Quiénes son los invitados de Juana Viale, Andy Kusnetzoff y Luis Novaresio para el fin de semana

Los invitados de Andy Kusnetzoff, Juana Viale y Luis Novaresio para este fin de semana

Llega un nuevo fin de semana y se revalida la puja por el rating de cada sábado a la noche. La Noche de Mirtha (El Trece) y PH: Podemos Hablar (Telefe) se preparan para una nueva contienda y, en esta oportunidad, el ciclo conducido por Juana Viale tendrá para su versión nocturna un invitado de peso a la hora de analizar la política local. En tanto, Andy Kusnetzoff, que está a cargo de la noche del canal de las pelotas, apostará a una cena 100% enfocada en el mundo del espectáculo.

La semana pasada, el ciclo conducido por la nieta de Mirtha Legrand consiguió un promedio de 5.9 puntos de rating, mientras que el envío encabezado por Kusnetzoff le ganó por amplia diferencia, alcanzando un promedio de 9.6 puntos.

Desde las 21.30 horas del sábado, Juana Viale estará al frente de La Noche de Mirtha con Juana (El Trece) y tendrá un mano a mano con Jorge Lanata. Se espera que se analice la actualidad política de la semana y el futuro de cara a las elecciones legislativas de este año, además de hacer zoom sobre la salud y la vida privada del periodista.

Jorge Lanata será el único invitado del sábado en La Noche de Mirtha con Juana

El mismo sábado, desde las 22 y por Telefe, llegará una nueva edición de PH: Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff capitaneando el aire y en el rol de distribuir la charla y proponer las distintas consignas que despertarán las confesiones inesperadas de los invitados: el actor Pablo Echarri, la actriz Verónica Llinás, el ex manager de Diego Maradona y gran contador de anécdotas Guillermo Coppola y las modelos María del Cerro y Natalie Weber.

Este sábado Verónica Llinás estará presente en PH: Podemos Hablar (Thomas Khazki)

El domingo, y en un tono más relajado, Almorzando con Juana comenzará a las 13.30 horas por la pantalla de El Trece, contando con la visita de las conductoras Nicole Neumann y Karina Mazzocco, y los actores Agustín Cachete Sierra y Diego Topa.

Entre los highlights del domingo pasado, se destacó la aparición de Fabiana Cantilo, quien habló de cómo trabaja para superar sus adicciones. “Hoy cumplo 8 años y 9 meses limpia de todo. Cuando digo limpia hablo de nada, ni vino ni nada, hace años que estoy en Narcóticos Anónimos”, dijo la cantante para celebrar que está ganando la batalla contras las adicciones en su visita a Almorzando con Mirtha Legrand con Juana Viale (El Trece).

“Quiero decir eso porque siempre me ponen abajo otras cosas. Hay una ley en Narcóticos Anónimos que no se puede hablar, pero yo sí lo hablo porque hay gente que ha ido a pedir ayuda para salir de la droga a otros lugares y yo recomiendo esto, así que lo siento muchachos, estoy haciendo propaganda, pero lo estoy diciendo de mí, no hablo de otros”, comentó la cantante de rock.

Nicole Neumann será una de las invitadas de Almorzando con Juana

En tanto, el domingo a la noche desde las 21 horas y por la pantalla de América, será el turno de un nuevo Debo Decir, con la conducción del periodista Luis Novaresio. Serán de la partida el actor Matías Alé, el conductor Mario Massaccesi, la actriz María Fernanda Callejón, la modelo Ingrid Grudke y la periodista María O’ Donnell.

Además, el sábado a las 20.30 horas, Telefe presentará una edición de Pasapalabra Especial Famosos, con la habitual conducción de Iván de Pineda y con Silvina Escudero, Geraldine Neumann, Sergio Gonal, Pichu Straneo, Juan Marconi y Anamá Ferreyra como invitados estelares.

SEGUIR LEYENDO: