De una invitación al sur a una dedicatoria a un amor no correspondido: Raffaella Carrà, a través de sus canciones

Raffaella

“Explota, explota, mi corazón. Liebe, liebe, liebelei, ¡Qué desastre si tú te vas! Explota, explota, ¡me explo! Explota, explota, mi corazón. ¡Aaaah! En el amor todo es empezar,¡Aaaah! En el amor todo es empezar”, cantaba Raffaella Carrà en 1976 en Intalia. A miles de kilómetros en la Argentina, la canción sonaba en fiestas de casamiento y cumpleaños y ella se transformaba en fuente de inspiración para otras artistas como Susana Giménez, que más de una década después replicaría los pasos de la italiana en televisión.

Raffaella Maria Roberta Pelloni, como era su verdadero nombre, murió a los 78 luego de una extensa enfermedad. Así lo confirmó a la agencia Ansa, Sergio Iapino, su compañero de vida. “Nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento permanecerán para siempre”, dijo y así será, ya que la diva dejó su legado, su música, a través de la cual permanecerá viva.

Amor y desamor, soledad y hasta le felicidad de una mujer que se liberó de su pareja son algunas de las situaciones reflejadas de manera alegre en las canciones de la artista. A continuación, un repaso por algunos de sus éxitos, pare recordarla cantando y bailando.

“0303456″, el corte pertenece al disco de 1976 En el amor todo es empezar. En el 2000 el tema formó parte de un disco de “Grandes éxitos” de la cantante Italiana y Natalia Oreiro participó del mismo, entonando la mencionada canción.

“En el amor todo es empezar”, la canción es uno de los cortes principales del disco homónimo de 1976 y una de las más famosas de la artista. En el 2020 se estrenó la comedia musical Explota, explota, en homenaje a la diva e inspirada en dicho tema. El filme que se presentó en el festival de San Sebastián contó con la dirección del hispano-uruguayo Nacho Álvarez.

Fiesta de Raffaella Carrà

“Fiesta”, la canción de 1977 forma parte del álbum que lleva el mismo nombre y trascendió las fronteras de Italia y rápidamente se popularizó en España y en Argentina. El disco también tiene su versión en inglés y fue comercializado con gran éxito en Canadá.

“Hay que venir al sur”, Raffaella Carrá

“Hay que venir al sur”, la canción de 1978 pertenece al disco homónimo y es una las más recordadas de la artista. En el 2007 Susana, una de sus fanáticas más famosas, hizo su versión de la misma para su programa. Su videoclip oficial tiene más de dos millones de reproducciones en Youtube y se rodó en Menorca, una isla española situada en el mar Mediterráneo.

“Lucas”, Raffaella Carrá

“Lucas”, también de 1978 es una canción que habla de un amor no correspondido: “Él era un chico de cabellos de oro. Yo le quería casi con locura. Le fui tan fiel como a nadie he sido. Y jamás supe qué le ha sucedido. Porque una tarde desde mi ventana. Le vi abrazado a un desconocido. No sé quién era, tal vez un viejo amigo…”, contó ella alguna vez.

“Yo no se vivir sin ti”, la canción melódica pertenece al álbum Latino, editado en 1980. Para ese entonces ella ya era una artista internacional y el tema tuvo más éxito en español que en italiano, su idioma original.

