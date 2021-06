Después de las burlas por su versión del tema de Gustavo Cerati, ahora Mariano Martínez hizo un cover de Luis Miguel

Mariano Martínez se animó a interpretar un tema de Luis Miguel (Instagram: @marianom78)

Después de haber sido tendencia en Twitter por una versión que realizó de la canción “Crimen” de Gustavo Cerati, por la cual recibió numerosas críticas, Mariano Martínez redobló la apuesta y compartió un cover de “Ahora te puedes marchar”, junto a una nena llamada Guadalupe que lo acompañó en el tema.

En su Instagram, donde lo siguen más de dos millones de personas, el actor publicó el videoclip, donde se en imágenes de él en un estudio de grabación cantando efusivamente y poniéndole mucho sentimiento a la letra, mezcladas con las de Guada, que canta otras estrofas de la canción. La joven, que se autodefine en su perfil como una joven que “dedico cada día a aprender mientras juego y me divierto”, también ama cantar, actuar y bailar.

Mariano y Guadalupe, en acción en pleno videoclip

“Ahora te puedes marchar del ídolo Luis Miguel”, escribió Martínez en el posteo. Por su parte, la nena también lo compartió en sus redes, donde le agradeció al ex Valientes y al productor, Pablo Fuillerat. Hasta el momento, solo en el Instagram de Mariano, ya superó las 60.000 reproducciones. En esta oportunidad, el actor recibió muy buenas críticas de sus fans, quienes lo felicitaron e incluso le pidieron que haga una versión del tema que popularizó en Son Amores, la tira de Polka que se emitió en 2003. “¿Para cuando “yo se que soy, pesado, celoso, maníaco del pelo, pero te quiero”?”, escribió un usuario en los comentarios.

Sin embargo, no corrió la misma suerte cuando hizo el cover de uno de los grandes hits del ex líder de Soda Stereo, donde fue defenestrado por muchos haters. En dicha filmación, se lo ve al ex de Camila Cavallo levantándose de la cama en musculosa blanca y pantalón a cuadros, recorriendo ambientes de su casa, cantando a cámara con los ojos rojos y otras situaciones como recostarse en el sillón con su perro o levantar la mesa. “Homenaje simple con respeto y mucho amor. Otro sueño cumplido”, escribió para presentar su casera creación. Acto seguido, muchos usuarios le cuestionaron su voz, otros el estilo que adoptó para tal filmación y otra parte lo criticó sin piedad. Obviamente, los creativos de siempre se despacharon con una ola de memes.

Mariano Martínez versionó "Crimen", un tema de Gustavo Cerati

Uno de sus mayores detractores fue Martín Cirio, quien suele estar muy atento a sus redes sociales para hacer irónicos comentarios. Molesto por la actitud del youtuber con lo que pasó, Martínez grabó un nuevo video en sus historias de Instagram para hacer un descargo. “Obviamente vi las agresiones que recibí porque Martín Cirio estuvo hablando mal de mí, riéndose en su cuenta privada, y quiero contarles que lo que ustedes digan, lo que Martín Cirio diga, habla de ustedes, de lo que tienen adentro, en su corazón, en su alma, en su mente”, señaló, enojado. “Les guste o no les guste es así. Fíjense lo que quieren para ustedes. Sé que se van a seguir riendo, yo voy a seguir haciendo cosas porque, sinceramente, a mí ni frío ni calor. Les mando un beso, bendiciones y que tengan un buen día”, cerró el actor.

Al parecer, el actor seguirá haciendo caso omiso a las críticas y seguirá compartiendo sus videos caseros, donde al parecer tiene cada vez más aceptación del público internauta, que cada vez le pide más temas para reversionar.





SEGUIR LEYENDO: