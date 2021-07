El dolor de Morena Rial por la muerte de Sofía, la nena de seis años que estaba en el derrumbe de Miami: “Buen viaje amiguita, te voy a extrañar”

More Rial y Sofía

Morena Rial expresó su tristeza por la muerte de Sofía, la nena de seis años en el derrumbe de Miami, cuyo cuerpo fue encontrado en las últimas horas entre los escombros. También aparecieron los restos de sus padres, Andrés Galfrascoli y Fabián Núñez. La hija de Jorge Rial recordó su vínculo con la pequeña, que era compañera de juegos de su hijo Francesco.

“Acaban de confirmar que apareció el cuerpo de Fabián, pedimos mucho respeto por ellos tres. Gracias a Dios ya están los tres juntos, es lo que más deseamos, que se eleven y pasen a una vida mejor. Los vamos a extrañar mucho”, dijo More en un video que publicó en sus historias de Instagram.

La hija del ex conductor de Intrusos conocía a Sofía y a sus papás gracias a Jackie Pato, la mujer a la que ella cariñosamente llama “mami” y que era muy amiga de la familia fallecida, a tal punto que decía que Fabián y Andrés eran como sus hermanos y que la pequeña era como una sobrina. Por eso le mandó un fuerte abrazo a la distancia: “Te acompaño en ese dolor mami, a pesar de que esté en la Argentina estoy con vos. Pedimos respeto, que no digan cosas demás y que nadie se meta, nadie opine. Les mando un beso grande”.

La actriz había estado en varias ocasiones con la familia y su hijo Francesco había compartido varias tardes de juegos con la pequeña. Desde la cuenta de Instagram del pequeño compartió una foto de él jugando con quien era su amiguita y escribió: “Buen viaje amiguita Popia. Te voy a extrañar, gracias por cuidarme y jugar conmigo siempre. Te amo y mis papás prometieron tenerte presente en mi corazón siempre. Volá alto”.

Morena Rial despidió a la nena y los papás fallecidos en el derrumbe de Miami

El posteo que Morena hizo desde la cuenta de Instagram de su hijo Francesco

“Buen viaje mi amor; algún día te volveremos a encontrar mi princesa de Frozen”, comentó Morena la foto de su hijo, la cual también había subido a sus historias de Instagram. Junto con una foto de la familia fallecida en el derrumbe, luego escribió: “Ya emprendieron su viaje los tres juntitos como siempre estaban. Vamos a extrañar horrores, solo queda nuestro corazón vacío y pedir que las almas se eleven y sean felices donde quiera que estén”.

“Prometemos no olvidarlos. Los vamos a extrañar mucho. Cuidennos desde arriba”, agregó con una imagen de la familia más que significativa ya que en ella los tres está mirando hacia el cielo.

Desde que fue la tragedia en el edificio de Miami, el pasado 23 de junio por la noche, Jackie comparte fotos de la nena a quien cuidaba como su sobrina y de sus papás. “Amor del bueno, amor de familia y no necesariamente se necesita ser de sangre, así nos sentíamos y nos sentimos siempre elegirnos como hermanos y tía y sobrina, los extraño cada día, los necesito cada día, ¿cómo se arranca el día ? No lo sé, ¿cómo se sigue? No lo sé”, escribió hace tres días.

Apenas se supo que la familia completa estaba desaparecida y que se encontraba en el edificio en el momento que se derrumbó, la empresaria usó sus redes sociales para pedir cadena de oración. “Fe y más Fe se que están bien”, escribió y More le comentó: “Vamos, que son fuertes y están bien. Los estamos esperando! Los amamos”.

Diego Topa también expresó su dolor: “Cuanta tristeza. Cuánto dolor. No se puede entender. Aún no quiero creerlo. No dejo de pensar en los 3. Mi abrazo enorme Jackie”.

