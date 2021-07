La reacción de Verónica Ojeda ante las acusaciones del psicólogo de Diego Maradona

Verónica Ojeda y Carlos Díaz

A 8 meses de la muerte de Diego Armando Maradona, la Justicia investiga a los profesionales de la salud que lo trataron durante los últimos meses. En la causa, los más complicados son el psicólogo Carlos Díaz, la psiquiatra Agustina Cosachov y el neurocirujano Leopoldo Luque. Luego de la indagatoria, el especialista en adicciones habló por primera vez en una entrevista con Intrusos y realizó duras declaraciones contra Dalma, Gianinna y Verónica Ojeda.

El terapeuta aseguró que esta era la primera vez que veía a los familiares de un paciente tratar con “tamaña ingratitud a los profesionales” que se ocuparon del astro del fútbol. Asimismo, señaló que “algunas personas de su familia estaban comprometidas y otras no” con la situación. Respecto a la mamá de Dieguito Fernando, afirmó: “A mí me dolió muchísimo algo de Verónica Ojeda, que fue público, y fueron unos audios que escuché de Diego completamente intoxicado y ella pidiendo dinero”.

¿Cómo reaccionó la ex de Maradona al enterarse de estos dichos? “Hablé con Verónica sobre la entrevista al psicólogo de Diego Maradona, pero a esta altura ustedes ya me conocen, yo trato de poner paños fríos porque no las tomo como agresiones personales”, explicó el abogado Mario Baudry en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live. Luego, afirmó: “Entiendo que no sirve tomarlo de esa manera, mi función es contener a Verónica y la función principal, que me pidió Diego, una paradoja del destino, es que cuide a su hijo”.

Mario Baudry es pareja de Verónica Ojeda y abogado de Dieguito Fernando

La actual pareja de Ojeda manifestó: “Mi función es que esto termine rápido a los efectos de que Dieguito no tenga una vida llena de problemas y juicios. Que se crie en libertad y haga su vida de la mejor manera que pueda y quiera. Y para eso, necesito tener una Verónica contenida y entendiendo la realidad”. Además, señaló: “Cuando te descalifican todos los días en televisión y en el mismo programa, es evidente que uno explota pero siento que no suma, tenemos que dedicarnos a la causa y aportar los elementos”.

Además, aprovechó para realizar una importante aclaración: “Yo no filtro información a la prensa, yo estoy cuando me llaman. Yo nunca llamo, siempre me llaman. Y siempre te digo lo que hago yo, no las cosas que hacen los demás y siempre con mi firma, con lo cual el que filtró el informe de los peritos a la prensa fue el perito de Cosachov”.

Por último, Baudry aseguró: “Los que vendieron los audios no fui yo, fue un abogado que está en la causa. En el expediente, dice que la prensa de (Matías) Morla le pasaba información a un periodista de La Nación y a un programa de América. Pero todo eso está en la causa, y en esos expedientes no estoy yo”.

Dalma Maradona fue la primera en expresar su furia en Twitter luego de escuchar las declaraciones de Díaz en la televisión. “¡Este tipo que va a mentir a la tele se olvida que hay miles de chats presentados en la Justicia diciendo todo lo contrario a lo que va a mentir a la tele! ¡No tenés vergüenza HDP! Porque no explicás porque vos como psicólogo le gestionabas el sueldo a Cosachov? (sic)”.

“¡Vos sos el peor de todos! ¡En los chats está como decías que nos ibas a manipular para que de última la culpa sea nuestra! ¡Todo está en la Justicia! Y como le pedías a Agustina que nos mienta diciendo de dónde venías vos… Porque vos estabas ahí porque te había puesto … (sic)”, continuó la actriz. Por último, señaló: “¡Estoy harta que vayan a la tele a hablar de un tema que si hubieran hecho su trabajo no hubiera pasado! ¡Un poco de respeto psicópata!”.

Mientras que Gianinna también escribió fuertes mensajes en la red social: “Carlos querido, deseo que tus viejos no sufran este papelón. Con toda desesperación te recibí en mi casa, me tragué tus mentiras, tu falta de verdad, de lealtad a tu título. Hijo de puta. No me voy a ir sin que vos pagues por cada uno de tus audios, por lo que hiciste, por tu complicidad”.

“Qué asco me da la gente que por 1 punto de rating se cague en sus propias convicciones. Hoy soy muy consciente que está tan atento a todo y todos que desde el cielo ubica boludos. Perdón pá, no saben lo que dicen, toda la vida vivieron de vos. Perdónalas” (sic), señaló la mamá de Benjamín Agüero. “Toda la vida fueron así, pero con vos sabían caretear la falta de amor. Nunca nos quisieron lamentablemente. Fuimos siempre las hijas de Claudia, no supieron separar que también éramos hijas tuyas”, finalizó.

