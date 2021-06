Niño tímido pero seductor, pasión por la palta y buen besador: 50 frases y hechos no tan recordados de Benjamín Vicuña

"Hay que vivir en plenitud y ser feliz para que tus hijos te vean feliz. Los hijos son el motor, lo que te saca de zonas oscuras, una fuente inagotable de luz, de amor, de belleza. Para mí, mis hijos son todo".

1. Es el menor de los cuatro hijos de Juan Pablo Vicuña Parot e Isabel Luco Morandé. Los otros son: Carolina, María José y Juan Pablo.

2. Su papá era un empresario, “hombre de puros números”. Se separó de Isabel Luco cuando Benjamín tenía cinco años. “Tomó su camino, y pasó a ser un padre cumplidor de sus obligaciones, pero a la distancia. Tal vez al estilo cultural de aquellos años”.

3. “Mi vieja es una figura absolutamente inspiradora en mi vida, es de las pocas personas que cuando sé que está en el público de una obra mía, me emociona como nadie. Es como si tuviésemos un secreto. Ella es la mirada compasiva, cómplice, amorosa. Tenemos una sensibilidad parecida y yo la gozo mucho. También viaja un montón. Nuestra relación ha ido mutando, porque ahora los dos somos padres, y los dos intentamos asimilar ciertas cosas”, aseguró hace poco a la revista chilena Paula.

Benjamín mantiene un vínculo muy estrecho con su mamá

4. Isabel se volvió a casar con Oussama Aboughazal. El hombre es dueño de la tercera empresa exportadora más grande del mundo de frutas y verduras.

5. De niño era muy tímido, le costaba relacionarse pero lo convirtió en una persona muy observadora. Para superar su timidez crónica comenzó talleres de teatro.

6. Estudió en los Sagrados Corazones de Manquehue de Las Condes, la zona más cara de Chile. Era una institución católica y solo de varones.

7. Le iba bien en el colegio pero tampoco se destacaba. No le gustaba hacer la tarea y su mamá contrató una señora para que lo ayudara pero terminaba haciéndole los deberes “porque siempre fue un encantador”, reveló su mamá en Diana, un programa chileno.

8. Fue monaguillo, los niños que ayudan al sacerdote cuando celebra la misa. Sin embargo, le daba pánico aparecer en el altar y le solían temblar las piernas.

Con Gonzalo Valenzuela son socios y amigos

9. Era un niño muy romántico, le solía comprar flores a sus amigas y a las maestras.

10. Con una de sus primas solía representar shows circenses y cantar a dúo temas de Pimpinela.

11. Los ídolos de su infancia eran el Superagente 86 y MacGyver.

12. Su juguete favorito eran unos soldaditos verdes de plástico. También su primera bicicleta, a la que llenó de calcomanías. Estaba convencido que volaba.

13. A los 14 años vio por primera vez la obra teatral La Negra Ester. Lo sintió como una revelación y decidió ser actor.

Su pasión por el teatro surgió cuando era adolescente

14. Al terminar el secundario se anotó para seguir teatro en la Universidad de Chile. Se postulaban cientos de jóvenes y quedaban 20, Vicuña fue uno de ellos.

15. Tenía claro que deseaba estudiar en una universidad pública “por rebeldía pero también para conocer el mundo”. Esto provocó el enojo de sus padres que consideraban la actuación un pasatiempo pero no una carrera.

16. Sus padre le dijo: “¿Querés rock? OK, ¡tomátelas! Viví el rock y arreglátelas solo”. Benjamín decidió irse de su casa. Estuvo cuatro años en la universidad estudiando teatro y en ese tiempo hubo un distanciamiento con su familia. Se mantuvo haciendo teatro callejero.

17. “Estudiar teatro para mí significó un riesgo, una decisión y un camino bastante solitario. Era el único y el primero en mi familia que se dedicaba a esto, y eso me hizo conocer mis límites, conocerme, y estuvo bueno ese riesgo, ese vértigo. Me sentí más vivo que nunca”. (Planeta Urbano, junio, 2012).

18. Al tiempo de vivir solo se sumó Gonzalo Valenzuela (quien luego fuera pareja de Juana Viale). “Éramos unas ratas, bohemios. Fue una etapa hermosa, pero ahora estamos en otra”.

Con Valenzuela se conocieron estudiando teatro. Al tiempo, se enteraron que sus padres habían sido muy amigos y después terminaron compartiendo un departamento en Santiago.

19. “Cuando decidí este camino mi viejo dejó de hablarme durante dos años, casi ni nos cruzamos. Y, por supuesto, me cortó todo tipo de ayuda económica. Claro que mamá estaba siempre ahí, infiltrada con su apoyo solapado. Se trataba del Chile pos dictadura, cuando esta profesión estaba teñida de prejuicios: los fantasmas de la droga, la promiscuidad y la inestabilidad. ¡¿Cómo me metería en un ambiente donde no conocía a nadie?! En mi familia no había un solo artista, ni lejano, nadie con quien consultar. Viví mi elección como un destierro, como un exilio”. (Gente, abril, 2019)

20. Luego de dos años de no encontrarse con su padre, el hombre lo fue a ver a una obra de teatro. Al terminar se dieron un abrazo y pasaron a ser “pares, amigos, compañeros de vida”.

21. Su primer papel importante lo obtuvo en Vivir al día, una miniserie de culto de los adolescentes chilenos de los 90.

22. Habilidoso con el fútbol es muy bueno bailando, algo que le sirvió para seducir chicas.

"Por supuesto que les temo a muchas cosas, sobre todo al dolor de la gente que quiero, que es algo muy difícil de tolerar para cualquier persona. Pero sí, la madurez y los años van de la mano de intentar cierto desprendimiento y entender que esta vida es pasajera, valorar el presente y, por lo mismo, no tenerle miedo ni al futuro, ni al pasado, ni miedo al miedo".

23. Fue pareja por varios años de la actriz Manuela Oyarzún. Después tuvo un romance con Paz Bascuñan. En una entrevista ella dejó entrever que su pareja se terminó porque él le habría sido infiel. “El que nace chicharra muere cantando, creo yo, ¿no? Yo creo. No sé. Yo nunca supe. Pero hay formas de ser. No sé”.

24. Blanca, su primera hija nació el mismo día que la mamá de Benjamín, un 15 de mayo. El actor quería llamarla Isabel o Margarita como su madre pero ella pidió que le pusiera Blanca, como su abuela.

25. De la Argentina le gustan mucho los bosques de Palermo, suele ir a correr o andar en bicicleta con sus hijos.

26. Suele correr una hora por día y, si puede, dos.

"Un actor sabe que de la tele no se puede esperar nada. Sí puede esperar algo del teatro, que es su lugar y puede manejar en términos de elecciones, pero la tele es algo que uno puede controlar hasta ahí, hasta el metro cuadrado que corresponde a su personaje, pero lo que va más allá de eso escapa a tu trabajo. En ese sentido, la televisión es bien ingrata, todos sabemos que es así y hay que saber disfrutar las cosas buenas que tiene".

27. Reconoce que le cuesta la prensa de espectáculos argentina. La considera más invasiva que la chilena.

29. A los 29 años fue nombrado Embajador de Buena Voluntad de Unicef.

30. De los actores argentinos admira a Ricardo Darín, Federico Luppi, Eduardo Blanco y Rodrigo de la Serna.

31. “Como un poquito de todo, eso sí, he intentado bajar el consumo de las carnes porque dicen que ayuda a ponerse nervioso. En verdad no soy muy ordenado con la comida, me gustan mucho las harinas, que dicen ahora que son fatales. Las pastas y el pan me encantan, así que soy un desastre, no soy ningún ejemplo de nada, pero con el ejercicio me ayudo” (Biochile, junio, 2017).

32. Logró dominar su acento chileno. “Mira, esto es así: yo trabajo, vengo y vivo en Argentina hace ya como 14 años. Tengo 6 hijos, la mayoría argentinos, y es inevitable que se te pega el acento. Es una manera de comunicarse”.

33. Cuando se sube a un taxi y le explica hacia dónde va con dialecto chileno, le repiten “¿qué?, ¿cómo’”. “Al tercer ‘¿cómo?’ yo ya decidí transar un poquito y hablar en un argento que se me entienda”, le contó a Migue Granados en ESPN.

"Me pone triste lo complejo, lo retorcido, la melancolía, la nostalgia, la adicción al dolor por el dolor".164

34. Fue colaborador activo en la campaña presidencial de Michele Bachelet.

35. “Cuando te pasa algo como ser padre, te dejás de mirar el ombligo y empiezas a ser más generoso con tu familia, con la gente que te quiere y comienzas a construir algo real y trascendente” (Luz, febrero, 2007).

36. En la Argentina se hizo conocido por su romance con Carolina Pampita Ardohain. La relación acaparó las tapas de revistas porque ella estaba en medio de la separación de su marido, Martín Barrantes.

37. Su primer papel en la Argentina fue en la tira Don Juan y su bella dama, que se emitía al mediodía por Telefe. Secundaba a la dupla protagónica de Joaquín Furriel y Romina Gaetani.

30. Le gusta la ropa, pero sobre todo lo apasionan los sombreros, las botas y los cintos.

Benjamín Vicuña y Pampita estuvieron juntos desde julio de 2005 hasta diciembre de 2015(Crédito: Teleshow)

31. Un periodista chileno que charló con Moria Casán en Incorrectas (América) contó: “Acá, en Chile, hay un dicho que es ‘te la van vicuñear’, es como que te la van a vacunar, porque es bravo el chileno”, explicó el comunicador. Y aclaró que significa lo mismo que “icardiar”, refiriéndose a cómo nació el romance entre Wanda Nara y Mauro Icardi, amigo de Maxi López.

32. “Quiero seguir haciendo lo que hago, crecer en la interpretación y continuar con mi faceta cultural en Chile. En lo personal, no tengo más expectativas que disfrutar de mi familia, profundizar lazos y aprender de mis errores”. (Luz, febrero, 2007).

33. En las entrevistas se muestra amable y simpático pero nunca baja la guardia con las cuestiones personales. Riguroso con la palabra empeñada, dio entrevistas enfermo para no faltar a su compromiso.

34. “Son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. No puedo desconocer la riqueza cultural argentina. Yo soy un fan de la música, la literatura y el cine argentino de toda la vida, incluso mucho antes de que se me cruzara por la cabeza vivir acá, eso te puedo decir de Buenos Aires. Pero de Chile también está la belleza del paisaje, lo cerca que tienes la nieve y el mar; el orden, lo trabajadora que es la gente. Es una buena combinación”. (Planeta Urbano, junio, 2012).

Benjamín Vicuña y sus hijos: Bautista, Beltrán y Benicio.

35. En Chile, junto a Gonzalo Valenzuela es dueño del Centro Cultural Mori. Cuenta con un restaurante, sala de teatro, proyecciones multimedia y diversas actividades artísticas.

36. En un tiempo le costaba dormir, se quedaba hasta la madrugada leyendo o mirando tele.

37. “Suelo ser tímido en un principio y aprehensivo e inseguro en mi trabajo. Creo que eso es bueno porque tiene que ver con una búsqueda”. (Viva, septiembre, 2008).

38. De Chile extraña la palta, le gusta mucho comerla y dice que en nuestro país le cuesta encontrarla.

39. Se define creyente, recibió todos los sacramentos pero no va a misa.

"La China" Suárez siempre afirmó que se enamoró de un "hombre separado".

40. “El teatro es como mi medicación, lo necesito para sentirme contento, para equilibrarme, se me van los miedos, me da mucha calma”. (Viva, septiembre, 2008).

41. Cris Morena lo convocó para Casi ángeles pero rechazó el papel porque se había comprometido a filmar La Isla 10 de Miguel Littín, en Chile.

42. “Fui a jugar al fútbol con los técnicos del canal y todos se trataban de hijos de p…, después comprendí que era una forma cariñosa, pero en Chile por mucho menos terminás a las trompadas”. (Siete días, marzo, 2011).

43. A lo que más le costó acostumbrarse fue al caótico tránsito de la ciudad de Buenos Aires “Aquí se maneja como si todos fueran corredores de autos. Además están los insultos, a veces pareciera que tenés que conducir armado, pero lentamente me voy animando a devolver las puteadas”.

44. Romina Gaetani contó que Vicuña fue el actor que mejor la besó. “Él era el marido maltratador, así que jamás un beso. Una vez que estábamos en un campo abierto, en un momento venía un chape pero tipo chape que estábamos bien. Ahí dije ‘ahhh, mirá acá la cosa”. Y gritaban ‘corte, corte, corte’. ¡Pero nosotros no escuchábamos nada!” recordó Gaetani en el ciclo radial Crónica anunciada.

Cuenta la leyenda que, allá por el año 2011 cuando Romina Gaetani protagonizaba "Herederos de una venganza", habría tenido un affaire con Benjamín Vicuña, quien por entonces estaba en pareja con Pampita. Y que la mismísima modelo la habría llamado por teléfono para increparle que no se metiera con su por entonces marido... Pero la realidad es que esos rumores nunca se confirmaron

45. “La trascendencia en mi vida son mis hijos, mi vida pasa por ellos, así entiendo mi futuro, comprendiendo que no me pertenecen pero que vivo en ellos y en el recuerdo”. (Planeta Urbano, octubre, 2017)

46. “Es cierto que me enojé mucho, pero es un proceso en el que estoy. Viví mucha rabia, mucha mucha rabia, pero después de un tiempo esa rabia va pasando, se va asimilando y te das cuenta de que hay algo más grande y que el rencor y el odio son pequeños. Prefiero elegir la esperanza, la reconciliación con mi propia historia, con el dolor. Eso construye, lo otro es autodestructivo”. (Planeta Urbano, mayo, 2016).

47. Mientras grababa Vis a Vis, en España cada 15 días cruzaba el Atlántico para venir a Buenos Aires, a veces por 48 o 72 horas, y poder abrazar a sus hijos, luego regresaba a España.

Benjamín Vicuña caracterizado como Evita, para la obra que protagonizó en el Teatro Nacional Cervantes, Eva Perón, de Copi. Foto: Mauricio Cáceres

48. “Me hacen reír la ocurrencia, los apodos, el teatro, me hacen reír mucho mis hijos con sus ocurrencias infantiles pero que son tan profundas y lúcidas, me hace reír también mi pareja, la China, que tiene un sentido del humor muy ácido y agudo, y creo que es clave el humor” (Hola, mayo, 2020).

49. “Benjamín es un seductor nato, entra a un lugar y seduce hasta a los muebles. Es buen compañero, buen padre” lo describió la China Suárez en el living de Susana.

50. “Para mi Blanca es mi inspiración de vida y en el trabajo. La recuerdo siempre con sus hermanos. Hablamos de ella y ahí volvemos a los niños y su forma de dramatizar las cosas. Está acá con nosotros”.

