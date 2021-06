Dudas por los posteos borrados por Benjamín Vicuña y la China Suárez: una sentida reflexión y un mensaje romántico

La China Suarez y Benjamin Vicuña

Desde que inició su romance con Nicolás Cabré, justo cuando el actor venía de casarse con Eugenia Tobal, la vida pública de Eugenia la China Suárez siempre está atravesada por rumores cruzados, que se suceden a la vez: una versión apunta en una dirección, la otra va en el sentido opuesto. Así es como, por caso, cuando se dice que está en crisis con Benjamín Vicuña también se habla de que espera un hijo suyo. ¿Qué es cierto? Lo dirá el tiempo.

Como suele ocurrir con todos los famosos, casi sin distinción, algunos rumores está infundados. Otros, no tanto. Y el resto crece por las actitudes confusas de los protagonistas. Algo de eso ocurrió en estas horas con la China y Vicuña, quienes hicieron posteos en Instagram que, a simple vista, no ofrecían conflicto alguno. Y que a segunda vista ya no es posible analizar: fueron eliminados.

El domingo 20 de junio fue el Día del Padre, a uno y otro lado de la Cordillera. Y Benjamín -quien suele volcar en las redes mensajes muy profundos- escribió una reflexión. “El rol de padre no se reduce a mamíferos que cuidan a sus cachorros con dientes y garras, mamíferos responsables de la alimentación y de enseñar el arte de cazar. Somos padres que lloramos, cocinamos y compramos flores. Somos padres que estamos en casa, que compartimos la vida. Esto no es una competencia con el rol de la madre, es solo un gesto de reconocimiento a un rol acotado por el sistema machista y patriarcal”.

La instantánea que Benjamín Vicuña eligió para su posteo (Instagram)

Y se explayó: “Los tiempos son otros. Somos de una generación consciente del ausentismo de la figura del padre y conscientes luchamos con los paradigmas para ubicarnos y honrar este rol. Padres que nos equivocamos como si fuéramos hijos e hijos que nos equivocamos como padres. Existe de todo”, consideró en el escrito que iba acompañado de una foto jugando en la playa con dos de sus hijos.

Siguiendo con la comparación hacia la generación de su propio papá -el empresario Juan Pablo Vicuña Parot a quien Benjamín le ha reprochado haberse ido de su casa a sus cinco años para “tomar su camino” y cumplir con sus obligaciones “a la distancia”-, concluyó: “Hoy, somos mejores. Más cercanos a nuestros hijos, más incorporados en su educación y vinculados desde el afecto. Hoy intento ser mi mejor versión en este rol ingrato y mágico. Soy padre de 6. No soy el mejor ni soy el peor. Soy”, se sinceró Vicuña.

Desde Miami, la China también decidió celebrar el Día del Padre saludando en las redes sociales a su pareja. Lo hizo con fotos de Benjamín junto a Magnolia y Amancio, los dos hijos que el actor tuvo con su ex compañera de Argentina, tierra de amor y venganza, y con una tierna dedicatoria: “Feliz día, amor mío. Te amamos”. Solo quedó una foto suya, una selfie frente al espejo con su bebé en brazos.

Uno de los posteos que eliminó la China Suárez: Vicuña con Amancio (Instagram)

Nada parecía generar conflicto alguno. Hasta que el posteo de la actriz dejó de aparecer en las historias de su cuenta de Instagram. Lo mismo con la publicación de Vicuña, que había recibido una gran cantidad de likes. Y entonces, comenzaron las especulaciones: el chileno habría dicho algo de más (quizás su impresión sobre la generación de su padre) o eligió una foto que la China consideró inapropiada.

Porque los rumores, infundados o no, a menudo responden al propio accionar de los protagonistas. Está escrito. Y borrado.

