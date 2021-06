Cachete Sierra y Candela Ruggeri hablaron de su relación en el pasado: “No me gustó que ella diga que le rompí el corazón”

Candela Ruggeri y Cachete Sierra en el set de ShowMatch. Fueron pareja y ahora compiten en La Academia (Foto: Franco Fafasuli)

Antes de que largara La Academia de ShowMatch la pista se había calentado por el cruce entre Candela Ruggeri y Agustín Cachete Sierra. “Él me rompió el corazón. Fue el primero que lo hizo. Yo me enamoro muy fácil. Ya pasó mucho tiempo... Pero me dejó”, dijo la hija de Oscar Ruggeri acerca de cómo se disolvió el vínculo amoroso entre ellos dos. El final del amor ocurrió después de que en la edición 2015 del Bailando por un sueño compartieran el ritmo de la salsa de a tres. “Me mandó un mensaje y me dejó”, contó ella.

Ahora, con la competencia en marcha y después de que Cachete se presentara en el ritmo “Disco” -con la inconfundible música de “Don’t Stop ‘Til You Get Enough” de Michael Jackson-, se cruzaron en la pista. “No es mi ex novio... es mi ex algo”, dijo ella después de un comentario del conductor Marcelo Tinelli. “No estuvimos dos años y medio. No sé cuánto salimos... un tiempo”, agregó.

“Cuando no pueden precisar las fechas, es porque es medio turbio todo. Pero sí, tuvieron una relación. Cande dijo que él le rompió el corazón. Ya que estamos todos acá, ¿por qué no aclaramos?”, pidió Ángel De Brito en modo periodista, pese a ser uno de los jurados del certamen. “Sí, yo estaba muy enganchada. Fue en mi primer Bailando..., en el 2015. Ahora ya está, estoy de novia”, recapituló Cande. “Tuvimos una relación, a mi parecer, hermosa, y después no siguió por varias cosas...”, dijo Cachete y Cande lo interrumpió: “Se puso de novio”. “Vos también te pusiste de novia”, le devolvió él. “Mucho después”, retrucó ella. “Cada uno tomó sus decisiones y yo lo recuerdo de la mejor manera”, cerró Cachete, justo antes de que el jurado le diera una devolución perfecta: 30 puntos sobre 30.

Un rato más tarde, ambos hablaron con Teleshow y coincidieron en sus apreciaciones individuales acerca del final de la relación. “En las previas a bailar trato de ser lo más correcto posible, de hablar lo menos posible. Hoy me costó porque Marcelo me preguntó... ¡y qué querés que diga!”, dijo Cachete. “Ya lo hablamos antes de que arranque el certamen: me crucé con ella acá, lo hablamos , nos saludamos, tenemos la mejor... No hace falta hablar más . Me la cruzo acá todos los días y la saludo. Pero no hay nada que resolver ni nada que aclarar. No estoy enojado con lo que ella dice, para nada”, agregó.

Pese a esta aclaración, Sierra puntualizó que “ obviamente, no me gustó que ella diga que le rompí el corazón . Y tampoco era mi objetivo que suceda eso. Pero bueno, pasó hace cinco años. Ella está en pareja, yo estoy bien. Nos hemos cruzado mil veces y siempre la actitud de los dos fue de buena onda. Excepto eso que ella salió a decir justo antes de que arranque el programa. De mi lado, está todo bien”, cerró.

En tanto, Candela mantuvo la misma actitud y confirmó lo dicho por Cachete con una gran sonrisa: “No, nunca hablamos. No necesitamos ninguna charla, hay buena onda acá porque somos compañeros de trabajo. Y tiene que haber una buena relación”, dijo.

Ruggeri también le cerró la puerta a una futura conversación sobre lo ocurrido en el pasado: “Nunca nos juntamos ni va a haber una juntada. ¿Para qué? Ya está. Fue hace mucho tiempo. No hay nada que aclarar, es pasado. Esa charla tuvo que haber sido hace mucho tiempo atrás, en su momento”, insistió en su punto. Y se mostró feliz por su presente amoroso: “Por suerte aprendí de eso y vino un hombre que me equilibra mucho en mi vida”, concluyó.

Además, Cachete dio sus impresiones a Teleshow sobre su andar en el certamen. “Estoy feliz de la vida. Es la primera vez que tenemos puntaje perfecto... hay que ver el puntaje secreto, pero no importa. Es una locura lo que estamos viviendo porque yo no soy bailarín. Tratamos de aprender todos los ritmos y cosas nuevas: mejorar la intención, mirada, estirar, trucos, que la cumpa caiga bien porque si no se rompe la cabeza. (...) Hoy en día trabajamos y el resultado está siempre muy arriba. Queda en mi mantener el nivel”, expresó.

En tanto, y acerca de su performance “disco”, Candela dijo: “El jurado lo vio, el puntaje me encantó, nos dijeron cosas muy lindas. No soy bailarina, la verdad es que hay muchas cosas que obviamente tengo que aprender. Por eso estoy acá, en La Academia, para aprenderlas, para progresar gala a gala. La verdad es que vengo a divertirme y a dar lo mejor de mí. Estamos ensayando un montón. Vienen ritmos muy difíciles, pero estoy con todas las pilas, como siempre”, cerró.

