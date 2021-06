La confesión de Sabrina Rojas luego de separarse de Luciano Castro: “Divina como estoy, es el momento ideal para quedar soltera”

La primera salida de soltera de Sabrina Rojas (Video: "Implacables" - El Nueve)

Hace poco más de un mes, se supo que Sabrina Rojas y Luciano Castro habían decidido separarse después de once años juntos y dos hijos en común. “Nos separamos hace un tiempito ya, pero bien. Estamos bien los dos. Nos van a ver mil veces juntos, porque nos separamos como pareja, no como familia”, afirmó la ex modelo el pasado 20 de mayo en una declaración que fue publicada por Ángel De Brito a través de su cuenta de Twitter.

Más tarde, ella también publicó una historia en Instagram con una captura de pantalla de la conversación que mantuvo con el conductor de Los Ángeles de la Mañana, en la que daba más detalles del buen vínculo que mantiene con su ex. “Ayer fuimos a almorzar afuera, hoy vino a casa también a almorzar. La idea es seguir compartiendo en familia. ¡Después la vida dirá!”, decía en el chat.

El mensaje que Sabrina Rojas le mandó a Ángel de Brito

El mensaje que Sabrina Rojas publicó en Instagram

En este contexto y después de un tiempo prudencial en el que eligió el bajo perfil, Sabrina tuvo su primera salida de soltera y fue a ver Sex, la obra dirigida por José María Muscari, que se reestrenó hace pocos días tras la reapertura de los teatros que hoy pueden tener un aforo del 50%. Allí, fue interceptada por el cronista de Implacables, Diego Bouvet, quien le hizo algunas preguntas sobre el reencuentro con su ex en el Día del Padre.

“Cuando no hay deudas, las cosas están en paz, las cuentas están saldadas y, además, dos personas se quieren mucho, se puede. Está bueno”, señaló. Luego, cuando fue consultada por el motivo de su reciente ruptura, explicó: “No sé, la vida. ¡Qué se yo! Viste que a veces no todo es el amor... A veces la convivencia, las cosas se decaen un poco y hay que tomar distancia”. Y, sobre los rumores que indican que Castro tendría una nueva novia, aseguró: “Somos libres así que cada uno puede hacer su vida como prefiera, como tenga ganas”.

Por otra parte, Rojas confesó estar sorprendida por los candidatos que le aparecieron luego de la separación. “Hay de todo, con algunos dije: ’Ay, mirá, me había olvidado´”, expresó entre risas. Además, aseguró que está disfrutando a pleno este momento personal. “A los 41 años, quedar soltera es como un mundo que está bueno. Ya con una vida recorrida, divina como estoy y con 41, es el momento ideal para quedar soltera. Yo la paso muy bien desde el primer día, es la idea”, comentó. Sin embargo, no le cerró la puerta a una posible reconciliación con el padre de sus hijos: “Después el tiempo dirá: a lo mejor volvemos en un mes, en diez años o en cinco”.

A principios de junio, Rojas había compartido varias fotos del actor jugando con su hija Esperanza, bajo el título “secretos” y luego siendo descubiertos por su otro hijo, Fausto. “Y el celoso indignado”, “descubiertos”, agregó. En este sentido, la pareja sigue demostrando que el vínculo como padres sigue intacto, tal como lo había adelantado ella al contar sobre su ruptura. Incluso, en el plano laboral, ambos volverán a protagonizar la obra Desnudos, junto a Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Cáceres y Mey Scápola, que muy pronto estará en la calle Corrientes.

SEGUIR LEYENDO: