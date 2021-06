Patricio Giménez rompió el hermetismo sobre la salud de Susana: cómo se encuentra la diva

La palabra del hermano de Susana Giménez (Video: "Instagram)

El hermano de Susana Giménez publicó este viernes en su cuenta de Instagram un video en el que se refirió a la salud de la diva que, está internada en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este luego de que se complicara su cuadro de coronavirus. Mientras algunas versiones indican que tendría neumonía, Patricio intentó llevar tranquilidad.

“Entiendo que la gente quiere saber cómo está Susana. Le agradezco al periodismo la preocupación, pero pido por favor que no me llamen o me manden tantos mensajes. (Al teléfono) lo tengo que dejar abierto para los médicos, para mi familia”, indicó el músico en la red social.

En tanto, aseguró que “Susana está bien”. Y sostuvo: “Es normal que entre el día seis y el ocho sean los días donde la tos molesta más”. La conductora transita su sexto día desde que presentó los primeros síntomas, el sábado pasado, un día después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna Pfizer.

El cantante también detalló que los médicos a cargo de la salud de su hermana le “están haciendo los estudios que le tienen que hacer” y detalló que “está súper cuidada”. Con respecto al ánimo de la diva -que está internada en el cuarto piso del centro médico uruguayo- indicó que “está contenta”. “Está bien”, repitió.

“Así que, quédense tranquilos que Susana está cuidada”, enfatizó Patricio Giménez y volvió a pedir que no intenten comunicarse con él a su celular ya que quiere seguir en contacto con los médicos y con su familia. “Les mando un beso gigante a todos. Gracias por la preocupación y les pido por favor que me dejen el teléfono libre para poder dejarlo prendido en cualquier momento. Incluso a la noche, para poder recibir los llamados de mi familia. Gracias, de vuelta, por la preocupación. Un beso para todos”.

Antes de contraer coronavirus, Susana compartió en su cuenta de Instagram la feliz noticia de que su perra Rita está preñada

Susana recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus el viernes 4 de junio, días antes de la fecha que le habían dicho originalmente: cuando le dieron la primera, le asignaron el sábado 12 para darse la siguiente. Algunas versiones indican que fue ella quien decidió adelantarla -luego de que un empleado suyo diera positivo- y otras, en tanto, sostienen que fueron las autoridades sanitarias las que se comunicaron con ella para avisarle que había dosis disponibles si quería adelantar su turno.

Según indicó el periodista uruguayo Gustavo Descalzi, al momento de ser inoculada Susana aseguró que no presentaba ningún síntoma compatible de coronavirus. “Los especialistas dicen que ya estaba transitando la enfermedad, pero que ella no lo sabía”, detalló el cronista este viernes en un móvil desde Punta del Este en Buen día América, el ciclo de Antonio Laje.

Descalzi informó que Susana se había hisopado dos días antes de recibir la segunda dosis porque uno de los empleados de su chacra había dado positivo. Motivo por el cual se aplicó el protocolo y todos allí fueron testeados: “Ella dio negativo y decidió adelantar la vacunación”, aseguró.

“El sábado comenzó con los primeros síntomas, pérdida de olfato y gusto, y a partir de ahí vinieron tres días difíciles. Los peores días”, relató el periodista respecto a lo que Susana experimentó hasta el martes.

