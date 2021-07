Tras bailar en ShowMatch, Luciana Salazar aceptó el desafío de hacer análisis de gestión en vivo: “Cristina es de las pocas figuras políticas de verdad en este país”

Luciana Salazar habló de política (Video: ShowMatch, ElTrece)

Fue después de compartir la pista con Jorgito Moliniers y para deleite de los presentes. “¿Cómo lo ves a Alberto?”, le preguntó Marcelo Tinelli a Luciana Salazar, luego de proponerle hacer un breve análisis político y de gestión basado en los dirigentes de nuestro país. “Es muy difícil… En dos años de pandemia, fue muy difícil en el mundo en general. Creo que en algunas cosas no estoy de acuerdo con cómo se llevó la pandemia”, apuntó la modelo en la pista de ShowMatch, dónde compite en el certamen La Academia.

Entonces agregó: “Pero entiendo que también se heredó un país muy complicado. Si tal vez hubiésemos estado mejor, a esta pandemia también la hubiésemos podido sobrellevar también mejor. Pero bueno, la verdad que es difícil. Hay que ver después de la pandemia. Eso es lo que a mi me preocupa”.

Luciana Salazar y Jorgito Moliniers (Foto: Jorge Luengo, La Flia)

Entusiasmado ante su contundencia, Tinelli entonces fue por más. “¿Cristina?”, le dijo para saber qué piensa la ex pareja de Martín Redrado –ex presidente del Banco Central– en relación a la vicepresidenta que también ocupó el sillón de Rivadavia. “No comulgo con lo opina. Es un monstruo político, en el buen sentido. Sabe lo que es el poder. De la manera que lo ejerce ella… Es de las pocas figuras políticas de verdad en este país”, alegó.

“¿Macri?”, siguió Marcelo, por Mauricio, el ex presidente. “No. Macri, no. Me gusta más para el futbol”, aseguró haciendo gala de su ironía. Y cuando el conductor del ciclo quiso saber qué piensa de Horacio Rodríguez Larreta, Luciana apuntó: “Me gusta. Lo veo una persona muy trabajadora. Me gusta la gente que trabaja. El funcionario que le pone el pecho a la ciudad. Yo valoro eso”.

El baile de Luciana Salazar (Video: ShowMatch, ElTrece)

Todo ocurrió luego de que Luciana presentara una coreografía basada en la música de Doja Cat. “Fue raro. Los vi desparejos en la energía. Hicieron la misma coreo de manera distinta. La verdad, hoy no me convencieron”, afirmó Ángel De Brito y le puso un 5 en la ronda de devoluciones. “La música no fue tan disco. Con otro tema tal vez se hubieran lucido. De todas maneras, la veo a Luciana bailando mucho mejor y muy concentrada”, rescató Carolina Pampita Ardohain, que le dió un 6. “A mí me encantó la música. Luli quiere estar todo el tiempo espléndida, pero la pose le saca espacio como bailarina. Así y todo, me gustó la coreo. Se nota que trabajan mucho”, comentó Jimena Barón, que la puntuó con un 6. “La coreografía estuvo muy bien, pero los trucos no me gustaron. No fue una de sus mejores galas”, les bajó el pulgar Hernán Piquín, que hoy tenía voto secreto.

La cosa no quedó ahí, porque cuando bailó Romina Richi le dijeron que le faltó soltarse. Mientras que a Cucho Parisi le marcaron que se perdió y estuvo muy por debajo del nivel del resto. Y a Mario Guerci le dijeron que tampoco había alcanzado el objetivo. Cuando llegó el momento de la sentencia, Marcelo hizo pasar a las veinte parejas que bailaron disco. A medida que fueron develándose los votos secretos de Piquín, alcanzaron el puntaje mínimo (21 puntos) y aseguraron su continuidad en La Academia: Cachete Sierra y Fiorella Giménez (30 + 8 = 38), Flor Vigna y Facu Mazzei (29 + 7 = 36), Débora Plager y Nicolás Villalba (22 + 5 = 27), Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber (28 + 8 = 36), Candela Ruggeri y Nicolás Fleitas (26 + 7 = 33), Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala (27 + 6 = 33), Ángela Leiva y Jonathan Lazarte (26 + 6 = 32), Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara (26 + 6 = 32), Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés (23 + 6 = 29), Viviana Saccone y Ernesto Díaz (20 + 5 = 25), Mar Tarrés y Franco Mariotti (20 + 4 = 24), y Sofía Jujuy Jiménez –fracturada de una costilla durante un ensayo– y Nacho Saraceni (17 + 5 = 22).

La sentencia en La Academia (Foto: ShowMatch, ElTrece)

En cambio, no lograron la nota mínima y quedaron sentenciados al duelo: Barby Franco y Gabriel Rentería (16 + 4 = 20), y Karina La Princesita y Rafa Muñiz (12 + 3 = 15). Por falta de tiempo, no llegaron a completar su puntaje y quedaron a la expectativa Pachu Peña con Flor Díaz, Romina Ricci y Juan Manuel Palao, Cucho Parisi y Melody Luz, Luciana Salazar con Jorgito Moliniers, Mario Guerci y Sole Bayona y Rodrigo Tapari con Barby Silenzi.

SEGUIR LEYENDO: