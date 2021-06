Natalia Oreiro deslumbró con su nuevo look: “Jugando un rato con estos pelos blondies”

(Foto: Instagram @nataliaoreirosoy)

No fue una decisión personal. Sin embargo, camaleónica como es, Natalia Oreiro no dudó un instante cuando por razones laborales tuvo que teñirse el pelo de rubio. Por estos días, la actriz se encuentra terminando las grabaciones de Santa Evita, una serie basada en el libro de Tomás Eloy Martínez en la que debe encarnar ni más ni menos que a Eva Perón. Y el personaje, obviamente, requería un cambio de look que ella supo afrontar con altura.

“Jugando un rato con estos pelos blondies”, escribió la uruguaya en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos en las que se la veía luciendo un sensual vestido rojo que, según contó, usará en la próxima edición de Got Talent Uruguay que saldrá al aire el martes en el país vecino. Cabe recordar que Oreiro, que reside en la Argentina junto a su marido, Ricardo Mollo, y su hijo, Merlín Atahualpa, es la conductora del reality de talentos de su tierra natal.

La actriz se mostró feliz con su nuevo look (Foto: Instagram @nataliaoreirosoy)

Hace apenas unos días, Natalia se había mostrado en su faceta rubia, pero para anunciar el próximo estreno de la biopic sobre la esposa de Juan Domingo Perón. “Con tantas ganas y muchísima emoción quiero compartirles este gran desafío... Muy pronto van a poder ver Santa Evita que se enfoca en un personaje icónico, pero desde un lugar inesperado. Ya van a ver”, escribió junto a una foto en la que se la veía ya caracterizada.

Y luego explicó: “¡Ahora seguimos grabando en Argentina y está quedando increíble! ⁣Estamos poniendo todo el corazón. Es una serie exclusiva de Star +, el nuevo servicio de streaming que estará disponible el 31 de agosto en Latinoamérica”.

Natalia en la piel de Evita (Foto: Instagram @nataliaoreirosoy)

Cabe recordar que esta serie en la que Darío Grandinetti le pone el cuerpo al personaje de Perón, se iba grabar en el primer semestre del año pasado. Sin embargo, entonces la pandemia del coronavirus obligó a suspender todas las ficciones, por lo que recién ahora se pudo concretar el proyecto que cuenta con la dirección de Rodrigo García, hijo del escritor Gabriel García Márquez.

“Fui elegida por casting. Algunos pocos tienen la habilidad de interpretar ese personaje magistralmente. No es mi caso. Soy una agradecida de que me elijan por lo que puedo hacer. Interpretar a Eva es el mayor desafío de mi carrera”, había dicho Natalia durante una entrevista que le brindó a Marcela Coronel para el programa Mientras tanto (Mucha radio FM 89.5) en el mes de marzo, cuando estaba a punto de iniciar las grabaciones.

Y luego agregó: “En el pasado no me sentía lista para el personaje y lo rechacé. Ahora tengo 10 años más que la edad que ella tenía cuando murió. Yo vi el casting porque se lo pedí al director, y me vi muy mal. No me cerraba la voz, la mirada. Evidentemente ellos vieron más allá, por suerte. Lo preparé en un tiempo determinado y a mí no me convenció. Nunca me alcanza el tiempo. Siempre que me dicen que se atrasa un proyecto yo agradezco porque tengo un poco más de tiempo para prepararme. Soy siempre de las que cuando se cierra un proyecto pienso que lo podría haber hecho mucho mejor”.

