casualidad, lo cierto es que la ex Casi Ángeles nunca tuvo por costumbre subir demasiadas fotos de su pareja y los protagonistas de sus redes sociales siempre fueron sus looks y sus hijos Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré y Magnolia y Amancio, de su relación con Vicuña. No así él, que elogió los ojos de ella en un posteo del 5 de junio.

El posteo de Benjamín Vicuña, en junio, elogiando a la China Suárez

Así como en el 2019 pasaron muchas horas juntos ya que además de convivir grababan la ficción de Polka Argentina, Tierra de Amor y Venganza y luego tuvieron una crisis que se tradujo en dos meses de distanciamiento y posterior reconciliación, este año los actores una vez más pasaron de un ritmo intenso de trabajo en conjunto y casa compartida a la distancia.

Durante fines de febrero y principios de marzo estuvieron en Tandil rodando junto a Carla Peterson la ficción Terapia Alternativa. A los pocos días regresaron a Buenos Aires y él de inmediato se fue a Chile a filmar otra ficción y a promocionar Demente. El 9 de marzo ella celebró en su casa su cumpleaños con amigos y sus hijos, compartió fotos y videos de la mesa, la torta, las velitas y hasta del baile, pero en ninguno de esos fragmentos aparecía el actor, que ya desde el país trasandino la saludó a través de las redes sociales y le mandó un obsequio.

Entre el trabajo y el cierre de fronteras la pareja estuvo distanciada durante casi dos meses, ya que él recién pudo volver al país los primeros días de mayo. El período en el que él estuvo afuera fue difícil para Eugenia. En Buenos Aires con sus tres hijos tuvo que afrontar el 29 de marzo la muerte de una de sus mejores amigas, Sofía Sarkany. “Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver”, despidió la actriz a la diseñadora en sus redes. Ellas se habían conocido en el 2011 por trabajo y de ahí en más forjaron una gran relación.

Dos semanas después la actriz iba a viajar a Miami a conocer al hijo de su amiga pero al hisoparse por coronavirus el resultado dio positivo y tuvo que guardar reposo y cuarentana en su hogar con Amancio y Magnolia. “Gracias a todos por sus mensajes. Transitando este virus con dolor de cabeza, contractura, decaimiento y un poco agitada. La cabeza no para y puede jugarte una mala pasada. Un abrazo a todxs lxs que lo están pasando mal o tienen algún familiar convaleciente”, escribió ella.

Con ella dada de alta y con Vicuña al fin tras el cierre de fronteras en su hogar con su familia, sorprendió que Eugenia viajó dos veces, sin él, a Miami. La primera de sus partidas fue a principio de mayo. Fue con Magnolia y a Amancio a conocer al pequeño Félix. Regresó a Buenos Aires y en junio volvió a Estados Unidos, aquella vez con su mamá para vacunarse, sus hijos y sumó a Rufina, a quienes llevó a Disney. Una vez más él estaba en un país y ella en otro con sus hijos.

La China Suárez y Benjamín Vicuña en las viejas épocas

A pesar de que los viajes los mantuvieron alejados como pareja, ella lo acompañó a él durante varias reuniones familiares. En mayo, en el día en que Blanquita hubiera cumplido quince años Pampita y Vicuña hicieron una ceremonia para homenajear a la pequeña y además de Roberto García Moritán, Suárez estuvo presente. “Hace mucho que como familia nos manejamos así, vamos todos a todos los eventos familiares, cumpleaños, fin de año, es lo que corresponde por los chicos. Que tengan un ambiente de tranquilidad, paz y de amor”, explicó Ardohain.

En junio Eugenia también estuvo en el cumpleaños de Beltrán y hasta conoció a Ana, la hija de la jurado de La Academia. Sin embargo, a él no se lo vio, tal vez estuvo pero no se mostró públicamente, en el casamiento de Agustín, el hermano de la China que se celebró en enero.

Así, en el último año la pareja pasó de estar compartiendo largas jornadas de grabaciones a vivir una relación con dos hijos de por medio a la distancia, tras un 2020 de cuarentena, prueba para nada fácil. Los compromisos de trabajo de él en Chile y de ella en Miami los dejaron lejos físicamente, ella siempre al lado de sus hijos y pasando momentos difíciles sin poder tener el abrazo de quien era su compañero de vida.

SEGUIR LEYENDO: