Exclusivo: el futuro de Mario Guerci y Romina Richi luego de una nueva gala de eliminación en La Academia, de ShowMatch

La palabra de Romina Richi, eliminada de La Academia (Video: Teleshow)

Anoche, en una nueva gala de eliminación de La Academia, el público decidió que Mario Guerci continúe en el certamen. En tanto, Romina Richi obtuvo solo el 25.9% de los votos y no logró seguir mostrando sus destrezas en el ciclo de ShowMatch.

“Yo la pasé bien. Me voy contenta de haber hecho ese monólogo, que estuve trabajando un montón con el maestro Norman Briski. Irme así, para mí, es un lujo”, afirmó la actriz en diálogo exclusivo con Teleshow minutos después de haberse despedido al aire en el programa que conduce Marcelo Tinelli, y en el cual decidió realizar un monólogo de Hamlet para el duelo. (Irme) así es morir en mi ley, mi esencia”.

Sobre la performance que eligió una vez que supo que debía ir al duelo, la actriz sostuvo que entiende que no a todos les pudo haber gustado. “Cada uno interpretó lo que pudo. Traje este monólogo y traté de que se entienda. Algunos por ahí no lo entendieron, o entendieron lo que quisieron. Y está todo bien. Cada uno uno se hace su propia película de lo que ve”, reflexionó.

Romina Richi quedó eliminada de La Academia (Video: "ShowMatch", El Trece)

“Era un juego, podía pasar esto -continuó- Estoy contenta de haber podido haber hecho este monólogo. Estoy contenta con todo lo que hice. Esta era la idea de La Academia, para eso me llamaron: me dijeron que en el duelo se podía hacer lo que una podía hacer, y yo dije ‘voy a hacer el monólogo de Hamlet’”, agregó la actriz que, no logró convencer al jurado y su continuidad dependió del voto telefónico.

Sobre su experiencia en el certamen de ShowMatch, Romina destacó que la pasó muy bien, pero que no volvería, en el caso de que la vuelvan a convocar para otra edición: “Ya esta. Me encantó, la pasé súper, (pero) ya está”.

Y sobre sus proyectos a futuro, la actriz aseguró que podrá dedicarse a series y películas que en las que no había podido trabajar antes. “Ahora voy a ocuparme de eso. Esto (por La Academia) te toma completamente: no pude hacer ninguna otra cosa que no sea esto”, concluyó Romina Richi.

La palabra de Mario Guerci, salvado de La Acadeima (Video: "ShowMatch)

Por otro lado, Mario Guerci y Soledad Bayona celebraron que el público decidió que continuaran en el certamen. “Estamos felices porque en el duelo pusimos todo. Habíamos tenido poquitos días de ensayo”, destacó el modelo en diálogo con Teleshow.

“¿Hasta dónde pensamos seguir? ¡Hasta el infinito y más allá!”, respondió la bailarina reproduciendo la popular frase de Buzz Lightyear, personaje de la película Toy Story.

¿Y Mario? “Yo voy hasta el fondo, hasta donde se termine”, agregó y se refirió al sacrificio que implica estar en la pista más famosa del país: “Ensayamos tres veces por día. No hay feriados, sábados ni domingos”, dijo Guerci, quien está visiblemente comprometido con su participación en el programa de Marcelo Tinelli.

