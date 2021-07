El radical cambio de vida de Stéfano De Gregorio: prueba suerte como futbolista profesional en España

Stéfano De Gregorio, feliz por poder dedicarse al fútbol en Europa

Surgido de la factoría de Cris Morena, Stéfano De Gregorio conoció la fama desde muy chico participando de exitosos ciclos como Rincón de luz, Floricienta y Casi Ángeles. Después, fue parte de algunas obras de teatro y hasta tuvo un papel en Esperanza Mía, la exitosa tira que protagonizaron Lali Espósito y Mariano Martínez en 2015.

Stéfano De Gregorio junto a Lali en Floricienta

Sin embargo, a sus 26 años, decidió cambiar por completo de rubro y dedicarse a su otra pasión: el fútbol. “Más que confirmado y feliz de contarles que en 60 días aproximadamente, si todo va bien, voy a estar viviendo en España por un tiempo. Estoy feliz por la oportunidad que se me dio y como siempre en mi vida, voy por un nuevo desafío. Gracias a todos los que me apoyan y están conmigo”, había escrito, misterioso, en su cuenta de Twitter a principios de enero.

Y finalmente, a mediados de mayo armó su valija y, luego de un paso por Italia, el actor se instalará en España para ser parte del CF Lorca Deportiva de la Tercera RFEF de ese país. Según informó él mismo en uno de sus streams, entrenará en dicho club desde el 11 de agosto hasta finales de ese mismo mes. Esto es porque estará a modo de prueba, ya que aún está esperando su ciudadanía. “Todavía no tengo mi ciudadanía, que yo pensé que para esta fecha la iba a tener, pero este club me acepta sin ciudadanía para entrenar”, contó. Si el club se queda conforme con su nivel, es muy probable que se quede allí, sino irá a PE Sant Jordi en Ibiza. “Empiezo a entrenar con el plantel de primera, que para mí es importantísimo porque yo necesito roce, fútbol, agarrar la pelota”, agregó. En ese sentido, confirmó que espera en los próximos días la llegada desde Argentina de su novia, quien lo acompañará durante su estadía en Europa.

Yeyo entrena a diario para mantener su físico a punto (Foto: Instagram)

En octubre del año pasado, Yeyo, como lo llaman sus amigos, tuvo un fuerte e inesperado cruce con Nicolás Vázquez, ex compañero suyo en Casi Ángeles. Todo comenzó cuando Agustín Cachete Sierra, por ese entonces muy amigo de él, hizo una performance en el Cantando 2020 junto a su partenaire, Inbal Comedi, y con la compañía especial de Rocío Igarzábal. Uno de los momentos más destacados fue cuando se emitió un video de varios integrantes del elenco de la recordada tira juvenil, entre los que se encontraba Nico, deseándole suerte al equipo. Inesperadamente, ese fue el punto de partida de un verdadero escándalo. “Espero que les llegue este mensaje de parte de todos y ahora a romperla. ¡Vamos Cachete! ¡Vamos Rochi! ¡Vamos Inbal! Lo mejor para ustedes”, dijo Vázquez junto a su esposa, Gimena Accardi.

Del otro lado de la pantalla, Stéfano De Gregorio, que estaba viendo el programa, pareció no gustarle en absoluto el mensaje que grabó su ex colega, a quien le dedicó duros mensajes. “El ‘vamos Cachete’ del caretón ese lo fue todo… Mamá, cómo les gusta el show”, escribió De Gregorio. Ante las críticas de los fans, agregó: “Les banco su postura por el fanatismo y demás, yo también fui muy feliz los cuatro años de Casi Ángeles, pero no por eso voy a ignorar cosas que a mí y a Cache nos dolieron. Gracias a todos por la buena onda”. Y siguió: “No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos. Perdón pero no pude. Me acuerdo de una frase que salió de su boca: ‘Voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado’. Ahí lo tenés a Cachete rompiéndola, rey”.

Tras estas duras palabras, Nico decidió romper el silencio y le respondió muy enojado a su ex compañero: “No pensaba contestarte, porque me están pasando cosas más importantes, tristes y delicadas en la vida. Pero no voy a permitir que sigas insistiendo con algo que no dije (lo que sí dije fue ‘no te recomiendo más’) en el contexto de una pelea hace 5 años por una equivocación de Agus”. Luego, el protagonista del espectáculo teatral Una semana nada más manifestó: “Porque recibirías demasiados insultos si yo hablo. Así que prefiero callar y que hablen mis acciones como hace 24 años en el medio. Seguís demostrando lo mala persona que sos cada vez que hablás con soberbia y decís burradas machistas, y otras miserias”.





