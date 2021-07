Pepe Cibrián habló de su salida del Cantando 2020: “Esperaban una suerte de ser más agresivo”

Pepe Cibrián habló de su salida en el Cantando 2020 (Video: "A la tarde", América)

Este lunes debutó Karina Mazzocco con su nuevo programa en América, A la tarde. Y para su primera emisión, contó con un invitado de lujo: Pepe Cibrián Campoy. El actor, director y artista emblema del teatro musical argentino fue entrevistado por la conductora y su panel, integrado por Florencia de la V, Sabrina Rojas, Débora D’Amato, Diana Deglauy y Cecilia Caramelito Carrizo.

En la charla, Cibrián reveló que está en pareja y cómo lo conoció: “Estamos hace dos meses, gracias a Tinder. You have to go to Tinder! (’Tienen que ir a Tinder’)”, recomendó en inglés, tanto a los televidentes como a las panelistas. “Ya había usado esa aplicación, pero nunca había enganchado a nadie. No estamos viviendo juntos, pero estamos juntos de miércoles a domingo. Lunes y martes lo dejo libre”, agregó entre risas sobre la dinámica que llevan adelante como novios.

Luego fue el turno de estrenar una sección del programa: el clásico “verdadero o falso” para agregarle algo más de picante a la entrevista. Y la primera pregunta no estuvo exenta de polémica: “Te fuiste del Cantando 2020 por exigencias que no quería cumplir... ¿Verdadero o Falso?”, le preguntó Mazzocco a Cibrián Campoy.

“¡Falso! ¡Sí!”, desmintió Pepe. “Ellos (la producción de LaFlia) son encantadores, me trataron fantásticamente bien, pero ellos tienen una forma o esperaban de mi algo que yo no sé hacer ”, dijo el director.

Moria Casan, Pepe Cibrián Campoy, Karina La Princesita, Nacha Guevara (Foto: Cantando 2020, ElTrece)

Cuando el panel quiso saber más respecto a esa sentencia, Cibrián explicó: “Esperaban una suerte de ser más agresivo, meterme más con la gente. Yo hace 40 años que tomo pruebas y nunca le he dicho a alguien: ‘Vos no servís, no me servís para el espectáculo que voy a hacer’. Entonces, me era muy difícil cambiar a esta edad”, argumentó.

“No me pedían escándalo, querían sangre, seguramente”, especuló Pepe. Y desde el panel, se oyó la voz de Flor de la V, con experiencia en los realities que conduce Marcelo Tinelli: “Sí, quieren sangre, quieren claramente la chicana...”. “Pero como estuve tan poco tiempo, no hubo tiempo. Me fui antes”, dijo Cibrián,

“Vos intentaste armar algo con Moria Casan, quisiste ser funcional al show...”, agregó Mazzocco para intentar sacarle alguna revelación más a Cibrián. Pero él continuó con su tono componedor: “Sí, nos divertíamos mucho pero no nos dejaron. Con Moria lo habíamos armado, era divertidísimo, porque nos peleábamos, obviamente todo en broma, era muy divertido”, dijo.

“¿No lo sentiste como una traición lo que hicieron, cómo abordaron tu salida?”, punzó De la V. “No, me parece que quien me reemplazo es un profesional que lo hace muy bien, que tiene costumbre en hacer esto, ¿no? Es habitué”, dijo en relación a Oscar Mediavilla, quien lo reemplazó en el certamen televisivo.

Flor de la V quiso ser punzante respecto a la salida de Pepe Cibrián del Cantando 2020 y dijo que la producción del reality "no tiene códigos"

“No tienen códigos”, insistió Florencia. “Puede ser, mi amor. Yo te digo que cuando me fui, fueron muy gentiles conmigo. En el poco tiempo que estuve lo fueron siempre. Mis compañeros también. Yo no conocía a la chica que estaba al lado mío... ¿cómo se llamaba la cantante divina?”, preguntó Cibrián. Y le respondieron: “¡Karina!”. “¡Karina La Princesita! Sí, encantadora”, coincidió.

“Pero ya que te están sacando, no van a ser agresivos. Mínimamente tienen que ser cordiales. Sos una estrella de este país, Pepe”, insistió Flor, pero no hubo caso con Cibrián: ante la flor que le tiró De La V, él le contestó con un sonoro: “¡Noooo!”.

“Lamentablemente una de las personas que trabajan en casa a cargo de mi tía Carmen, de 90 años, comenzó a sentir síntomas de COVID-19. Se sometió a un hisopado que en el día de ayer se confirmó como positivo”, había comunicado Cibrián en su cuenta de Twitter tras tomar la decisión de abandonar el Cantando.

El comunicado que emitió Pepe Cibrián al anunciar su salida del Cantando 2020 (@pcibriancampoy)

“Por todo esto, toda la familia deberá mantener estricta cuarentena hasta cumplir los días de aislamiento correspondientes. Esto me impide cumplir mi rol de jurado dentro del Cantando 2020, pero si con mi responsabilidad civil como ciudadano”, agregó en aquella ocasión. Y cerró de una manera congruente con sus dichos de hoy: “Agradezco el cariño de todos. Disfruté mucho mi paso por el Cantando. Decidí retirarme agradeciendo el afecto de la producción que se ha portado impecablemente conmigo. Ahora priorizaré nuestra salud quedándome en casa”.

