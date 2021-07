Marcelo Tinelli felicitó a Pampita por el nacimiento de su hija y anunció quién la reemplazará en el jurado de La Academia

Marcelo Tinelli le toca la panza a Pampita antes de dar a luz (Crédito: Ramiro Souto)

Este jueves a las 9:30, Carolina Ardohain dio a luz a Ana, su quinta hija por parto natural, fruto de su relación con Roberto García Moritán. La noticia fue confirmada por Luciana, la madrina de la beba que pesó 3,100 kg. Ayer por la noche, luego de su participación en ShowMatch, la modelo y conductora tuvo contracciones y cerca de la una de la mañana ingresó al Sanatorio Otamendi acompañada por su esposo.

Apenas se enteró del nacimiento, Marcelo Tinelli publicó un mensaje emotivo en su cuenta oficial de Twitter dedicado a la jurada de La Academia y su pareja: “Felicitaciones @pampitaoficial y @Robergmoritan por el nacimiento de su hija. Todos los que trabajamos con Caro estamos muy felices”.

Además, el conductor de ShowMatch y líder de LaFlia aprovechó para contar quién ocupará su silla este jueves: “Esta noche en #ShowmatchLaAcademia , al no poder estar @pampitaoficial por el nacimiento de su hija, en su reemplazo estará @guillevaldes. Bienvenida de vuelta al programa. Nos vemos 21.15 con la eliminación y el arranque de la ronda de Canto”.

Cabe recordar que Guillermina estuvo en el jurado cuando arrancó el programa en reemplazo de Ángel de Brito. En esos días, el conductor de Los Ángeles de la Mañana se encontraba haciendo la cuarentena en su casa, porque había llegado de viaje proveniente de Miami. Allí, el periodista se dio la vacuna contra el coronavirus y luego transito la enfermedad.

Marcelo saluda a Pampita (Ramiro Souto)

Al finalizar su reemplazo, Valdes no sabía si regresaría o no al certamen, más allá de que su pareja había contado que la extrañaba y tenía ganas de que vuelva. “No sé, yo vine a reemplazar a Ángel. Yo vivo momento a momento. Capaz que cuando va a parir Carolina yo estoy haciendo otra cosa. No sabemos, viste que la vida...”, había dicho ella en entrevista con La Previa de La Academia (Magazine). “No quiero decir nada. Yo estoy muy cómoda así. Vine, la pasé bien, traté de ser lo más justa posible porque soy jurado y estoy reemplazando a mi compañero Ángel, que siempre me está tirando un dardito”, agregó la modelo.

“Este nunca fue mi espacio, entonces, yo ando por la vida sin pensar que estoy con Marce. Acá no sentí una responsabilidad mayor. Incluso estuve en Genios. Pero se manejaba otra energía, eran chicos del interior, que venían con sus sueños, con sus familias”, cerró Guillermina.

El beso entre Marcelo y Guillermina (Franco Fafasuli)

En la última gala del miércoles, se reveló el voto secreto de Ardohain y seis parejas quedaron sentenciadas: Karina “La Princesita” y Rafa Muñiz; El Polaco y Barby Silenzi; Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala; Mar Tarrés y Franco Mariotti; Débora Plager y Nicolás Villalba; Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara.

En el duelo, Karina cantó un tango. Mientras que El Polaco y Barby hicieron una versión cumbiera del tema “Olvídame y pega la vuelta”, de Pimpinela. Por su parte, Débora apostó al folklore cantando “Luna cautiva” y “Zamba para olvidar”. Lizardo hizo una coreografía titulada “Siguiendo La Previa”. Por último, Mar apostó a una comedia musical. Mariana, en tanto, no llegó a realizar su performance por falta de tiempo y su performance se verá este jueves.

Luego, Tinelli explicó: “Mariana se va por 45 días y aún no sabemos si será reemplazada”. “Me siento mal, no puedo hablar”, le dijo Genesio Peña a Teleshow al finalizar el programa. “Me enteré de que Mariana se iba mientras estaba haciendo la coreo. Cuando lo dijo Marcelo me enteré. Y es un tema personal de ella, no me corresponde a mí hablar de eso”, agregó Rodrigo Jara, su compañero. “Fue una sorpresa. Estábamos re bien, ella ensayaba con muchas ganas... Lo tengo que hablar con ella primero”, cerró el bailarín de manera misteriosa.





SEGUIR LEYENDO: