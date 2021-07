Un día después de haber dado a luz a la pequeña Ana, Pampita publicó la primera foto oficial de la beba

Pampita dio a luz el jueves (Foto: Instagram)

Ana llegó al mundo, exactamente, a las 9:30 hs. del pasado jueves 22 de julio en el Sanatorio Otamendi. Y tanto su mamá, Carolina Pampita Ardohain, como su papá, Roberto García Moritán, estaban ansiosos por presentarla en sociedad. Primero publicaron una foto de su piecito y otra de su boca. Y, después, dejaron que salieran a la luz las primeras imágenes de Siendo Pampita, el reality se emitirá por Paramount+ y que mostrará cómo fueron los últimos meses del embarazo hasta el parto y en las que se veía la cara de la beba. Pero fue este viernes desde su cuenta oficial de Facebook que, finalmente, la modelo presentó en sociedad a la pequeña con una foto en la que se puede apreciar toda su belleza.

La primera foto oficial de Ana

Siempre activa en sus redes sociales, desde el momento en que dio a luz Pampita se encargó de repostear en sus historias de Instagram todos los saludos y felicitaciones que le hicieron llegar sus amigos y familiares. Incluido, el que le dedicó Milagros Brito, madre de los hijos mayores de su esposo, Santino y Delfina, quien escribió: “Bienvenida Ani a esta familia llena de amor y respeto que cada día es más enorme”. La empresaria también es madre de Asia, de su relación con Lisandro Borges, y Francesca, de su actual pareja con Agustín Garavaglia, quienes aparecen en la foto viendo a la beba a través del teléfono celular.

El posteo de Milagros Brito, ex de García Moritán

Cabe destacar que Pampita también recibió un tierno saludo de Eugenia La China Suárez, actual pareja de Benjamín Vicuña, con quien ella tuvo a Blanca (falleció en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio. La actriz, que ya era madre de Ruffina, con Nicolás Cabré, le dio a los hijos de la modelo otros dos hermanitos: Magnonia y Amancio. Y, dejando atrás los conflictos del pasado, desde su cuenta de Twitter arrobó a la modelo e hiló un corazón rojo, un osito, un moño rojo y un angelito, usando en emojies en lugar de palabras para expresar su felicidad por el nacimiento de Ana.

“Estoy enamorada, embobada. Estoy con Robert y no podemos parar de mirarla, tocarla y llenarla de besos”, había expresado Ardohain a poco de haber recibido a su hija en brazos en diálogo con Pampita Online, el programa que conduce por Net TV y en el que momentáneamente es reemplazada por Denis Dumas. Y luego agregó: “Estamos en las nubes como cualquier papá, obviamente. Me mandaron muchos mensajitos, mucho cariño y no quería dejar de charlar un rato con ustedes”.

Con respecto a cómo habían sido las últimas horas previas al parto, en la que se la había visto caminando por las calles de Palermo, explicó: “Fui a trabajar a La Academia, de ahí me fui a un control donde no tenia contracciones y no había ninguna expectativa de que naciera el mismo día. El doctor me dijo que me fuera a caminar porque tenia la panza altísima, así lo hicimos con Roberto, y luego quedé internada. Al principio pensábamos que podía nacer el fin de semana o el lunes, próximo”.

En ese mismo contacto telefónico y visiblemente emocionada, Pampita señaló: “Es miniatura el piecito. No se la puedo sacar de los brazos a Robert”. Y, al ver sólo el pie y la boca de la niña en fotos, aseguró: “Quiero que sea feliz. Estamos agradecidos a la vida por este regalo maravilloso”.

SEGUIR LEYENDO: