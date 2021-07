Viajó por tierra desde Venezuela a Brasil para llegar a Argentina y emocionó a Soledad: la historia de Victoria, participante de La Voz Argentina

La conmovedora historia de vida de Victoria, participante de La Voz Argentina (Video: "La Voz Argentina", Telefe)

“Soy Victoria Rangel, tengo 24 años y soy de Mérida, un pueblito chiquito de Venezuela”, se presentó una participante de La Voz Argentina (Telefe) en la emisión de este lunes. Y a partir de ahí, narró lo particular de su llegada a Buenos Aires. Victoria arribó hace tres años al país, después de haber viajado junto con una amiga. Primero, hicieron un tramo por tierra, desde Venezuela hasta Brasil. Desde allí, se tomaron un vuelo hasta Buenos Aires. Poco tiempo después, llegó su novio y se reencontraron en la Argentina. “Hicimos un viaje super loco, con 300 dólares en el bolsillo”, contó la cantante.

“En Venezuela está toda mi familia, mis papás, mis hermanos, mi abuelita, mis tías... todos”, dijo. Y Alejandro Marley Wiebe, conductor del reality, hizo una pregunta que se caía de madura: “¿Extrañás?”. La respuesta de Victoria llegó entrecortada, con lágrimas en los ojos y nudo en la garganta: “Por supuesto, es algo que está en la parte de atrás de la cabeza: no lo piensas mucho, pero cuando lo piensas, pega. Es duro. Extraño las cosas pequeñas, compartir, despertarme y que esté mi mamá escuchando música”, dijo y se frenó, embargada por la emoción.

Victoria llegó hace tres años a la Argentina (Foto: La Voz, Telefe)

Y prosiguió describiendo lo que extrañaba con modismos argentinos: “Extraño estar con mis hermanos, bardearlos, reírnos... también a mi abuelita, siempre con sus plantas en el patio, la manguera, su sombrero, todo”, agregó llorando.

Luego, Victoria recibió una sentida sorpresa que hizo que siguieran brotando las lágrimas: una videollamada para recibir el afecto y el apoyo de Eddy, su mamá, y Andrea, su hermana. “Estoy muy feliz de esta oportunidad. Los sueños se hacen realidad, pero hay que trabajar en ello, proyectarse y vivir el momento. Que haga lo que ella le gusta y siempre le ha gustado, que es cantar”, dijo su mamá.

Victoria recibió una videollamada de parte de su madre y su hermana antes de participar en La Voz Argentina

Y justo antes de ganar el escenario, Victoria contó cuáles eran sus expectativas con su participación: “Me encantaría que se voltee la Sole, que la amo... me muero si se voltea!”, dijo en referencia a Soledad Pastorutti, una de las coaches de esta edición. Y también, contó un sueño reciente: “Hace un par de días soñé que se volteaba Lali... ¡así que vamos con Lali!”, vaticinó. Y la suerte y su augurio estuvieron de su lado, porque justo ellas dos fueron las que se voltearon tras su interpretación de “Los amores con la crisis ”, canción popularizada por Tita Merello.

Victoria cantó "Los amores con la crisis" (Video: "La Voz Argentina", Telefe)

A la hora de la devolución, La Sole le dijo: “Me resultante super histriónica, comunicativa, graciosa... Más allá de que lo hiciste muy bien, me descolocó la decisión del repertorio, no es habitual escuchar este tipo de canciones en estos programas. Te agradezco por el aire fresco que trajiste”.

Y agregó: “Me gusta que la música pase por esta cosa graciosa de decir verdades, pero de manera cool. La música es comunicar: me trajiste alegría, aire fresco. Y me gustó porque cuando me di vuelta, vos estabas en tu mundo, seguías cantando, disfrutando... siento que tenés un alma muy libre y me gusta eso. Se te siente al cantar”, la elogió la folclorista.

“Extraño estar con mis hermanos, bardearlos, reírnos...", dijo Victoria, emocionada (Foto: La Voz, Telefe)

“Tenés un timming increíble, manejaste el aire perfecto, pero sobre todo transmitiste, que es para lo que existen las canciones. Te ofrezco mi equipo, para que todo eso que tenés para contar y decir, tenés un talento enorme. Y, sobre todo, sos original, que es lo que buscamos. Te invito a que tu recorrido en La Voz sea increíble, porque te lo merecés vayas a donde vayas”, dijo Lali por su parte.

“Me acaban de dar una fuerza increíble con todo lo que me dijeron, estoy encantada de estar acá”, dijo Victoria ante las flores de las coaches. Y finalmente, tomó una decisión: “Tuve un sueño, de que Lali me iba a elegir... pero me voy con La Sole. Lali, ¡perdón!”, dijo Victoria. Y Lali le devolvió con una sonrisa: “Ay, sentí como se rompió el corazón. Jugaste con mi ilusión muy fuerte... pero estás en buenas manos”, cerró la cantante.

